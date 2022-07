Šių vabzdžių įgėlimai gali baigtis mirtimi: apsisaugokite laiku

Nors tai pavojinga ne visiems, kai kuriems asmenims po įgėlimo gali prasidėti sunki alerginė reakcija, vadinama anafilaksiniu šoku.

Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Rima Piličiauskienė naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kaip elgtis įgėlus bitei ar kitam vabzdžiui, kaip atpažinti anafilaksinį šoką bei kokių atsargos priemonių imtis, kad išvengtumėte įgėlimų.

Kaip pašalinti geluonį?

Bitės, širšės, vapsvos ar kamanės mėgsta suktis šalia namų ar sodų, kur žydi kvapnios gėlės ar sirpsta vaisiai, tad kartais ir visai netyčia, neapdairiai pasielgus, šie vabzdžiai gali įgelti. Vis tik, dažnai bet kokių vabzdžių įgėlimai priskiriami bitėms.

„Neretai mes bičių įgėlimais vadiname įvairių vabzdžių įgėlimus, tokių kaip vapsvų, širšių, kamanių, tačiau yra tam tikri niuansai – jeigu įgelia bitė, tikrai liks geluonies dalis, jeigu įgėlė vapsva, širšė ar kamanė, įgėlimo vietoje matysime tik tam tikrą žymę“, – pažymi R. Piličiauskienė.

Bet kuriuo atveju, tiek bitės, tiek širšės, kamanės ar vapsvos gali įgelti. Taip nutikus, svarbiausia nepanikuoti ir nedaryti staigių judesių, nes taip tik pritrauksite daugiau potencialiai įgelti galinčių vabzdžių.

Kaip minėta, po bites įkandimo odoje lieka geluonis, kurį svarbu kuo greičiau pašalinti. Tai galite padaryti įvairiais būdais:

„Nors literatūroje dažnai nurodoma, kad šalinti geluonį reikėtų plokščiu daiktu, tokiu kaip kortele ar bukuoju peilio geležtės galu ir nerekomenduojama šalinti pirštais ar pincetu, vengiant suspausti ir padidinti į organizmą patenkančių nuodų kiekį, tačiau kai kurie moksliniai tyrimai nurodo, kad bet kuriuo būdu šalinant geluonį, nuodų kiekis nereikšmingai keičiasi.

Nuodų kiekio patekimui labai svarbus laikas. Mokslinių tyrimų rezultatuose rekomenduojama kuo skubiau pašalinti geluonį, rekomenduojama tai atlikti per dvi sekundes priimtinu būdu.“

Jei geluonį šalinate plokščiu daiktu, tiesiog perbraukite juo odos paviršių – jis turėtų pasišalinti be jokio vargo.

Pasakė, ką daryti įgėlus

Tai atlikę, pašalinkite nuo galūnių visus papuošalus, tokius kaip žiedai, apyrankės ar laikrodžiai.

„Turime turėti galvoje, kad įgėlimo vieta gali tinti, tuomet tampa sunku pašalinti papuošalus. Kita vertus, ištinimo metu jie dar labiau sutrikdo kraujotaką“, – kodėl svarbu pašalinti papuošalus aiškino gydytoja.

Įgėlimo vietą taip pat rekomenduojama šaldyti bent 10-20 minučių ir padarius tokios paties trukmės pertrauką jį vėl kartoti. Jei galūnė tinsta, laikykite ją pakėlę kiek aukščiau, kad tinimas mažėtų arba jam būtų užkirstas kelias.

„Taip pat, jeigu yra galimybė, nukentėjusiajam galima duoti išgerti antialerginių vaistų“, – priduria specialistė.

Taip pat nepamirškite stebėti įgėlimo vietos. Jei įgėlimo vietoje matoma žymė, atsirado perštėjimas ir skausmas, kuris praeina per keletą valandų, sunerimti neverta. Be to, tinimas intensyviausias būna 48 valandas po įgėlimo ir praeina per maždaug 5 dienas.

„Į medikus reikia kreiptis, kai tuo pačiu metu sugelia keletas vabzdžių, kai įgėlimas yra burnoje ar kitoje veido, galvos, kaklo srityje ir atsiranda tinimas.

Taip pat reikalinga skubi pagalba, kai po įgėlimo bet kurioje kūno dalyje atsiranda patinimas kartu su silpnumu, mažėjančiu kraujo spaudimu, atsiranda viso kūno bėrimas, ir / ar balso kimimas, dusulys, gerklų, liežuvio patinimas“, – įspėja R. Piličiauskienė.

Jei pasireiškia minėtieji simptomai, reikėtų pasiteirauti, ar žmogus neturi adrenalino švirkšto ir, jei turi, sušvirkškite vaistą į šlaunies ar peties raumenį.

