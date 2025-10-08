Kalendorius
Varėniškė į namus įsileido dvi nepažįstamas moteris: ką jos padarė, suprato tik joms išėjus

2025-10-08 10:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-08 10:50

Varėnos rajone, Senosios Varėnos kaime, penktadienį įsisuko vagys. Dvi nepažįstamos moterys, susigalvojusios skirtingų priežasčių, užeidavo į gyventojų namus. Po jų apsilankymo, šie pasigedo pinigų.

Policijos švyturėliai, senatvė, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS ir 123rf.com)

Varėnos rajone, Senosios Varėnos kaime, penktadienį įsisuko vagys. Dvi nepažįstamos moterys, susigalvojusios skirtingų priežasčių, užeidavo į gyventojų namus. Po jų apsilankymo, šie pasigedo pinigų.

Pirmasis atvejis užfiksuotas apie 11 val.

Pavogė iš senolės 13,3 tūkst. eurų

Dvi nepažįstamosios atėjo pas kaime gyvenančią 86 metų moterį ir ėmė pasakoti, kad viena iš jų esanti šeimos gydytoja, o kita – anūkės draugė. Tuo metu jos sugebėjo iš senolės piniginės pavogti 13 300 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną, apie 12 val., vagystė įvykdyta ir dar vienuose namuose. Pas 39 metų gyventoją vėlgi užėjo dvi nepažįstamosios, po kurių apsilankymo šeimininkė pasigedo 400 eurų. 

Policija dėl vagysčių pradėjo ikiteisminius tyrimus.

