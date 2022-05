Sumažinkite aukštą kraujospūdį: padės 1 gudrybė

Aukštas kraujospūdis (hiptertenzija) yra būklė, kai kraujo spaudimas arterijose yra nuolat per didelis. Kai taip nutinka, arterijų sienelės išsiplečia, o tai gali sukelti žalą – infarktą, insultą, taip pat didėja inkstų ligų rizika.

Viena iš pirmųjų apsaugos priemonių – dieta. Jei sveikai ir subalansuotai maitinsitės, jūsų kraujospūdis natūraliai sumažės. Tačiau padeda ne tik maistas, pasirodo, yra keletas gėrimų, kurie itin padeda mažinant kraujospūdį.

Burokėlių sultys

Gali atrodyti, kad šio gėrimo reikėtų vengti, tačiau burokėlių sulčių nauda organizmui yra neišmatuojama. Remiantis Londono Karalienės Marijos universiteto tyrimais, kasdien geriant puodelį burokėlių sulčių, sumažėja kraujospūdis, rašo mirror.co.uk.

Tyrimo metu 64 savanoriai, kovojantys su aukštu kraujospūdžiu, į savo racioną įtraukė burokėlių sultis ir jų poveikį stebėjo mokslininkai.

Nepastebėta jokio šalutinio poveikio, o rezultatai rodo, kad burokėlių sultys gali būti paprastas ir veiksmingas aukšto kraujospūdžio kontroliavimo būdas.

Nugriebtas pienas

Vienas tyrimas parodė, kad neriebių pieno produktų, tokių kaip nugriebtas pienas, vartojimas gali sumažinti kraujospūdį. Tyrimas taip pat parodė, kad neriebių pieno produktų vartojimas kaip itin mažo riebumo dietos dalis gali dar labiau sumažinti kraujospūdį.

Tiksliau sakant, „mūsų duomenys parodė, kad žmonės, kurie valgė daugiau pieno produktų, turėjo žemesnį sistolinį kraujospūdį“, – sakė mokslininkas dr. Luc Djosse iš Harvardo medicinos mokyklos Bostone.

Spanguolių sultys

2020 m. atliktas tyrimas, paskelbtas Amerikos širdies asociacijos, parodė, kad mažai kalorijų turinčios spanguolių sultys padeda sumažinti sveikų suaugusiųjų kraujospūdį.

Tyrimo dalyviai aštuonias savaites gėrė mažai kalorijų turinčias sultis arba placebo gėrimą, kaip savo kontroliuojamos mitybos dalį.

Po aštuonių savaičių kraujospūdis gerokai sumažėjo tiems, kurie gėrė mažai kalorijų turinčias sultis. Placebo gėrimą gėrusių asmenų grupėje jokių pokyčių nepastebėta.

Mokslininkai išskyrė, kad spanguolių sultyse esantys antioksidantai padeda sumažinti hipertenzijos riziką.

Arbata

Arbatos mėgėjai džiūgauja, nes daugybė tyrimų parodė, kad žalioji, juodoji, oolong ar net įprasta arbata padeda kovoti su hipertenzija. Viename tyrime, paskelbtame „Internal Medicine“ žurnale, buvo nagrinėjamas arbatos poveikis vyrams ir moterims per pastarąjį dešimtmetį.

Tyrimas parodė, kad išgėrus vos pusę puodelio arbatos per dieną, aukšto kraujospūdžio rizika sumažėja net iki 50 proc.

„Negeriantiems arbatos buvo didesnė rizika susirgti hipertenzija nei tiems, kurie nuolat geria arbatą, be to, rizika, susijusi su didesniu arbatos suvartojimu per dieną, mažėjo.

Tačiau arbatos vartojimas ilgiau nei vienerius metus nebuvo susijęs su tolesniu hipertenzijos rizikos mažėjimu“, – rašė mokslininkai.

Vėlgi, šį teigiamą poveikį nulėmė antioksidantų kiekis arbatoje. Kiti produktai, kuriuose gausu antioksidantų, galintys padėti mažinti kraujospūdį – juodasis šokoladas, mėlynės, pekano riešutai, raudonasis vynas, Goji uogos ir lapiniai kopūstai.