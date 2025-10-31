Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ukmergiškė į namus įsileido nepažįstamą moterį: tik jai išėjus suprato, kas įvyko

2025-10-31 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 11:20

Nepažįstamą moterį į namus įsileidusi 83-ejų ukmergiškė tik jai išėjus suprato, kad neteko visų santaupų – 5,5 tūkst. eurų. Pinigus pavogusi moteris apsimetė savivaldybės darbuotoja – policijos atstovai dalijasi svarbiausiais patarimais, kaip apsisaugoti nuo tokių vagysčių.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. BNS ir 123rf.com)

Nepažįstamą moterį į namus įsileidusi 83-ejų ukmergiškė tik jai išėjus suprato, kad neteko visų santaupų – 5,5 tūkst. eurų. Pinigus pavogusi moteris apsimetė savivaldybės darbuotoja – policijos atstovai dalijasi svarbiausiais patarimais, kaip apsisaugoti nuo tokių vagysčių.

0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Ukmergės rajono policijos komisariatas, šis įvykis užfiksuotas spalio 30-ąją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išėjus nepažįstamajai ukmergiškė pasigedo visų santaupų

Gatvėje senjorę sustabdžiusi moteris teigė esanti savivaldybės darbuotoja, teigė, kad pensininkams skiriamos 50 eurų išmokos ir įsiprašė į moters namus.

Šiuo melu prisidengta siekiant apvogti – apsimetėlei išėjus iš namų, moteris suprato, kad pavogtos visos santaupos. Ši istorija – pamoka ir priminimas neįsileisti nepažįstamųjų į namus, o pastebėjus ką nors įtartino nedelsti ir pranešti apie tai atsakingoms institucijoms.

„Patikėjusi apsimetėle, prisistačiusia savivaldybės darbuotoja, garbaus amžiaus ukmergiškė neteko 5500 eurų.

Įvykis nutiko spalio 30 d. Ukmergėje, kai 83-ejų metų moterį prie namų sustabdė nepažįstama moteris, prisistačiusi savivaldybės darbuotoja. Ji paaiškino, kad pensininkams skiriamos 50 eurų išmokos, todėl pasiūlė užeiti į butą.

Namuose apsimetėlė teigė, kad gali išmokėti 100 eurų, todėl paprašė, kad gyventoja duotų 50 eurų. Kol senolė paėmė pinigus, moteris stebėjo iš kur, o vėliau išėjo ir nebegrįžo. Ukmergiškė pasigedo visų santaupų – 5500 eurų.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str. 1 d. (Vagystė).

Policija primena:

Savivaldybės ar kitų institucijų darbuotojai nevaikšto po namus ir nerenka ar neišmoka pinigų grynaisiais.

Neįsileiskite nepažįstamų asmenų į namus, neatskleiskite savo asmens ar finansinių duomenų.

Pastebėję įtartinus asmenis ar įvykius, nedelsdami skambinkite 112.

Būkime budrūs ir įspėkime savo tėvus bei senelius, kad netaptų sukčių taikiniais!“ – rašė Ukmergės rajono policijos komisariatas.

