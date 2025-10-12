Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Vėžį išduoti gali 2 ženklai akyse ir pėdose: nedelsdami kreipkitės į gydytojus

2025-10-12 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 11:00

Odos vėžys – viena labiausiai paplitusių ligos formų – kasmet diagnozuojamas tūkstančiams žmonių. Tačiau daugelis nesusimąsto, kad melanomos simptomai gali atsirasti neįprastose kūno vietose, pavyzdžiui, akyse arba ant pėdų.

Lašelinė, vėžys (nuotr. 123rf.com)

Odos vėžys – viena labiausiai paplitusių ligos formų – kasmet diagnozuojamas tūkstančiams žmonių. Tačiau daugelis nesusimąsto, kad melanomos simptomai gali atsirasti neįprastose kūno vietose, pavyzdžiui, akyse arba ant pėdų.

REKLAMA
0

Ekspertai ragina atkreipti dėmesį į odos pokyčius ir naujus darinukus, kurie gali būti pirmieji signalai apie pavojingą ligą, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose gydytojas Suraj Kukadia, žinomas kaip dr. Sooj, dalijasi informacija apie tai, kur dažniausiai gali atsirasti melanoma ir kokie požymiai turėtų sukelti nerimą. Ši informacija ypač svarbi, nes melanoma gali atsirasti bet kurioje kūno vietoje, o jos ankstyva diagnozė padeda išvengti komplikacijų.

REKLAMA
REKLAMA

Melanoma gali atsirasti bet kurioje kūno vietoje

Savo „TikTok“ vaizdo įraše dr. S. Kukadia įspėja: „Melanomos gali atsirasti bet kurioje kūno vietoje. Dažniausiai melanomos randamos ant nugaros ir kojų, tačiau retesnės rūšys gali išsivystyti akies viduje, paduose, delnuose arba ant lytinių organų. Patikrinkite odą, ar nėra neįprastų pokyčių ar naujų auglių.“

REKLAMA

„Cancer Research UK“ paaiškina, kad tai vėžio rūšis, kuri prasideda melanocituose – ląstelėse, atsakingose už odos pigmentą. Melanoma gali atsirasti odoje bei audinių sluoksniuose, dengiančiuose tam tikras kūno dalis, įskaitant gleivinę ir akį.

Akių melanomos simptomai

Mayo klinikos ekspertai perspėja, kad akių melanomą gali būti sunku pastebėti. Galimi simptomai:

REKLAMA
REKLAMA
  • Šviesos blyksniai arba „plaukiojantys“ taškeliai regėjimo lauke;
  • Auganti tamsi dėmė rainelėje;
  • Vyzdžio formos pasikeitimas;
  • Silpnas regėjimas arba neryškus matymas vienoje akyje;
  • Periferinio regėjimo praradimas.

Klinikos svetainėje teigiama: „Jei jaučiate kokių nors akių melanomos simptomų, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Jei pastebėjote staigius regėjimo pokyčius, nedelsdami kreipkitės skubios medicininės pagalbos.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Retesnė forma: akralinė lentiginė melanoma

Jeigu melanoma atsiranda ant pėdos ar rankos, tai gali būti akralinė melanoma.

„Cancer Research UK“ teigia: „Akralinė melanoma dažniausiai aptinkama ant delnų ir padų. Ji taip pat gali augti po nagais arba aplink juos. Ji daug dažniau pasitaiko ant pėdų nei ant rankų.“

Tačiau tai retas melanomos tipas – tik vienas ar trys iš 100 žmonių, kuriems diagnozuota melanoma, serga akraline melanoma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų