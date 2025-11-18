Veidoskaitininkas išnagrinėjo Dianos Nausėdienės veidą: štai ką jame pamatė

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad Europos pirmųjų ponių suvažiavimas vyko siekiant aptarti prastėjančią demografinę padėtį ir neišnešiotų naujagimių priežiūra (vakar buvo minima Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena).
D. Nausėdienės kalba neliko nepastebėta – ji žaibiškai išplito internete ir susilaukė įvairių šalies gyventojų vertinimų. Vieniems klausimų kėlė žodžių pasirinkimas, kitiems užkliuvo tai, kad pirmoji ponia kalbėjo su netrumpomis pauzėmis, vis žvilgčiojo į lapą su parašyta kalba.
Kai kurie ėmė svarstyti, ką toks pasirodymas gali reikšti Lietuvai bendrame Europos kontekste ir ar pirmoji ponia tinkamai savo pasirodymu pristatė šalį kaimyninėms valstybėms.
Savo įžvalgomis apie tai, kaip D. Nausėdienė gali jaustis pirmosios šalies ponios pareigose ir kokia ji yra iš tiesų, naujienų portalui tv3.lt pasakojo veidoskaitos specialistas, lektorius ir knygų autorius Armandas Kažerskas.
Linkusi globoti aplinkinius
Pažvelgęs į pirmosios ponios nuotraukas, A. Kažerskas pasakojo, kad D. Nausėdienė yra pats puikiausias tradicinės, stiprios mamos bei žmonos pavyzdys.
Pasak jo, prezidento žmona yra linkusi globoti, rūpintis kitais, o tai ypač atsiskleidžia tada, kai jai patikima ši atsakomybė.
„Čia yra toks senosios kartos lankstinukinis pavyzdys, parodantis žmonos ir vyro pareigas. Be D. Nausėdienas šeima nebūtų tokia, kokia yra dabar.
Mūsų pirmoji ponia iš savęs turi daug valdingo globėjiškumo, kitaip sakant, jeigu ji nuspręs, kad į kelionę reikia įsidėti cepeliną, tai jis bus įdėtas.
Ji taip pat intuityviai pati yra linkusi prisišlieti prie kitų, pagloboti visus reikalus, kol kažkas stipriai kariauja“, – sakė pašnekovas.
Kaip aiškino A. Kažerskas, D. Nausėdienė turi stiprių, lyderei būdingų bruožų, tačiau labiau yra linkusi save realizuoti per šeimos globą.
Veidoskaitininkas pridėjo, kad prezidentui G. Nausėdai turėti tokią žmoną – puiku, mat ji galėjo pagelbėti jam kopiant karjeros laiptais.
„Manau, kad be jos G. Nausėda, mūsų prezidentas, šiose pareigose nebūtų. Tai moteris, kuri sutvarkė viską šeimoje taip, kad vyras galėtų siekti karjeros“, – tikino jis.
Save realizuoja per rūpestį kitais
Prabilus apie savirealizaciją, A. Kažerskas paaiškino, kad tai pirmajai poniai padaryti nelengva – ji jautriai reaguoja į kritiką, kitų nuomones ir reakcijas.
Vis tik, pasak jo, tai galimai galėjo būti priežastimi to, kad nors pati nesiekė prezidentės posto, tačiau savo vyrą tai daryti skatino ir palaikė.
„Kalbant apie jos pačios savirealizaciją, jai kišo koją tai, kad ji yra jautri kritikai. Ji paprasčiausiai savęs neperlipo, tačiau leido vyrui siekti karjeros.
Žinoma, panašu, kad mūsų prezidentas nėra tas chamas, kuris gavęs šlovės ir pripažinimo pamirštų tuos, kurie jam padėjo ir laikė frontą už jį namuose, kai jis siekė aukšto posto“, – sakė A. Kažerskas.
Vis tik taip pat pašnekovas pažvelgė iš kitos pusės. Jis aptarė tai, kad D. Nausėdienė geriausiai jaučiasi tuomet, kai gali rūpintis kitais. Anot jo, tai – viena iš savirealizacijos formų.
„Pirmoji ponia yra stipriai atsidavusi kitiems ir jos tėkmė yra per kitus žmones. Ji atsiskleidžia tada, kai yra gerbiama, priimta, o savo atsiskleidimą kitiems parodo rūpesčiu, empatija, kantrybe, kol kiti klysta“, – pastebėjo jis.
Pareigos tinka, bet gali reikalauti per daug jėgų
Pokalbį A. Kažerskas tęsė toliau ir aptarė tai, ar D. Nausėdienei yra tinkamos pirmosios ponios pareigos.
Pasak jo, pažvelgus į antrą kadenciją einančio G. Nausėdos žmoną galima matyti, kad kol kas jai sekasi gana neprastai.
„Jos akys gyvos, ji atrodo gerai, tad nepanašu, kad ji būtų prispausta, kančioje. Vis tik jos veide yra tam tikrų bruožų, rodančių, kad ji norėjo nuo vaikystės įtikti nuožmiems, žiauriems žmonėms, kad jie jos nebaustų, nekritikuotų.
Iš principo, pirmoji ponia kalba tai, ką žmonėms reikia kalbėti. Visgi, atkreipsiu dėmesį, kad tokių žmonių politikoje labai daug, o jie nemažai pasiekia“, – sakė jis.
Vis tik taip pat pašnekovas pridūrė, kad D. Nausėdienė galėtų save geriau atskleisti šiek tiek mažesnės svarbos pareigose.
Pasak jo, pačios pareigos moteriai tinka, tačiau jų mastas kartais gali iš jos pareikalauti per daug jėgų.
