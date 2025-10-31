Ukmergiškė į namus įsileido nepažįstamą moterį: tik jai išėjus suprato, kas įvyko

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Ukmergės rajono policijos komisariatas, šis įvykis užfiksuotas spalio 30-ąją.
Išėjus nepažįstamajai ukmergiškė pasigedo visų santaupų
Gatvėje senjorę sustabdžiusi moteris teigė esanti savivaldybės darbuotoja, teigė, kad pensininkams skiriamos 50 eurų išmokos ir įsiprašė į moters namus.
Šiuo melu prisidengta siekiant apvogti – apsimetėlei išėjus iš namų, moteris suprato, kad pavogtos visos santaupos. Ši istorija – pamoka ir priminimas neįsileisti nepažįstamųjų į namus, o pastebėjus ką nors įtartino nedelsti ir pranešti apie tai atsakingoms institucijoms.
„Patikėjusi apsimetėle, prisistačiusia savivaldybės darbuotoja, garbaus amžiaus ukmergiškė neteko 5500 eurų.
Įvykis nutiko spalio 30 d. Ukmergėje, kai 83-ejų metų moterį prie namų sustabdė nepažįstama moteris, prisistačiusi savivaldybės darbuotoja. Ji paaiškino, kad pensininkams skiriamos 50 eurų išmokos, todėl pasiūlė užeiti į butą.
Namuose apsimetėlė teigė, kad gali išmokėti 100 eurų, todėl paprašė, kad gyventoja duotų 50 eurų. Kol senolė paėmė pinigus, moteris stebėjo iš kur, o vėliau išėjo ir nebegrįžo. Ukmergiškė pasigedo visų santaupų – 5500 eurų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str. 1 d. (Vagystė).
Policija primena:
Savivaldybės ar kitų institucijų darbuotojai nevaikšto po namus ir nerenka ar neišmoka pinigų grynaisiais.
Neįsileiskite nepažįstamų asmenų į namus, neatskleiskite savo asmens ar finansinių duomenų.
Pastebėję įtartinus asmenis ar įvykius, nedelsdami skambinkite 112.
Būkime budrūs ir įspėkime savo tėvus bei senelius, kad netaptų sukčių taikiniais!“ – rašė Ukmergės rajono policijos komisariatas.
