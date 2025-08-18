Štai ką atskleidė Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino veidai per susitikimą: nepasakė to žodžiais

Akimirkas iš reikšmingo susitikimo stebėjo ne vienas – apstu nuotraukų, kuriose V. Putinas ir D. Trumpas susitinka, pasisveikina bei pradeda eiti tolyn nuo lėktuvo.
Vaizdo įrašuose taip pat matoma, kaip vadovai paspaudžia vienas kitam rankas ir kartu žengia raudonu kilimu.
Vis tik ne vienam smalsu sužinoti, kas slypėjo už šių gestų ir ką galėjo parodyti Rusijos ir JAV vadovų elgesys. Šia tema naujienų portalui tv3.lt sutiko pakomentuoti veidoskaitos specialistas Armandas Kažerskas.
Vladimiro Putino veidas
Pirmiausia, pašnekovas apžvelgė susitikimo metu pasirodžiusias V. Putino veido išraiškas. Pasak jo, visos jos rodė, kad tai – gudrus žmogus.
„Kalbant apie Putiną, jo visas tipažas ir struktūra yra gudraus, smulkmeniško, ganėtinai kandaus, pašaipaus žmogaus. Toks valdymo modelis ir laikysena buvo ir susitikimo metu.
Vieni žmonės yra reikalų tvarkytojai, kiti yra gudrūs, laukiantys gerų situacijų, o dar kiti yra protingi teorijose ir strategijose.
V. Putinas yra labai stiprus gudrume ir laukime. Praktiškai jo mimikos buvo pakankamai žaismingos, lengvos, netgi kvailokos, būdingos gudriems žmonėms. Tokie žmonės atviriau veikia jau tik už uždarų durų, dėl to yra sunkiai nuspėjami“, – atskleidė jis.
Pasak veidoskaitos specialisto, galima numanyti, kad susitikimo akimirkos, įamžintos vaizdo medžiagoje, buvo išorinis fasadas.
Anot jo, netgi kuomet gali atrodyti, kad tokio tipo žmonės yra draugiškai nusiteikę, šypsosi, jų žodžiai ir sprendimai gali būti visiškai priešingi tolimesniems veiksmams.
„Išorinis fasadas, kaip ir šiuo atveju, yra dėl viešumos, tai tarsi kostiumo, kurį nori matyti visuomenė, parodymas. Tokie žmonės gali visai kitaip nuspręsti, nei kad buvo parodę visuomenėje.
Tad susitikimas ir žaismingumas, džiaugsmas pamačius D. Trumpą, tai ir buvo tik ta išorinė išraiška, apie kurios rezultatus mes negalime spręsti“, – komentavo jis.
Donaldo Trumpo veidas
Vėliau A. Kažerskas aptarė JAV prezidento D. Trumpo veidą. Pasak specialisto, šis žmogus yra visiškai kitoks nei V. Putinas.
„Ne veltui aš palyginau tris žmones – gudrų, protingą ir reikalų tvarkytoją. D. Trumpas yra visiškas reikalų tvarkytojas, jis nori greito sandorio“, – atskleidė specialistas.
Pašnekovas paaiškino, kad D. Trumpo veidas parodė, kad jis nori sunkiu darbu pasiekti užsibrėžtus tikslus.
„Gudrūs žmonės galbūt nepasižymi žodžio laikymusi, bet jie vienaip ar kitaip sutvarko tuos reikalus. O štai D. Trumpas labiau yra apie jėgą, smūgį, pasididžiavimą, sunkų, sistemingą, nuolatinį darbą. Čia yra vadovų, lyderių, reikalų tvarkytojų tipažas.
D. Trumpas yra skubantis vykdyti per trumpą laiką, jis gali padaryti tai, ko kiti nenori, neturi valios, tingi“, – sakė jis.
Vis tik jis pridėjo, kad D. Trumpas, gerai išmanydamas derybų taisykles ir kultūrinį kontekstą, stengėsi pagerbti V. Putiną.
„Gal tai buvo išpūsta, perdėta, bet ypač Rusijos kultūroje yra svarbus momentinis išaukštinimas ir pagarba. D. Trumpas tai puikiai darė, bet jo tikrasis tikslas yra pasiekti sau ir savo tautai naudingus rezultatus“, – pranešė A. Kažerskas.
Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo elgesio apžvalga
Veidoskaitos specialistas pabrėžė tai, kad apie sprendimus, jų priėmimo sėkmę ir susitikimo naudą kol kas kalbėti sunku.
Pasak jo, pasaulio lyderiai puikiai išmano, kaip reikia elgtis prieš kameras, dėl to abiejų jų veiduose buvo matomas geras nusiteikimas.
„Aš manau, kad prieš spaudą jie bandė atrodyti draugiškai, gerbti savo derybų žmogų, nes jeigu demonstruosi priešiškumą, engimą, tuomet nebus jokio susitarimo“, – paaiškino A. Kažerskas.
Pasak jo, nors šios derybos yra itin sudėtingos ir nelengvos, vis tik tai, kad abiejų šalių lyderiai susėdo kartu prie vieno stalo – svarbus žingsnis.
„Jie susėdo prie derybų stalo, kas yra sveikintina, nes tai labai sunki užduotis, ypač žvelgiant iš V. Putino perspektyvos. Jie galėjo vieni kitus engti, tačiau vis tiek susėdo“, – užbaigė pokalbį veidoskaitos specialistas.
