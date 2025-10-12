Vėžį išduoti gali 2 ženklai akyse ir pėdose: nedelsdami kreipkitės į gydytojus

Ekspertai ragina atkreipti dėmesį į odos pokyčius ir naujus darinukus, kurie gali būti pirmieji signalai apie pavojingą ligą, rašoma express.co.uk.
Socialiniuose tinkluose gydytojas Suraj Kukadia, žinomas kaip dr. Sooj, dalijasi informacija apie tai, kur dažniausiai gali atsirasti melanoma ir kokie požymiai turėtų sukelti nerimą. Ši informacija ypač svarbi, nes melanoma gali atsirasti bet kurioje kūno vietoje, o jos ankstyva diagnozė padeda išvengti komplikacijų.
Melanoma gali atsirasti bet kurioje kūno vietoje
Savo „TikTok“ vaizdo įraše dr. S. Kukadia įspėja: „Melanomos gali atsirasti bet kurioje kūno vietoje. Dažniausiai melanomos randamos ant nugaros ir kojų, tačiau retesnės rūšys gali išsivystyti akies viduje, paduose, delnuose arba ant lytinių organų. Patikrinkite odą, ar nėra neįprastų pokyčių ar naujų auglių.“
„Cancer Research UK“ paaiškina, kad tai vėžio rūšis, kuri prasideda melanocituose – ląstelėse, atsakingose už odos pigmentą. Melanoma gali atsirasti odoje bei audinių sluoksniuose, dengiančiuose tam tikras kūno dalis, įskaitant gleivinę ir akį.
Akių melanomos simptomai
Mayo klinikos ekspertai perspėja, kad akių melanomą gali būti sunku pastebėti. Galimi simptomai:
- Šviesos blyksniai arba „plaukiojantys“ taškeliai regėjimo lauke;
- Auganti tamsi dėmė rainelėje;
- Vyzdžio formos pasikeitimas;
- Silpnas regėjimas arba neryškus matymas vienoje akyje;
- Periferinio regėjimo praradimas.
Klinikos svetainėje teigiama: „Jei jaučiate kokių nors akių melanomos simptomų, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
Jei pastebėjote staigius regėjimo pokyčius, nedelsdami kreipkitės skubios medicininės pagalbos.“
Retesnė forma: akralinė lentiginė melanoma
Jeigu melanoma atsiranda ant pėdos ar rankos, tai gali būti akralinė melanoma.
„Cancer Research UK“ teigia: „Akralinė melanoma dažniausiai aptinkama ant delnų ir padų. Ji taip pat gali augti po nagais arba aplink juos. Ji daug dažniau pasitaiko ant pėdų nei ant rankų.“
Tačiau tai retas melanomos tipas – tik vienas ar trys iš 100 žmonių, kuriems diagnozuota melanoma, serga akraline melanoma.
