Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šios skarelės su obuoliais – tikras delikatesas: išbandykite

2026-10-04 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Skarelės“ su obuoliais. Ruduo gėrybių metas, o jo didenybė obuolys tikras šio meto karalius. Šį kartą labai paprasti, bet tikrai neprasti sausainukai, kurių kvapas ir skonis nukels į smagius vaikystės prisiminimus“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius Aurimas.

Skarelės su obuoliais (nuotr. Aurimėlio virtuvė)

Skarelės“ su obuoliais. Ruduo gėrybių metas, o jo didenybė obuolys tikras šio meto karalius. Šį kartą labai paprasti, bet tikrai neprasti sausainukai, kurių kvapas ir skonis nukels į smagius vaikystės prisiminimus“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius Aurimas.

REKLAMA

Reikės:

  • 400 g miltų;
  • 200 g šalto sviesto;
  • 200 g riebios grietinės;
  • 1 v. š. cukraus;
  • 2 kiaušinių;
  • Žiupsnelio druskos;
  • Citrinos žievelės.
  • 2 didesnių obuolių;
  • 1 v. š. cukraus;
  • 1 a. š. cinamono.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Obuolius nuvalome, supjaustome skiltelėmis ir apmaišome su cukrumi bei cinamonu.

Į dubenį beriame miltus, cukrų, druską. Tuomet dedame smulkiai pjaustytą arba tarkuotą sviestą. Viską ištriname iki trupinių. Atskirai dubenyje išplakame kiaušinius su grietine ir supilame į miltų bei sviesto masę, dedame citrinos žievelės. Išminkome tešlą.

REKLAMA
REKLAMA

Tešlą įsukame į maistinę plėvelę ir dedame į šaldytuvą porai valandų. Atvėsintą tešlą dedame ant miltais pabarstyto paviršiaus, iškočiojame poros trejeto milimetrų storio lakštą.

Supjaustome kvadratėliais. Ant kiekvieno kvadratėlio dedame po skiltelę obuolio, sulankstome, patepame kiaušinio plakiniu, pabarstome migdolų drožlėmis. Kepame 175 laipsnių karščio orkaitėje apie 20 min.

Skanaus Jums linki Aurimėlis!

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų