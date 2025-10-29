Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Sutrikusią širdies veiklą gali išduoti 6 ženklai: pajutę nedelskite

2025-10-29 14:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-29 14:05

Kalbant apie širdies ligas, dauguma žmonių įsivaizduoja tipišką simptomą – stiprų skausmą krūtinėje. Tačiau gydytojai įspėja: tai – tik vienas iš daugelio galimų signalų. Kai kurie širdies ligų požymiai gali būti kur kas subtilesni, todėl juos lengva supainioti su nuovargiu, stresu ar virškinimo sutrikimais.

Sutrikusi širdies veikla (Nuotr. 123rf.com)

Ekspertai pabrėžia, kad būtent šie „tylieji“ simptomai neretai atitolina žmogų nuo laiku suteiktos medicininės pagalbos, o tai gali turėti rimtų pasekmių sveikatai, rašoma mirror.co.uk.

Ekspertai išskyrė šešis netikėtus širdies problemų požymius, apie kuriuos reikėtų žinoti kiekvienam – net jei krūtinės skausmo nejaučiate.

Dusulys – kai trūksta oro be aiškios priežasties

Jei pastebite, kad vis dažniau jaučiate dusulį – net atliekant įprastus kasdienius veiksmus, pavyzdžiui, lipant laiptais ar vaikštant – tai gali būti širdies nepakankamumo požymis. Ši būklė reiškia, kad širdis nebegali efektyviai pumpuoti kraujo, todėl plaučiuose kaupiasi skysčiai.

„Dusulys yra reikšmingas galimas įspėjamasis ženklas. Daugelis žmonių jį sieja su kvėpavimo takų problemomis, tačiau tai taip pat gali būti ir pagrindinių širdies problemų simptomas, kurių nereikėtų ignoruoti“, – rašo ekspertai.

Nuovargis – ne visada streso pasekmė

Lėtinis ar neįprastas nuovargis, kuris tęsiasi net ir po gero poilsio, gali signalizuoti apie širdies problemas. Kai širdis negali efektyviai pumpuoti kraujo, audiniai gauna mažiau deguonies, todėl žmogus jaučiasi pavargęs net be fizinės veiklos.

Tokios būklės kaip aritmija ar vainikinių arterijų liga taip pat gali lemti nuovargį dėl sumažėjusio kraujo tekėjimo į gyvybiškai svarbius organus.

Tinimas – kai kūnas „kaupia“ skysčius

Jei pastebite kojų, kulkšnių ar pilvo patinimą, tai gali būti subtilus, bet svarbus sutrikusios širdies veiklos požymis. Šis reiškinys vadinamas edema ir dažnai atsiranda dėl širdies nepakankamumo, kai organizmas nesugeba pašalinti perteklinių skysčių.

Gydytojai pabrėžia, kad tai ne estetinė problema, o aiškus ženklas, kad kraujotaka neveikia taip, kaip turėtų. Patinimas, kuris nepraeina ar atsiranda staiga, turėtų paskatinti kreiptis į specialistus.

Galvos svaigimas ar alpimas – širdies ritmo sutrikimų signalas

Staigus galvos svaigimas ar net trumpalaikis sąmonės praradimas gali būti širdies ritmo sutrikimo, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimo ar skilvelinės tachikardijos, požymis. Tokiais atvejais širdis plaka nereguliariai, todėl smegenys trumpam gali nebegauti pakankamai kraujo.

Jei šie simptomai pasikartoja, būtina kreiptis į gydytoją – jie gali rodyti rimtą širdies būklę, kurią reikia gydyti kuo greičiau.

Pykinimas, nevirškinimas ar apetito praradimas – ypač moterims

Nors dažniausiai šie simptomai siejami su virškinimo sutrikimais, jie gali būti ir širdies smūgio ar krūtinės anginos požymis. Sumažėjęs kraujo tekėjimas į širdį gali paveikti virškinimo sistemą, todėl žmogus jaučia pilnumo, pykinimo ar net skausmo pojūtį pilvo srityje.

„Tai yra vieni iš mažiau žinomų širdies veiklos sutrikimų požymių, ypač moterims“, – pažymi ekspertai.

Širdies nepakankamumas taip pat gali sukelti virškinimo problemas dėl skysčių kaupimosi, kuris sukelia organų užgulimą.

Nereguliarus širdies plakimas – nepavojingas tik retkarčiais

Širdies „permušimai“, padažnėjimas ar „plazdėjimas“ krūtinėje gali būti aritmijos požymis.

Nors trumpalaikiai epizodai gali būti nekenksmingi, dažnas ar stiprus širdies plakimo sutrikimas gali signalizuoti apie rimtą širdies ligą.

Tokios būklės kaip prieširdžių virpėjimas ar skilvelių aritmijos didina insulto ir kitų komplikacijų riziką, todėl reikalauja medicininės priežiūros.

Neatidėliokite vizito pas gydytoją

„Norint anksti nustatyti širdies problemas ir imtis veiksmingų medicininių intervencijų, labai svarbu atpažinti mažiau žinomus galimų širdies problemų požymius, be krūtinės skausmo“, – teigia ekspertai.

Anot jų, žinodami šiuos subtilius požymius ir nedelsdami kreipdamiesi dėl įvertinimo, žmonės gali imtis aktyvių veiksmų, kad apsaugotų savo širdies sveikatą ir išvengtų rimtų komplikacijų.

