Šis kaimiškas troškinys tapo mano mėgstamiausiu receptu: „Gaminu didelę porciją“

Reikės:
- 1 kg kiaulienos kumpio;
- 3 svogūnai;
- 2 skiltelės česnako;
- 2 šaukštai miltų;
- 1 šaukštas universalių prieskonių mišinio;
- 1/2 šaukšto česnakinių pipirų;
- 1/2 šaukšto persilado;
- druskos ir pipirų pagal skonį;
- 1 šaukštelis rūkytos paprikos miltelių;
- aliejaus kepimui.
Padažui:
- 0.5 l daržovių sultinio arba vandens;
- 4 šaukštai pomidorų padažo;
- 3 šaukštai grietinės;
- 1 šaukštas miltų;
- 1 šaukštelis saldžios paprikos miltelių;
- 1 šaukštelis kmynų.
Kiaulienos kumpį supjaustykite vieno kąsnio gabaliukais ir pagardinkite prieskoniais. Mėsos gabaliukus pabarstykite miltais, kad apsidengtu jų mase. Įkaitintoje su aliejumi keptuvėje mėsą gerai apkepiname (mėsa turi kepti laisvai,kad nesiliestų, tuomet geriau apkepa, apskrunda).
Apkeptą mėsa išimame iš keptuvės ir laikome šiltai, kol prireiks. Keptuvėje su sviestu pakepinkite griežinėliais pjaustytus svogūnus ir smulkintus česnakus. Į keptuvę įberkite šaukštą miltų ir trumpai pamaišant pakepinkite, supilkite sultinį, pomidorų padažą, grietinę ir išmaišykite.
Kai padažas pradeda virti, atgal sudėkite mėsą, berkite saldžios paprikos miltelius ir kmynais ir troškinkite 25-30 min. ant vidurinio kaitrumo viryklės vis pamaišant. Tiekite su norimu garnyru.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt