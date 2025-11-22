 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis ženklas veide gali išduoti klastingą kepenų ligą: mokėkite jį atpažinti

2025-11-22 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 10:20

Specialistai pastebi, kad daugėja mirčių, sukeltų kepenų ligų – dėl to itin svarbu būti atidiems simptomams, galintiems išduoti klastingas kepenų ligas. Gydytojo teigimu, kai kurie kepenų ligų simptomai matomi ant odos, o vienas jų – veide.

Kepenys (nuotr. 123rf.com)

Specialistai pastebi, kad daugėja mirčių, sukeltų kepenų ligų – dėl to itin svarbu būti atidiems simptomams, galintiems išduoti klastingas kepenų ligas. Gydytojo teigimu, kai kurie kepenų ligų simptomai matomi ant odos, o vienas jų – veide.

REKLAMA
0

Kepenų ligos dažnai vadinamos „tyliuoju žudiku“, nes dauguma jų neparodo jokių simptomų, kol galiausiai būna per vėlu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ženklai, galintys išduoti kepenų ligas

Dauguma kepenų ligų ankstyvosiose stadijose nesukelia jokių simptomų. Kai pradedate jausti kepenų ligų simptomus, jos jau būna pažeistos ir pradėję randėti, rašo express.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Kad kepenų ligos būtų pastebėtos kuo anksčiau, gastroenterologas, „TikTok“ platformoje pasivadinęs @doctorsethimd, pasidalijo keturiais ženklais ant odos, kuriuos būtina laiku pastebėti, nes jie gali išduoti kepenų ligą.

REKLAMA

Harvardo ir Stanfordo universitetuose mokslus baigęs gydytojas pasidalijo požymiais, kurie pasireiškia ant jūsų odos – kai kuriuos jų pastebėsite veide, o kitus – kitose vietose.

„Pirma – gelta, odos ir akių pageltimas dėl padidėjusio bilirubino kiekio. Tai klasikinis kepenų ligos požymis, nes kepenys yra atsakingos už bilirubino apdorojimą.

Antra – voratinklinės angiomos (voriniai apgamai). Tai maži išsiplėtusių kraujagyslių darinių tinklai, panašūs į voratinklius, dažniausiai ant veido, gali būti ir ant kaklo ar krūtinės. Jie atsiranda dėl padidėjusio estrogenų kiekio, kuris gali pasireikšti esant kepenų ligai“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiasis ženklas – delnų eritema: jų paraudimas, dažnai lydimas patinimo. Tai gali sukelti kepenų ligos.

„Ir ketvirta – niežėjimas be aiškios priežasties, dažnai stipresnis naktį. Taip gali būti dėl tulžies druskų kaupimosi odoje, kuris gali įvykti esant kepenų problemoms“, – pridūrė gydytojas.

Trys pagrindinės kepenų ligų priežastys yra nutukimas, nediagnozuota hepatito infekcija ir nesaikingas alkoholio vartojimas.

Sumažinti kepenų ligos riziką galite stengdamiesi palaikyti sveiką kūno svorį, nevartodami per daug alkoholio, pasiskiepydami nuo hepatito ir palaikydami sveiką gyvenimo būdą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų