Tai, ką padarė lietuvis Žygintas, sujaudino ne vieną: tai išdrįstų ne visi

Žyginto iniciatyva viso žygio metu buvo renkama parama didžiausią Lietuvoje diabetu sergančių žmonių bendruomenę subūrusio „Diabeto IQ“ klubo veikloms, kad diabetu sergantys gautų visapusę pagalbą nuo pat pirmos ligos dienos, rašoma pranešime spaudai.
Per porą dienų numynė iki Kauno
Žyginto žygis per Lietuvą prasidėjo liepos 18 d. Vilniuje. Žygintą visos kelionės metu lydėjo bendrakeleivis Artūras, kuris dviračiu vežė papildomą reikalingą įrangą (droną, kameros baterijas, atsargines dalis, maisto ruošimo įrangą).
Per porą dienų numynę iki Kauno, vaikinai toliau leidosi Panemunės keliu iki Uostadvario, kur persikėlę laivu per Kuršių marias toliau mynė per Kuršių neriją iki pat Klaipėdos, o liepos 28 d. merkiant lietui pasiekė Palangą.
Kaip žinia, žygiui pasitaikė itin karštos dienos, kai temperatūra siekė ir +28 ˚C, bet tai nesutrukdė kasdien numinti nuo 25 iki 55 km, o vienos dienos rekordas buvo net 64 km. Važiuojant dviračiu tokie atstumai nestebina, o vienračiu tiek numinti – nemenkas iššūkis, nes minti reikia be perstojo.
Vaikinai beveik visą kelionę nakvojo palapinėse, vos porą naktų turėjo galimybę pailsėti normaliose lovose. Žygintas kelionės įspūdžiais nuolat dalijosi socialiniuose tinkluose, kur sulaukė nemažo susidomėjimo ir palaikymo.
Mina vardan tikslo
Optimizmu ir energija trykštantis Žygintas – diabeto bendruomenės narys, nuo vaikystės sergantis 1 tipo cukriniu diabetu – nepagydoma ir sudėtingai valdoma liga, reikalaujančia ypatingos priežiūros.
Sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu reikia nuolat stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir leistis insuliną, kurio organizmas negamina, taip pat didelį dėmesį skirti mitybai ir fiziniam aktyvumui.
Be abejonės, tai kelia įtampą, ir nors šiais laikais priemonių diabetui valdyti yra pakankamai, visgi didelė dalis sergančių 1 tipo cukriniu diabetu susiduria su iššūkiais, kuriuos vieni patys ne visada, pajėgūs įveikti.
Žinodamas, kad „Diabeto IQ“ klubas teikia pagalbą diabetu sergantiems, Žygintas pats inicijavo paramos akciją – viso žygio metu ragino aukoti:
„Tai ir paramos akcija, per kurią surinktos lėšos bus skirtos psichologinei pagalbai, edukacijai bei stovykloms diabetu sergantiems žmonėms Lietuvoje. Noriu parodyti, kad sportas, judėjimas ir bendrystė – mums į naudą, o diabetas gali tapti jėgos šaltiniu, o ne stabdžiu“.
Diabeto bendruomenės nariai ir kiti palaikantys žmonės buvo kviečiami pasitikti Žygintą Kaune, Klaipėdoje ir Palangoje, su juo pabendrauti ir išgirsti, kokių nuotykių jis patyrė žygyje.
Susitikimuose dalyvavusius stebino Žyginto sugebėjimas ne tik minti vienratį, bet ir tuo pačiu metu žongliruoti kamuoliukais. Buvo pasiryžusių išmėginti vienratį, bet be pagalbos nė vienam nepavyko net ant jo užlipti. Žygio per Lietuvą metu surinkta beveik 400 Eur paramos.
Minėto klubo vadovė Dovilė Byčienė sako, kad be galo vertina šią iniciatyvą, nes kiekvienas euras prisideda prie pagalbos diabeto bendruomenei.
„Mūsų klubo veiklų spektras labai platus – nuo visuomenės švietimo apie ligos požymius iki konsultacijų bendruomenės nariams, edukacinių filmukų, žurnalo leidybos ir net mokymų medikams bei kitiems specialistams.
Visam tam reikalingos lėšos, o visuomeninei organizacijai jų gauti nėra paprasta. Tad labai džiaugiuosi, kad patys bendruomenės nariai rodo iniciatyvą ir stengiasi visais įmanomais būdais prisidėti“, – pasakoja D. Byčienė ir pabrėžia, kad net ir pasibaigus Žyginto žygiui galima paremti klubo veiklas ir taip suteikti galimybę diabetu sergantiems gauti jiems reikalingą pagalbą.
Prisidėti galima čia: https://dia-iq.lt/aciu/