„Jeigu ji būtų kokioje tradicines vertybes propaguojančioje organizacijoje kaip vadovo dešinioji ranka, ji puikiai tam tiktų.
Tad, iš principo, viskas gerai, ji pirmosios ponios pareigoms tinka, tik kartais jai gali būti sudėtinga tokiu dideliu mastu kalbėti, nes labai jaučiasi jos jautrumas kritikai“, – sakė jis.
Dianos Nausėdienės kalba
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė apie tai, kad lapkričio 17-ąją D. Nausėdienė pasirodė Europos pirmųjų ponių suvažiavime ir sakė kalbą.
„Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra XX amžiaus fenomenas.
To kituose laikmečiuose nebuvo. Mūsų laikmetis kontroversiškas ir paradoksalus, nes tai, kas turėtų tarnauti žmogaus gerovei, ima veikti prieš jį“, – Europos pirmųjų ponių suvažiavime skaitė D. Nausėdienė.
Vienas sakinys, akivaizdu, pasirodė itin sudėtingas – Pirmoji ponia sustojo ilgai pauzei.
„Savanaudiško, diskriminuojančio va bank žaidimo tikslas... – daugiau nei 10-iai sekundžių sustojo ji, žiūrėdama į tekstą. – Holistinis soft power (angl. minkštosios galios) failas yra priešnuodis visiems bedvasiams, bejausmiams, empatijos nepažinusiems režimams.“
Kas nutiko pirmajai poniai, naujienų portalas tv3.lt paklausė Prezidentūros. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
Po suvažiavimo vyko spaudos konferencija. Jos metu visoms pranešėjų, tarp jų ir D. Nausėdienės, pasisakymams buvo skirta po 5 minutes. D. Nausėdienė kalbėjo geras 10 minučių, tad neliko laiko žurnalistų klausimams.
Diana Nausėdienė kreipėsi į visus: „Lietuvos šeimos nyksta“
Pernai Lietuvoje gimė mažiausias skaičius vaikų per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją, o šių metų išankstiniai Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad šiemet situacija bus ne geresnė.
Lapkričio 17-ąją, minint Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną, Pirmoji ponia D. Nausėdienė kreipėsi į Lietuvos gyventojus ir politikus.
„Pastaruoju metu Europos Sąjungoje gimsta bemaž dvigubai mažiau vaikų nei prieš šešis dešimtmečius. Mažėjantis gimstamumas ir smarkūs demografiniai pokyčiai kelia didelių iššūkių Europos ateičiai.
Lietuvoje praėjusiais metais fiksuotas mažiausias naujagimių skaičius per praėjusius dešimtmečius“, – pirmadienį spaudos konferencijoje po Europos pirmųjų ponių suvažiavimo kalbėjo D. Nausėdienė.
Nors ateityje naujagimių skaičius gali išaugti, Pirmoji ponia kelia klausimą, ar tikrai taip bus. Šį mįslė, anot D. Nausėdienės, turi būti sprendžiama demografų, politikų ir likusios visuomenės.
„Ekonominiai sunkmečiai, pragyvenimo išlaidų dydis daro poveikį. Gimstamumo problemą paaštrina Covid-19 pandemija, kuri neigiamai pasireiškė Pietų Europos šalyse. Rusijos brutalus karas prieš Ukrainą taip pat gali priežastis, dėl ko šeimos priima sprendimus dėl šeimos gausėjimo, ypač Rytų Europos šalyse. Lietuva, tikiu, daro viską, kad žmonės būtų saugūs“, – kalbėjo Pirmoji ponia.
Ragina teikti finansininę pagalbą jaunoms šeimoms
D. Nausėdienė atkreipė dėmesį į neraminančią situaciją regionuose. Mažesniuose miestuose ir kaimuose, kitaip nei didžiuosiuose miestuose, mažėja gimdyti galinčių moterų skaičius. Taip pat šiose vietovėse yra mažiau galimybių studijuoti, gauti gerai apmokamą darbą, nepakanka jaunai šeimai reikalingų paslaugų.
Dar viena, anot Pirmosios ponios, itin rimta grėsme gimstamumui – kultūrinio požiūrio į šeimas kritimas.
„Lietuvos šeimos nyksta. Santuokų dinamika neigiama. Vis daugiau vaikų auga išsiskyrusiose šeimose. Tai reiškia, kad ekonominė parama vaikui taip pat maža“, – akcentavo D. Nausėdienė.
Pirmosios ponio teigimu, tinkamas šeimos ir darbo derinimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, galinčių pagerinti itin prastą Lietuvos demografiją.
„Dedame per mažai pastangų, kad motinos, auginančios vaikus, turėtų vienodas galimybes studijoms, laisvalaikiui ir darbui. Kad vieniši tėvai, auginantys vaikus, galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą ir derinti vaiko priežiūros atostogas su darbo iššūkiais“, – kalbėjo ji.
D. Nausėdienė taip pat ragino didinti žmonių sąmoningumą planuojant šeimą, gerinti sveikatos raštingumą.
„Suteikime jaunoms moterims, kur jos begyventų – rajone ar mieste, galimybę sulaukus pilnametystės gauti profesionalią akušerio-ginekologo apžiūrą ir konsultaciją visais šeimos planavimo aspektais. O gal dar net anksčiau“, – tvirtino ji.
„Ypatingą dėmesį turime skirti ir finansinėms priemonėms, ypač jaunoms šeimoms. Paieškokime išmintingų finansinių paskatų gyventojų ir pelno mokesčių srityse“, – kalbėjo D. Nausėdienė.
Vyriausybė pritarė, kad 2026 m. vienkartinė išmoka gimus vaikui pasiektų 1036 eurus. Šiemet ji siekia 770 eurus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!