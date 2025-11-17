 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdienė apie mažą gimstatumą: būtina imtis neatidėliotinų veiksmų

2025-11-17 16:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 16:06

Pastaruoju metu Europos Sąjungoje (ES) mažėjantis gimstamumas ir spartūs demografiniai pokyčiai kelia rimtų iššūkių Europos ateičiai, sako pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Pasak jos, Lietuvoje pernai fiksuotas mažiausias naujagimių skaičius per pastaruosius kelis dešimtmečius, todėl kaip pabrėžia pirmoji ponia, būtina imtis neatidėliotinų veiksmų.

Diana Nausėdienė. ELTA / Julius Kalinskas

Pastaruoju metu Europos Sąjungoje (ES) mažėjantis gimstamumas ir spartūs demografiniai pokyčiai kelia rimtų iššūkių Europos ateičiai, sako pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Pasak jos, Lietuvoje pernai fiksuotas mažiausias naujagimių skaičius per pastaruosius kelis dešimtmečius, todėl kaip pabrėžia pirmoji ponia, būtina imtis neatidėliotinų veiksmų.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime imtis veiksmų, ne kažkada ateityje – o dabar ir šiandien,“ – Prezidentūroje kalbėjo D. Nausėdienė. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak D. Nausėdienės, Lietuvoje pirmojo vaiko susilaukiama vis vyresniame amžiuje, todėl kiekvienai moteriai svarbu užtikrinti prieinamą ir kokybišką švietimą apie vaisingumą.

REKLAMA

„Matant ryškią tendenciją didėti vidutiniam pirmo vaiko susilaukimo amžiui, sveikatos priežiūros įstaigose turėtų būti daugiau kalbama apie vaisingumą ir kokybiškiausią vaisingumo amžių. Gamtos duotas terminas susilaukti sveikų palikuonių yra ribotas, atidėlioti neverta – tai moksliniai duomenys“,– teigė pirmoji šalies ponia. 

„Suteikime jaunoms moterims, kur jos begyventų – rajone ar mieste, galimybę sulaukus pilnametystės, o gal dar net ir anksčiau, gauti profesionalią akušerio-ginekologo apžiūrą ir konsultaciją visais šeimos planavimo aspektais“,– dėstė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, kaip pabrėžė pirmoji šalies ponia, svarbu mažinti regioninę atskirtį, užtikrinti finansines paskatas jaunoms šeimoms, būsto prieinamumą. 

„Džiaugiuosi, kad Lietuvos centrinis bankas neseniai priėmė sprendimą sumažinti nuosavą įnašą už pirmą būstą. Tvirta valstybinė šeimos politika turi atsispindėti visuose lygmenyse, sektoriuose ir srityse ir būti pamatuojama. Sukurkime rodiklių švieslentę pažangai matuoti“,– dėstė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį, Prezidentūroje pirmą kartą vyko tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas „Auginu Europą 2025“, kurio tema – „Kuriame Europos demografinę ateitį investuodami į šeimas ir kiekvieną naują gyvybę“.

Renginio iniciatorė – pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė bei jos globojama iniciatyva „Auginu Lietuvą“ kartu su neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų