Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek šiemet Kalėdų eglėms ir jų puošybai skirs penki didžiausi Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys.
Vilniaus eglės puošyba kainuos beveik 120 tūkst. eurų
Lietuvos sostinė šiemet ir vėl investuoja į įspūdingą Kalėdų kompoziciją. Katedros aikštėje iškils 22 metrų aukščio natūrali eglė, kurios tema įkvėpta garsiosios „Stebuklo“ plytelės.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialiste Indre Naureckaite, ji patvirtino, kad visos Katedros aikštėje įrengtos kalėdinės kompozicijos įrengimas šiemet kainuos 119,79 tūkst. eurų.
Šiemet pagrindinės sostinės pagrindinės eglės įrengimo kaina iš esmės išliko panaši kaip praėjusiais metais. Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pernai tam buvo skirta 119,18 tūkst. eurų.
Be to, Katedros aikštėje turėtų stovėti ne vien konstrukcijomis suformuota, o būtent natūrali eglė. Tokia tradicija įsitvirtino mieste jau nuo 2023 metų. Techninėje specifikacijoje numatyta, kad kompozicija turi būti sudaryta iš natūralios eglės ir konstrukcinės pakylos.
Konkrečios eglės spalvos ar būsimo dizaino detalės techninėje specifikacijoje neatskleidžiamos. Vis dėlto nurodoma, kad dekoruojant turi būti naudojami originalūs meniniai akcentai, inovatyvūs apšvietimo sprendimai bei vientisa vizualinė koncepcija.
Kaune šiemet puoš net dvi egles
Kaunas šiemet išsiskirs tuo, kad mieste bus puošiamos net dvi Kalėdų eglės. Pagrindinė natūrali žaliaskarė stovės Rotušės aikštėje, o Vienybės aikštėje iškils karkasinė eglė, papuošta natūraliomis eglišakėmis.
Šių metų pagrindinė Kauno eglė, kuri puikuojasi Rotušės aikštėje, pasidabinusi nėriniais, kurie nunerti iš 38 tūkstančių perdirbtų teniso kamuoliukų. Beveik 15 metrų aukščio žaliaskarė jau papuošta.
Kauno miesto savivaldybės ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arnoldas Bukelis teigė, kad už pagrindinės eglės Rotušės aikštėje puošybą šiemet numatyta sumokėti 99 946 eurus su PVM.
Antrosios eglės Vienybės aikštėje įrengimas kainuos dar 79,5 tūkst. eurų. Taigi vien dviejų pagrindinių Kauno eglių puošybai bus skirta beveik 180 tūkst. eurų.
Tačiau tai dar ne visos šventinio laikotarpio išlaidos. Anot jo, Kauno miesto savivaldybė eglučių įžiebimo šventei Rotušės aikštėje numatė 159 599 eurus. Be to, pašnekovas priduria, kad naujoms miesto dekoracijoms skirta gerokai daugiau nei pernai.
Didžiausioms metų šventėms Kaunas išleis įspūdingą sumą – apie 1 mln. tūkst. eurų.
Klaipėdoje pagrindinė eglė – miestiečių dovana
Klaipėda ir šiemet išsiskiria tuo, kad pagrindinė miesto Kalėdų eglė nekainuos – natūralią žaliaskarę miestui padovanojo Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus duomenimis, Klaipėdoje šiemet bus įžiebtos dvi Kalėdų eglės – Teatro aikštėje ir piliavietėje.
Vis dėlto tai nereiškia, kad visas šventinis laikotarpis uostamiestyje nieko nekainuos. Atstovai priduria, kad bendra šventinių dekoracijų pakabinimo, nukabinimo ir elektros energijos sąnaudų suma sieks apie 200 tūkst. eurų su PVM.
Šiemet pagrindinė miesto eglė bus įžiebta Klaipėdos piliavietėje. Greta jos planuojama įrengti ir kitų šventinių dekoracijų, o šventinė erdvė papildyta ledo čiuožykla.
Panevėžys šventiniam pasiruošimui skirs daugiau nei 100 tūkst. eurų
Panevėžys šiemet taip pat nemažai investuoja į šventinę miesto išvaizdą. Pagrindinę miesto aikštę papuoš natūrali, maždaug 14 metrų aukščio eglė, kurią miestui padovanojo gyventoja.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja Rūta Karčiauskienė nurodė, kad pagrindinės miesto eglės ir aikštės puošyba kainuos 49 tūkst. 550 eurų, o centrinių gatvių ir kitų viešųjų erdvių dekoravimas – dar 74 tūkst. 300 eurų.
Šventinė kompozicija bus papildyta gamtos ir gyvūnų motyvais, o pačią eglę papuoš tūkstančiai LED lempučių.
Šiauliai laikosi gyvos eglės tradicijos
Šiauliai ir šiemet išlieka ištikimi gyvos Kalėdų eglės tradicijai. Pagrindinė miesto žaliaskarė sužibs Prisikėlimo aikštėje, o jos puošyboje atsispindės miesto istorija ir tapatybė.
Šventinę kompoziciją papildys didelio dydžio miesto simbolių dekoracijos.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovas žiniasklaidai Vitalis Lebedis teigė, kad Šiaulių miesto eglutės puošyba šiemet atsiėjo 24 tūkst. eurų, ne tik pati Kalėdų eglutė, bet ir aplinkui dekoracijos, su puošybos darbais.
„Pridėjus apie porą tūkstančių atvežimą, pristatymą, 1,8 tūkst. eurų, gaunasi beveik 26 tūkst. eurų bendrai“, – atskleidė jis.
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