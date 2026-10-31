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Taip virti cepelinus išmokė mama: „Būna minkštučiai...“

2026-10-31 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 11:45
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„Net nežinau, kuriuos cepelinus aš mėgstu labiau, tradicinius (žalios bulvės + virtos bulvės) ar šiuos minkštučius virtų bulvių. Bet kokiu atveju, cepelinai yra jėga. O kokie cepelinai jums yra skaniausi?“ – anksčiau klausė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Cepelinai su mėsa (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

„Net nežinau, kuriuos cepelinus aš mėgstu labiau, tradicinius (žalios bulvės + virtos bulvės) ar šiuos minkštučius virtų bulvių. Bet kokiu atveju, cepelinai yra jėga. O kokie cepelinai jums yra skaniausi?“ – anksčiau klausė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Mane virtų bulvių cepelinus taip pat gaminti išmokė mama. Ji visada ruošdama bulvių masę krakmolą užpliko verdančiu vandeniu. Taip pat darau ir aš. Tada cepelinai būna minkštučiai it debesų pūkeliai.

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Virtų bulvių cepelinai su mėsa

Porcijos 6. Užtruksite apie 40 min.

Jums reikės:

  • 1 kg bulvių;
  • 5 v. š. bulvių krakmolo;
  • 100 ml verdančio vandens;
  • Druskos pagal skonį;
  • Žiupsnis juodųjų pipirų;
  • Šlakelis aliejaus;
  • 500 g virto kumpio (aš naudoju kiaulienos);
  • 1 svogūnas;
  • 1 kiaušinis.

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Skanių cepelinų receptas

Bulves išverdame su lupena iš vakaro ir paliekame atvėsti. Kitą dieną bulves nulupame, sumalame, beriame druskos, krakmolą. Užpilame verdančiu vandeniu, kad krakmolas taptų glitnus. Sumaišome tešlą ir atidedame į šalį, kol ruošime įdarą. Kumpį sumalame.

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Svogūną nulupame, supjaustome smulkiais gabalėliais ir pakepiname aliejuje. Į maltą mėsą, mušame  kiaušinį, beriame pipirų, druskos, pakepintą svogūną.

Masę gerai išmaišome. Užkaičiame virti puodą su pasūdytu vandeniu. Šlapiomis rankomis formuojame cepelinus.

Dedame į puodą ir verdame iki 10 min. (kai cepelinai išplauks į paviršių). Valgome, kas kaip labiausiai mėgstame – su grietine ar su spirgučių padažu.

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