Svarbu reaguoti žaibiškai

Kai kuriems žmonėms bičių įgėlimai gali būti mirtinai pavojingi – įvykus stipriai alerginei reakcijai, vadinamam anafilaksiniam šokui, sutrinka viso organizmo veikla:

„Jo metu staiga mažėja kraujo spaudimas, sutrinka kvėpavimas, gali tinti liežuvis, atsirasti patinimas gerklėje, dėl to atsiranda deguonies trūkumas. Žmogus neretai gali patirti sąmonės praradimą.

Taip pat neretai būna ir bėrimas, kuris išplinta įvairiose kūno vietose, atsiranda karščio pojūtis, nerimas, niežėjimas.“

Dažniausiai pirmieji anafilaksinio šoko simptomai pasireiškia žaibiškai – vos per kelias sekundes ar minutes, retais atvejais – per porą valandų nuo vabzdžio įgėlimo.

Prasidėjus anafilaksiniam šokui, svarbu kuo greičiau kviesti greitąją pagalbą arba gabenti nukentėjusįjį į artimiausią gydymo įstaigą.

„Jeigu nusprendžiame laukti arba nėra galimybės nugabenti žmogaus į artimiausią gydymo įstaigą, reikėtų laukiant medikų stebėti gyvybinius požymius, tokius kaip sąmonė, kvėpavimas, pulsas, taip pat odos pokyčius“, – vardija pašnekovė.

Jei žmogus sąmoningas, reikėtų jį patogiai pasodinti. Kitu atveju, jei savijauta itin prasta, jį pykina, reikia patogiai paguldyti, šiek tiek pakelti galūnes ir galvą pasukti į šoną.

Žmogui praradus sąmonę, svarbu nedelsiant pradėti atlikti išorinį širdies masažą, vadinamus krūtinės ląstos paspaudimus. Taip pat, jei žmogus turi adrenalino švirkštą, vadinamąjį epipeną, nedelsiant suleiskite vaistą.

Patiems nukentėjus nuo bičių ar kitų vabzdžių įgėlimų ir prastai pasijutus, nedelsiant kvieskite greitąją pagalbą ir vadovaukitės greitosios pagalbos darbuotojo nurodymais telefonu.

Jei šalia yra vairuojantis žmogus, paprašykite, kad jus kuo skubiau nugabentų į arčiausiai esančią gydymo įstaigą. Jokiu būdu prie vairo nesėskite patys.

Patarė, kaip atbaidyti vabzdžius

Tačiau svarbu žinoti ne tik, kaip elgtis įgėlus vabzdžiui, bet ir kaip apsisaugoti nuo galimų įgėlimų. Pirmiausia, pamatę šalia skrendantį vabzdį, neišsigąskite – organizmas išskiria medžiagas, kurios jį dar labiau traukia ir besigindamas gelia.

„Taip pat reikėtų vengti mosikuoti rankomis, nesistengti sutrinti vabzdžio, nes užmušto vabzdžio kvapas išprovokuoja kovoti kitas gentaines“, – priduria R. Piličiauskienė.

Be to, pamačius vabzdį, apsidairykite, ar šalia nėra avilio ar jų lizdo, nes bitės bei kiti vabzdžiai linkę ginti savo namus ir gelti. Reikėtų būti atsargiems, jei mėgstate vaikščioti basomis:

„Svarbu vaikščiojant po žolę basomis stebėti, ar nėra vabzdžių, kad neužmintumėte. Nerekomenduojama vaikščioti basomis po žydinčias pievas, be to labai daug vapsvų būna po vaismedžiais, kai ant žemės yra nukritusių vaisių.“

Nerekomenduojama vaikščioti ir ten, kur pjaunama žolė, karpomos gyvatvorės, vaikams reikėtų laikytis toliau nuo šiukšlių dėžių ar lauko virtuvių, kurioje dažnai būna gendančio maisto, kurio kvapas vilioja vabzdžius.

Keliaudami poilsiauti į gamtą, nesikvepinkite stipraus kvapo kvepalais, ypač, jei jie turi gėlių aromatą. Pasirinkite ir tinkamą aprangą – geriausia vilkėti baltus, pilkus, žalius drabužius ir vengti juodų ar margų.

„Gamtoje nerekomenduojama vartoti saldžių maisto produktų, pritraukiančių vabzdžius, tokių kaip ledai ar gaivieji gėrimai. Jei vis tik norisi gaiviųjų gėrimų, reikėtų pasirinkti indą, kuriame matosi, koks gėrimas supiltas, kad galėtumėte matyti, ar į jį nepateko įgelti galintis vabzdys“, – pažymi gydytoja.

Ji taip pat priduria, kad širšes atbaido acto bei svogūnų kvapas, todėl leidžiant laiką lauke galite panaudoti atbaidančias priemones – padėti lėkštutę su pakaitintu actu arba keptais ar virtais svogūnais.