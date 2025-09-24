Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Tragedija kukurūzų lauke: smulkintuvas įtraukė ir pražudė ūkininką

2025-09-24 14:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-24 14:05

Šeštadienį Vokietijoje įvyko skaudi nelaimė – Treuen apylinkėse, Saksonijoje, kukurūzų smulkintuvas mirtinai sužalojo 85-erių ūkininką Günterį.

Vėjo jėgainės BNS Foto

Šeštadienį Vokietijoje įvyko skaudi nelaimė – Treuen apylinkėse, Saksonijoje, kukurūzų smulkintuvas mirtinai sužalojo 85-erių ūkininką Günterį.

0

Garbaus amžiaus vyras tiesiog išėjo nusiskinti kelių kukurūzų burbuolių, tačiau namo nebegrįžo, praneša bild.de.

Kaip įvyko nelaimė?

Penktadienio rytą 39-erių metų vyras vairavo kelias tonas sveriantį kukurūzų smulkintuvą „Claas Jaguar 980“ ir dirbo lauke. Tuo pačiu metu lauke buvo ir 85 metų Günteris, kuris norėjo pasiimti keletą burbuolių maisto gaminimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešama, nuo ryto kukurūzų lauką tvarkęs ūkininkas nepastebėjo 85-erių vyro, užvažiavo ant jo ir, nesustabdžius kombaino, šis jį įtraukė.

Nukentėjusysis patyrė labai sunkius sužalojimus. Nepaisant skubios pagalbos ir visų gelbėtojų pastangų, vyras mirė įvykio vietoje.

Kaip rašo vokiečių žiniasklaida, laukas priklausė pačiam Günteriui, tačiau jis buvo išnuomotas kitam ūkininkui. Policija pradėjo tyrimą dėl galimos netyčinės žmogžudystės.

Ši tragiška nelaimė primena, kokia pavojinga gali būti žemės ūkio technika ir koks svarbus yra budrumas tiek dirbantiesiems, tiek atsitiktinai į lauką užsukusiems žmonėms.

