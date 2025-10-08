Varėniškė į namus įsileido dvi nepažįstamas moteris: ką jos padarė, suprato tik joms išėjus

Pirmasis atvejis užfiksuotas apie 11 val.
Pavogė iš senolės 13,3 tūkst. eurų
Dvi nepažįstamosios atėjo pas kaime gyvenančią 86 metų moterį ir ėmė pasakoti, kad viena iš jų esanti šeimos gydytoja, o kita – anūkės draugė. Tuo metu jos sugebėjo iš senolės piniginės pavogti 13 300 eurų.
Tą pačią dieną, apie 12 val., vagystė įvykdyta ir dar vienuose namuose. Pas 39 metų gyventoją vėlgi užėjo dvi nepažįstamosios, po kurių apsilankymo šeimininkė pasigedo 400 eurų.
Policija dėl vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!