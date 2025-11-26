 
TV3 naujienos > Gyvenimas

Sunku patikėti, ką moteris padarė kaimynei dėl vieno vyro meilės: „Čia buvo visko“

2025-11-26 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-11-26 18:15

Ką daryti, kai tavo simpatiją yra įsimylėjusi ir kaimynė? Jeigu paklaustume šių viename daugiabutyje gyvenančių moterų, jos atsakytų – pliektis, kol bus išrinkta nugalėtoja. Actu apipiltas koridorius, kova su šluota ir bandymas perversti per balkoną – tik keletas įvykių, įtvirtinusių dviejų koridoriaus kaimynių neapykantą. Ar pavyks „TV Pagalbos“ gelbėtojai Rūtai Filejevai sutaikyti meilės ištroškusias kaimynes?

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos įžengus į daugiabučio koridorių pasijaučia ne itin malonus kvapas. Kaip pasakojo „TV Pagalbą“ iškvietusi moteris, kenčia visas daugiabutis, kuris labiau yra kaip bendrabutis dėl kelių bendrai naudojamų erdvių.

Anot moters, kalta kaimynė, kuri niekaip nesugeba susitvarkyti savo virtuvės, bet susikaupęs kvapas toks stiprus, kad jaučiasi vos atidarius duris. Tačiau paaiškėjo, kad kivirčai tarp dviejų moterų vyksta jau kurį laiką, ir ne tik dėl nešvaros.

„Kai ji šitaip bjauriai elgiasi, čia buvo visko: buvo raktus pavogusi, policija ieško raktų – nėra, iš vakaro pavogti raktai nuo durų. <...> Ji ir plūstasi, ir puola su šluota, per balkoną jau vienąsyk buvo čiut neišmetusi“, – virpančiu balsu pasakojo ji.

Gąsdinimai, pykčiai ir fiziniai susirėmimai – kiekvieno susitikimo tarp dviejų moterų dalis. Anot iškvietėjos, jai teko valgyti net paliktą sudegusią vištieną.

„Kas tik bent kiek nutinka, tai aš kalta visąlaik“, – kalbėjo pagalbą iškvietusi moteris.

Tikroji kaimynių pykčio priežastis

Kad būtų teisingai nuspręsta, reikia išgirsti abi puses, tad Rūta ir iškvietėja nuėjo pas kaimynę Laimą. Išgirdusi, kuo yra kaltinama, moteris suskubo pasakoti savo tiesą – esą fizinių pykčių nėra, o ir šluotos ji neturi.

„Konfliktai tai yra, nepatinku jai, aš ją truputį pritramdau, kad kažko nedarytų, ir tiek. Atimu, ką turi rankose, pasiplūstame. Ji ateina čia prie durų, mane puola – purškia, laisto kvapais kažkokiais. Šaldytuvą sugadinai, prie durų slenkstį sugadinai, smirdėjo savaitę laiko“, – aiškino Laima.

Pasirodo, ir gelbėtojus iškvietusi moteris gadina daugiabučio gyventojų uoslę, nes mėgsta valyti koridorių actu.

Kaip paaiškėjo, moterys pykstasi dėl paprasčiausio dalyko – pavydi viena kitai to paties vyro skiriamo dėmesio. Užsienyje gyvenęs vyras taip pakurstė ugnį, kad nuo moterų kivirčų visas koridorius skamba.

„Jis – vienintelis, kurio abi nepasidalijame. Pavydi, kad praėjo pro šalį pro mane, pavydi, kad kabinu aš jį“, – tikrąją priežastį išdėstė Laima.

„Man nėra jokio pavydo, vyrų yra daug. Noriu – pasirenku“, – gynėsi pirmoji moteris.

Kas plauna, kas ne

„TV Pagalbą“ kvietusi moteris kreipėsi dėl netvarkingai paliekamos bendros virtuvės ir iš Laimos buto sklindančio kvapo. Laima teigė, kad virtuvėje būna mažai, o bendrų patalpų valymas – visų gyventojų pareiga.

„Man sako: „tu išplauk koridorių, tu išplauk tą, aną“, – atpasakojo pirmoji moteris.

„O kas tiktai plauna? Tik aš vinintelė, aš vienintelė...“ – guodėsi Laima.

Bet pagrindinis kvapo šaltinis esą yra Laimos butas. Nors iš pradžių moteris atsisakė įsileisti į butą, bent nosį įkišti, kad pajustų tariamą kvapą, galiausiai įsileido į prieangį.

Ar pavyks moterims susitarti ir išsiaiškinti, kieno yra teisybė? Ką apie visa tai pasakys abiejų moterų mylimas vyras?

Atsakymus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

