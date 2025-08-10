Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Iš savo tėvų perėmęs šį verslą ir jame jau 20 metų dirbantis Arnoldas Valčiukas į Minijos upę neša baidarę. Vyras yra profesionalus irklavimų baidarėmis mokytojas, tad patarimų naujokams ar net ne pirmą kartą tokį aktyvų laisvalaikį praleisti sugalvojusiems, turi apsčiai.
„Dažniausia klaida, kai žmonės lipa į vandenį – jie įdeda vieną baidarės galą į vandenį, o kylį palieka ant kranto. Baidarė būna labai nestabili ir labai lengva iškristi įlipant“, – sakė Arnoldas.
Todėl lipant į baidarę reikia ją dėti horizontaliai kranto, visą paguldant į vandenį.
„Dedam irklą ant baidarės ir vienas irklo galas remiasi į žemę kaip atrama. Laikomės už irklo ir viena ranka prisilaikom baidarę. Dedam vieną koją per vidurį. Nededam užpakalio, kol neįdedam antros kojos. Dedam antrą koją ir tada atsisėdam“, – demonstravo vyras.
Atrodo, viskas paprasta, bet, pasak Arnoldo, net sunku patikėti, kiek plaukiančių baidarėmis pirmą kartą apsiverčia dar tik lipami į ją. Dažnam taip nutinka ir plaukiant.
„Apsivertėt ir esat po vandeniu. Su dviviete baidare, jei atviro korpuso, lengviau išlįsti, su vienviete baidare ištiesiam kojas ir po vandeniu tiesiog stumiamės ir išlįsit automatiškai lauk. Norint išvengti apsivertimo, galima daryti atramas su irklu. Jei vertiesi, tiesiog padarai atramą ir atsistatai atgal“, – ką daryti tokiu atveju patarė Arnoldas.
Jei atsiversti vis tik nepavyksta, pirmas žingsnis išlindus, pamėginti kojomis pasiekti dugną. Jei tai pavyksta, reikia įsitikinti, ar esi sveikas pats bei ar nenukentėjo kolega. Tada baidarę ištraukti į krantą ir išpilti vandenį.
Blogiausiu atveju, ant apsivertusios baidarės, dėl jos konstrukcijos ypatybių susidarius oro kišenėms galima plūduriuoti ir srovė ar yriai kojomis anksčiau ar vėliau padės pasiekti krantą.
„Baidarės populiarėja kiekvienais metais ir vis daugiau renkasi plaukti mažesnėmis grupėmis – tai būna ir po vieną plaukia. Vis daugiau žmonių nori kelionių iššūkių, patirties“, – teigė Arnoldas.
Alkoholio baidarių kelionėse – vis mažiau
O štai alkoholio tokiose kelionėse, pasak patyrusio baidarininko, pasitaiko vis rečiau. Lietuvaičiai, ypač jauni, mėgsta aktyvų laisvalaikį leisti be svaigalų.
„Telefoną visą laiką rekomenduojama, jei yra grupė, pasiimti tik vieną. Visus kitus palikti automobiliuose ir automobilio raktelius palikti pas savo nuomotoją. Kai tau netrukdo pašaliniai ekranai, tu gali atsipalaiduoti ir pajausti visą malonumą“, – sakė vyras.
Tačiau baidarės yra tik viena iš vis labiau populiarėjančio aktyvaus laisvalaikio praleidimo krypčių. Šios srities gidai aiškina, jog kasdienybėje daugėja sėdimo darbo, žmonės nori pajudėti. Pavyzdžiui, dalyvaudami žygiuose.
„Dažniausiai tai yra ne žygis „iki pergalės“, o tai yra žygis iki lengvo, normalaus nuovargio su nuotykių elementais. <...> Tai reiškia, kad ne vien eiti iš taško A į tašką B, bet einant, dalyvaujant kažką patirti, sužinoti – edukacija ir pramoga. Žinios per pramogą, taip galim pasakyti“, – aiškino aktyvaus laisvalaikio gidas Edgaras Vaškaitis.
Pajūryje driekiasi vieni geriausi dviračių takų tinklai Lietuvoje, tad ir šios transporto priemones čia labai populiarios.
Dažniausiai aktyviu laisvalaikiu užsiima lietuviai nuo 25-erių iki 55-erių metų amžiaus, tačiau čia, žinoma, ne riba. Ir galima įsivaizduoti, koks malonumas būtų kelias tokias pramogas sujungus – po neilgo žygio pėsčiomis ar dviračiais, sėsti į baidarę ir specialiai, bet saugiai apsiversti vėsioje upėje.
