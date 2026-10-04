Šios skarelės su obuoliais – tikras delikatesas: išbandykite

Reikės:
- 400 g miltų;
- 200 g šalto sviesto;
- 200 g riebios grietinės;
- 1 v. š. cukraus;
- 2 kiaušinių;
- Žiupsnelio druskos;
- Citrinos žievelės.
- 2 didesnių obuolių;
- 1 v. š. cukraus;
- 1 a. š. cinamono.
Obuolius nuvalome, supjaustome skiltelėmis ir apmaišome su cukrumi bei cinamonu.
Į dubenį beriame miltus, cukrų, druską. Tuomet dedame smulkiai pjaustytą arba tarkuotą sviestą. Viską ištriname iki trupinių. Atskirai dubenyje išplakame kiaušinius su grietine ir supilame į miltų bei sviesto masę, dedame citrinos žievelės. Išminkome tešlą.
Tešlą įsukame į maistinę plėvelę ir dedame į šaldytuvą porai valandų. Atvėsintą tešlą dedame ant miltais pabarstyto paviršiaus, iškočiojame poros trejeto milimetrų storio lakštą.
Supjaustome kvadratėliais. Ant kiekvieno kvadratėlio dedame po skiltelę obuolio, sulankstome, patepame kiaušinio plakiniu, pabarstome migdolų drožlėmis. Kepame 175 laipsnių karščio orkaitėje apie 20 min.
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt