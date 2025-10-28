Svarbus žingsnis stiprinant dvišalius ryšius: JK ambasadorė Liz Boyles įvertino verslo centrą

Jungtinės Karalystės ambasadorei Lietuvoje Liz Boyles ir kitiems garbiems svečiams projektą aprodė iš Londono atvykę RSHP architektai Simonas Smithsonas ir Jackas Evansas-Newtonas, rašoma pranešime spaudai.
Svečiai pažintinio turo metu apžiūrėjo projektą
Sparčiai besikeičiančiame Vilniaus verslo rajone „Sąvaržėlės“ projektą RSHP įgyvendino bendradarbiaudama su Lietuvos architektų biuru „Unitectus“. Dar liepą baigtos visų pastato aukštų statybos, o rugsėjį – fasado montavimo darbai.
Unikalų pastatą specialaus vizito metu Jungtinės Karalystės ambasadorei Liz Boyles ir Britų prekybos rūmų Lietuvoje („British Chamber of Commerce in Lithuania“) nariams pristatė iš Londono atvykę architektų studijos RSHP ir vystytojo „Lords LB Asset Management“ atstovai.
„Džiaugiuosi, kad viena garsiausių architektūros studijų – RSHP – pirmąjį savo projektą Baltijos regione įgyvendina čia, Vilniuje. Tai įkvepiantis pavyzdys, kaip britų kūrybiškumas ir inovacijos padeda formuoti šiuolaikinį Vilnius veidą.
Tokie projektai padeda suartinti Jungtinę Karalystę ir Lietuvą verslo, kultūros bei miesto plėtros srityse“, – vizito metu kalbėjo Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Liz Boyles.
Kartu su projekto architektais – Simonu Smithsonu ir Jacku Evansu-Newtonu – svečiai apžiūrėjo pastato išorę ir kelis aukštus jo viduje, išgirdo apie čia pritaikytus architektūrinius sprendinius.
RSHP partneris ir projektų direktorius S. Smithsonas atkreipė dėmesį, kad architektūros studijos dėmesio centre – miestas ir jo kontekstas. Jis pabrėžė koncentruotos urbanistikos svarbą, kalbėjo apie tai, kad šiuolaikinė architektūra privalo atsižvelgti į pastatą supančią aplinką:
„Sąvaržėlės“ sklypas užima strategiškai svarbią vietą mieste – vienoje pusėje jį supa žemesni pastatai, atkartojantys istorinės dalies mastelį, o kitoje – aukštybiniai pastatai, atspindintys šiuolaikinės architektūros charakterį.
Mūsų projektuota „Sąvaržėlė“ atliepia šį kontrastą – pastato formos sprendiniai siekia darniai sujungti skirtingus miesto mastelius.“
Turo po „Sąvaržėlę“ metu svečius lydėjusio „Lords LB Asset Management“ valdybos nario, fondo valdytojo Mariaus Žemaičio teigimu, tokie projektai kaip „Sąvaržėlė“ atveria galimybes stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir kurti glaudesnius ryšius tarp Lietuvos bei Jungtinės Karalystės.
„Lietuva atvira pasaulinėms idėjoms ir investicijoms. Bendri projektai su Jungtine Karalyste stiprina pasitikėjimą, skatina kūrybinį dialogą ir tampa pagrindu ilgalaikiams ryšiams tarp abiejų šalių“, – kalbėjo jis.
Pastatai išsiskiria novatoriška architektūra
Britų architekto-vizionieriaus Richardo Rogerso (1933–2021) įkurtos tarptautinės architektūros studijos RSHP (buvusi „Rogers Stirk Harbor + Partners“) darbų galima rasti visame pasaulyje.
Pritzkerio architektūros premiją pelniusios legendos portfolio – tokie ikoniški pastatai, kaip Paryžiaus Pompidou meno centras, Londono dangoraižiai „Lloyd’s“ ir „Leadenhall“, „The O2“ arena (anksčiau žinoma kaip Tūkstantmečio kupolas). R. Rogerso vadovaujamos studijos RSHP projektuoti pastatai išsiskiria novatoriška architektūra, funkcionalumu ir tvaraus dizaino sprendimais.
2024 m. pradžioje pradėto statyti verslo centro „Sąvaržėlė“ bendras nuomojamas plotas sieks beveik 21 tūkst. kv. m. Apie 9,5 tūkst. kv. metrų šio ploto užims didžiausias lietuviško kapitalo bankas „Artea“.
Pirmajame pastato aukšte suplanuotos erdvės prekybai, maitinimo įstaigoms ir įvairioms paslaugoms, o 2-7 aukštuose įsikurs biurai.
„Sąvaržėlės“ projektas vystomas vadovaujantis aukščiausiais tvarumo standartais – siekiama gauti BREEAM „Outstanding“ sertifikatą naujos statybos kategorijoje ir atitikti A++ energinės klasės reikalavimus.
Pastatas išsiskiria pažangiomis, energiją taupančiomis sistemomis – tai ne tik sprendimai, mažinantys poveikį aplinkai, bet ir užtikrinantys kasdienį darbuotojų komfortą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!