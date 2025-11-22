Šis ženklas veide gali išduoti klastingą kepenų ligą: mokėkite jį atpažinti

Kepenų ligos dažnai vadinamos „tyliuoju žudiku“, nes dauguma jų neparodo jokių simptomų, kol galiausiai būna per vėlu.
Ženklai, galintys išduoti kepenų ligas
Dauguma kepenų ligų ankstyvosiose stadijose nesukelia jokių simptomų. Kai pradedate jausti kepenų ligų simptomus, jos jau būna pažeistos ir pradėję randėti, rašo express.co.uk.
Kad kepenų ligos būtų pastebėtos kuo anksčiau, gastroenterologas, „TikTok“ platformoje pasivadinęs @doctorsethimd, pasidalijo keturiais ženklais ant odos, kuriuos būtina laiku pastebėti, nes jie gali išduoti kepenų ligą.
Harvardo ir Stanfordo universitetuose mokslus baigęs gydytojas pasidalijo požymiais, kurie pasireiškia ant jūsų odos – kai kuriuos jų pastebėsite veide, o kitus – kitose vietose.
„Pirma – gelta, odos ir akių pageltimas dėl padidėjusio bilirubino kiekio. Tai klasikinis kepenų ligos požymis, nes kepenys yra atsakingos už bilirubino apdorojimą.
Antra – voratinklinės angiomos (voriniai apgamai). Tai maži išsiplėtusių kraujagyslių darinių tinklai, panašūs į voratinklius, dažniausiai ant veido, gali būti ir ant kaklo ar krūtinės. Jie atsiranda dėl padidėjusio estrogenų kiekio, kuris gali pasireikšti esant kepenų ligai“, – aiškino jis.
Trečiasis ženklas – delnų eritema: jų paraudimas, dažnai lydimas patinimo. Tai gali sukelti kepenų ligos.
„Ir ketvirta – niežėjimas be aiškios priežasties, dažnai stipresnis naktį. Taip gali būti dėl tulžies druskų kaupimosi odoje, kuris gali įvykti esant kepenų problemoms“, – pridūrė gydytojas.
Trys pagrindinės kepenų ligų priežastys yra nutukimas, nediagnozuota hepatito infekcija ir nesaikingas alkoholio vartojimas.
Sumažinti kepenų ligos riziką galite stengdamiesi palaikyti sveiką kūno svorį, nevartodami per daug alkoholio, pasiskiepydami nuo hepatito ir palaikydami sveiką gyvenimo būdą.
