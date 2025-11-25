Tokio reginio Lietuvos bažnyčioje nematė seniai: uždegus 18 žvakių paaiškėjo, kam jos skirtos

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Vilkaviškio dekanato Šeimos centras, Mišios už šeimas, patyrias negimusių vaikų netektį, bažnyčioje aukotos lapkričio 21-ąją.
18 žvakelių uždegta neatsitiktinai
18 žvakučių uždegta neatsitiktinai – kaip nurodoma, tiek šeimų Vilkaviškio rajone 2024-aisiais priėmė sprendimą nutraukti pradėjusias bręsti gyvybes. Po Mišių visos žvakelės išneštos ant katedros laiptų.
„Kasmet lapkričio mėnesį Lietuvoje su tyla ir pagarba minima Negimusio kūdikio diena. 1955-11-23 d. Lietuvoje buvo legalizuoti abortai, o Lapkričio 23 d. tapo simboline proga prisiminti negimusias gyvybes ir šeimas, kurias palietė skausmingi išgyvenimai.
Lapkričio 21-osios vakarą Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje buvo aukojamos šv. Mišios už visas šeimas, patyrusias negimusio vaikelio netektį. Tai jautri patirtis, kuri neretai lieka nutylėta, bet išgyvenama ilgai ir giliai – tyliai, kartais vienumoje, kartais su vidiniu kaltės ar liūdesio šešėliu.
Šv. Mišių pabaigoje Vilkaviškio dekanato šeimos centro vadovas paragino nemesti akmens į tą, kuris nešioja skausmą, bet būti šalia – išklausyti, palaikyti, padėti. Jis priminė, kad svarbiausia ne teisti, o suteikti žmogui galimybę atsiverti, išsikalbėti, rasti pagalbą ir kelti galvą aukštyn.
Šių metų minėjime degė 18 žvakelių – tiek šeimų Vilkaviškio rajone 2024 m. priėmė sprendimą nutraukti pradėjusias bręsti gyvybes. Po Mišių dalyviai išnešė šias žvakeles ant katedros laiptų – tai tylus, bet paliečiantis priminimas, kad kiekviena istorija yra unikali, kiekviena netektis – tikra, o kiekvienas žmogus – vertas atjautos.
Negimusio kūdikio diena primena ne tik praradimą, bet ir žmogišką artumą, kurio reikia tiems, kurie neša šį skausmą. Kviečiame ir toliau likti jautriems, pastebėti šalia esančius, neleisti, kad žmogus su savo išgyvenimais liktų vienas.
Jei šiuo metu išgyvenate netektį ar jaučiate, kad reikia palaikymo, kreipkitės:
Vilkaviškio dekanato šeimos centro psichologai – registracija telefonu +370 603 85376.
Jeigu dar ieškote sprendimo ir stokojate vilties pasirūpinti prasidėjusia gyvybe, visoje Lietuvoje pagalbą teikia:
Krizinio nėštumo centras – +370 603 57912, [email protected]“, – rašoma Vilkaviškio dekanato Šeimos centro įraše.
