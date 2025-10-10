Šis ženklas tualete išduoda, kad turite aukštą cholesterolį: pastebėkite laiku

Riebaus cholesterolio sankaupos kraujyje užkemša arterijas ir padidina infarkto riziką. Dėl tos pačios priežasties žarnyne padidėja tulžies kiekis, o tai savo ruožtu paveikia išmatų spalvą.
Tulžis yra svarbi skaidant maistą ir padeda žarnyne įsisavinti visas maistines medžiagas. Tačiau kai cholesterolio kiekis kraujyje yra per didelis, išmatų spalva gali pakisti – jos būna blyškios, gelsvos ar molio spalvos.
Dr. Davidas Chengelis „Express“ sakė: „Kepenys išskiria cholesterolį, kurį tulžis paprastai suskaido, bet jei cholesterolio kiekis per didelis, tulžiai to padaryti iki galo nebepavyksta, todėl ima formuotis akmenys tulžies pūslėje.“
Cholesterolio tulžies akmenys iš esmės sudaryti iš sukietėjusio cholesterolio. Vienas iš jų požymių – blyškios, gelsvos spalvos išmatos. Ekspertai dar vis tiksliai nežino, kodėl formuojasi šie akmenys, bet manoma, kad prie to prisideda cholesterolio perteklius, kuris kristalizuojasi į akmenis, rašo dailystar.co.uk
„Science Direct“ publikuotame tyrime rašoma, kad kai tulžis persisotina cholesteroliu, pradeda formuotis tulžies pūslės akmenys. Kai tulžies pūslėje jų yra daug, sumažėja žarnyną pasiekiančios tulžies kiekis, o tai ne tik skausminga, bet ir pakeičia paciento išmatų spalvą. Todėl pastebėję išmatų spalvos pokytį žinokite, kad tai gali būti ženklas, jos cholesterolio kiekis kraujyje yra per didelis.
Aukštas cholesterolis ir jo sąlygotas žemas tulžies kiekis išmatas dažniausiai nudažo gelsva, blyškia ar molio spalva, todėl tokio pokyčio stebėjimas gali būti vienas iš būdų sužinoti, kad organizme yra per daug galimai kenksmingo cholesterolio. Pasak „Heart UK“, aukštas cholesterolio kiekis atsiranda dėl per gausaus sočiųjų riebalų vartojimo, nejudrumo ir dėl genetinių priežasčių.
