Trys gamtos dovanos, kai kamuoja lengvas nerimas

Kai kurie vaistiniai augaliniai preparatai pasižymi moksliškai įrodytu lengvą nerimą mažinančiu poveikiu, todėl gali būti naudingi stengiantis suvaldyti nedidelę įtampą ir dėl to kylančius miego sutrikimus. Taigi ką mums siūlo Motina Gamta? Pateikiame penkis puikių vaistinių augalų variantus, kurie dažnai derinami tarpusavyje, taip potencijuojant (sustiprinant) poveikį.
Svarbu pabrėžti, kad gydymas vaistiniais augaliniais preparatais užtrunka ilgiau: gali prireikti savaičių, o kartais ir kelių mėnesių, kol sulaukiama norimo efekto.
Levandos (lot. Lavandula angustifolia)
Vien žiūrint į Provanso laukus, atrodo, ilsisi ne tik akys, bet ir siela. Levandos – puikūs, išvaizdūs, kvapnūs vaistiniai augalai, pasižymintys lengvą nerimą mažinančiu, atsipalaidavimą skatinančiu ir miegą gerinančiu poveikiais. Galima rasti levandų eterinio aliejaus, kuris labai dažnai pasitelkiamas aromaterapijoje ir yra naudojamas masažams, pirtims. Taip pat galima paragauti levandų arbatų, pasidėti po pagalve džiovintų levandų žiedų maišelį ar miegamajame „pasimerkti“ itin išvaizdžią džiovintų levandų puokštelę. Yra dar viena gera žinia – Lietuvoje galima rasti nereceptinį vaistinį preparatą su standartizuotu levandų ekstraktu.
Eterinis levandų aliejus – nuo seno žinoma visiškai natūrali, kvapni ir veiksminga augalinė priemonė, padedanti sutelkti gyvybines organizmo galias ir geriau pailsėti.
Valerijonas (lot. Valeriana officinalis)
Valerijono ekstraktas tiekiamas tablečių, kapsulių, lašų (etanolinės tinktūros), arbatos formomis. Pasižymi lengvą nerimą mažinančiu, raumenų įtampą lengvinančiu, raminančiu poveikiais. Gali padėti greičiau užmigti ir pasiekti geresnę miego kokybę.
Svarbu: kai kuriems pacientams valerijono ekstraktas sukelia mieguistumą dienos metu, tad reikia būti atsargiems vairuojant, dirbant su įvairiais mechanizmais. Tuomet valerijono ekstrakto geriau nevartoti.
Melisa (lot. Melissa officinalis)
Melisa – ne tik kvapnus augalas, nuo seno puošęs daugybę sodybų darželių. Tai vaistinis augalas, turintis lengvai raminantį, įtampą mažinantį poveikį. Jis gali padėti susikaupti, pagerinti miego kokybę, lengviau atsipalaiduoti. Galima rasti arbatos, lašų (eterinės tinktūros), tablečių, kapsulių ir eterinio aliejaus formomis. Melisos eterinis aliejus – vienas populiariausių aromaterapijoje naudojamų priemonių. Puikiai tinka ir masažams bei namų kvapams.
