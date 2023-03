Šių negalavimų vis dar gėdijamasi: proktologas įspėja nedelsti

REKLAMA

Pacientai kreipiasi per vėlai

Abdominalinės chirurgijos gydytojas, proktologas Ž. Židonis naujajame „Antėja“ Dienos chirurgijos centre (Lvivo g. 37, Vilnius) konsultuoja pacientus susidūrusius su išangės problemomis. Dažnu atveju, priklausomai nuo patologijos, užtenka konservatyvaus išangės negalavimo gydymo, vis dėlto, specialistas pastebi, kad dažnai kreipiamasi per vėlai, todėl gydymas būna sunkesnis ir ilgesnis, be to, ne visos ligos gali būti gydomos vaistais, tepalais ar žvakutėmis.

„Simptomai, dėl kurių žmonės kreipiasi specialisto konsultacijai labai įvairūs – tai gali būti pakraujavimai iš išangės, skausmas ar diskomfortas, jaučiamas guzelis, niežulys ar išskyros išangės srityje. Noriu pabrėžti, kad labai svarbu laiku kreiptis specialisto konsultacijai su pilnu proktologiniu ištyrimu tam, kad nepavėluoti ir neužleisti ligos. Ne paslaptis, kad susidūrę su intymiomis problemomis pacientai nedrįsta kreiptis į specialistą, nes jiems atrodo gėda, na, o jeigu pagaliau ryžtasi atvykti, tai neretai liga būna tapusi lėtine ir gydymas tampa ilgesnis bei sudėtingesnis“, – pasakoja proktologas.

Dažniausios ligos

Pasak Ž. Židonio, į jį pacientai dažniausiai kreipiasi dėl hemorojaus, išangės polipų, įplėšų, karpų ir įvairių darinių.

„Išangės polipai dažnu atveju jokių simptomų gali iš viso nesukelti, tačiau polipas yra laikomas priešvėžine būkle, todėl radus tokį darinį rekomenduojama jį šalinti operaciniu būdu. Kalbant apie išangės karpas, tai nepiktybinės odos išaugos, kurios atsiranda aplink išangę. Karpų atsiradimą sąlygoja žmogaus papilomos virusas (ŽPV). Karpas sukeliantis virusas perduodamas kontakto būdu, todėl išangės karpomis serga lytiškai aktyvūs žmonės, nepriklausomai nuo lyties. Na, o žinoma dažniausia problema dėl kurios kreipiamasi yra hemorojus. Hemorojaus atsiradimas siejamas su padidėjusiu slėgiu apatinėje tiesiosios žarnos dalyje: sunkių svorių kilnotojams, žmonėms, kuriuos vargina vidurių užkietėjimai, dėl ko būna ilgas ir sunkus stanginimasis tualete, siejamas su sėdimu darbu, neretai atsiranda ar paūmėja nėštumo metu, nutukusiems žmonėms ir t.t. Pradinėse stadijose hemorojus gydomas konservatyviomis (vaistai, žvakutės, tepalai) ar minimaliai invazinėmis priemonėmis. Kai šie gydymo metodai neduoda tinkamo efekto ar hemorojus būna pažengęs, pacientui siūlomas operacinis gydymas“, – pasakoja Ž. Židonis.

Pasak specialisto, vienas skausmingiausių negalavimų su kuriuo susiduria pacientai yra išangės įplėšos. „Dažniausia išangės įplėšos atsiradimo priežastis yra užkietėję viduriai. Atsiradus įplėšai būna skausmingas tuštinimasis, kraujuoja iš išangės. Esant tokiems simptomams būtina kuo skubesnė proktologo apžiūra. Įvertinus situaciją, dažniausiai gydymas pradedamas nuo konservatyvaus. Esant nesėkmingam gydymui vaistais ar užleistai ligai – rekomenduojama operacija“, – sako chirurgas ir priduria, jog įvairiose vakarų šalyse yra taikomos dvi pagrindinės operacijos: išangės įplėšos ekscizija ar lateralinė sfinkterotomija.

Proktologas Ž. Židonis primena, jog labai svarbu atvykti laiku ir pasitikrinti. Dažnu atveju pakitimai, randami apžiūros metu būna gerybiniai, tačiau kartais nustatomi vėžio atvejai, kurie turi panašius simptomus į hemorojaus ar kitas išangės ligas. Kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo geresni rezultatai.

Kviečia apsilankyti „Antėjos“ Dienos chirurgijos centre

„Antėja“ Dienos chirurgijos centro proktologijos skyrius – vieta, kur galite sulaukti operatyvios pagalbos. Pagrindinės proktologinės procedūros ir operacijos, kurias jums parinks gydytojas:

trombuoto hemorojinio mazgo trombektomija (pašalinimas);

išorinio trombuoto hemorojinio mazgo chirurginis gydymas vietinėje nejautroje;

pūlinio atvėrimas (išskyrus išangės srities) vietinėje nejautroje;

pūlinio atvėrimas po operacijos žaizdos vietoje;

hemorojinių mazgų ligavimas;

paruošimas anoskopijai rektoskopijai (klizmutės įvedimas prieš proktologo konsultaciją).

Reikiamą tyrimą ir procedūrą parenka su paciento būkle susipažinęs gydytojas proktologas.

