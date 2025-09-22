Mirtinas pavojus vandenyje: smegenis naikinančios amebos protrūkis Indijoje

Negleriazę sukelia Naegleria fowleri, dar kitaip žinoma kaip smegenis valganti ameba. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) teigia, kad ji dažnai vadinama „smegenis ėdančia ameba“, nes gali „užkrėsti smegenis ir sunaikinti smegenų audinį“. Jei ameba pasiekia smegenis, ji gali sukelti infekciją, kuri nužudo daugiau nei 95 proc. užsikrėtusių žmonių.
Infekcijų ir mirčių protrūkis
Indijos Keralos valstijos valdžia paskelbė apie infekcijų ir mirčių protrūkį, kurį sukėlė ši reta vandenyje gyvenanti ameba. Trečiadienį pranešta, jog nuo 2025 m. pradžios valstijoje užregistruoti 69 negleriazės atvejai, įskaitant 19 mirčių. Trys mirties atvejai fiksuoti per pastarąjį mėnesį, tarp jų – trijų mėnesių kūdikio mirtis.
2024 m. buvo užfiksuotos 9 mirtys iš 36 susirgimo atvejų.
Ameba gyvena šiltuose vandenyse bei neprižiūrimuose baseinuose ir patenka į organizmą vandeniui patekus į nosį. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad simptomai apima galvos skausmą, karščiavimą ir vėmimą, kurie greitai progresuoja iki „traukulių, pakitusios psichikos būsenos, haliucinacijų ir komos“.
„Skirtingai nei praėjusiais metais, šiemet nematome su vienu vandens šaltiniu susijusių susirgimų. Tai pavieniai, izoliuoti atvejai, kurie apsunkina mūsų epidemiologinius tyrimus“, – NDTV naujienų agentūra citavo valstijos sveikatos ministrę Veeną George.
Keralos vyriausybė pradėjo chloruoti šulinius, vandens rezervuarus ir viešąsias maudyklas, taip pat vietas, kuriose žmonės gali maudytis ir susidurti su ameba.
95 proc. susirgusiųjų – mirė
Kaip rašo „BBC“, naujas tyrimas parodė, kad nuo 1962 m. visame pasaulyje buvo užregistruoti tik 488 atvejai – daugiausia JAV, Pakistane ir Australijoje. Net 95 proc. aukų mirė nuo šios ligos.
Tačiau Keraloje ligos gydymas progresuoja: praėjusiais metais buvo 39 atvejai, kurių mirtingumas siekė 23 proc., o šiais metais užregistruota beveik 70 atvejų, kurių mirtingumas siekia apie 24,5 proc. Gydytojai teigia, kad skaičių augimas atspindi geresnį ligos nustatymą, kurį užtikrina modernios laboratorijos.
„Kai kurie užsikrėtimo atvejai buvo užfiksuoti tarp žmonių, plaukiojusių tvenkiniuose, kiti – baseinuose ar net per nosies skalavimą vandeniu, kuris yra religinis ritualas. Nesvarbu, ar tai užterštas tvenkinys, ar šulinys – pavojus yra realus“, – sako Anish TS, Keralos vyriausybės medicinos koledžo profesorius.
Auganti rizika dėl klimato kaitos
Mokslininkai įspėja, kad klimato kaita didina riziką: šiltesni vandenys, ilgesnės vasaros ir kylanti temperatūra sudaro idealias sąlygas amebai.
„Net 1 °C temperatūros pakilimas gali paskatinti jos plitimą Keralos tropiniame klimate, o vandens tarša dar labiau skatina jos plitimą, nes maitina bakterijas, kuriomis ameba minta“, – sako profesorius.
Gydytojai priduria, kad reikia būti atsargiems, nes kai kurie atvejai galėjo būti tiesiog nepastebėti, o ameba nebuvo identifikuota kaip simptomų priežastis. Infekcijos gydymas taip pat nėra aiškus. Dabartiniai vaistų deriniai sudaromi iš steroidų ir antimikrobinių vaistų, tačiau nėra pakankamai duomenų, kurie leistų įrodyti, ar visi jie yra reikalingi ir naudingi gydant infekciją.
