Užfiksavo šiurpų vaizdą Turkijoje: poilsiautojas nuo ryklio gynėsi originaliu būdu

Vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose pasidalijo žiūrovai. Jame užfiksuota, kaip ryklys plaukia link paplūdimio Marmario pakrantėje, pietvakarių Turkijoje.

Atrodo, kad vietiniai gyventojai ir turistai stovi sekliuose vandenyse, o ryklys sukasi aplink juos ratais. Antrame plane matyti, kaip vieni iš siaubo rodo pirštais, o kiti neria į vandenį, kai monstras sukinėjasi aplink jų kojas.

Gelbėdamasis nuo ryklio, vienas poilsiautojas rykliui ėmė per galvą ėmė daužyti grindų šluota. Nufilmuotame įraše girdisi, kaip jis juokiasi, pranešė mirror.co.uk.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4