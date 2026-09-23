Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis kaimiškas troškinys tapo mano mėgstamiausiu receptu: „Gaminu didelę porciją“

2026-09-23 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Šis kaimiškas troškinys tapo mano mėgstamiausiu vakarienės receptu šaltomis dienomis. Sekmadieniais dažnai pagaminu didelę porciją – kitą dieną jis dar skanesnis, o mano šeima mėgsta likučius pietums darbo dienomis. Niekas neprilygsta dubeniui karšto troškinio šaltą dieną, ar nemanote“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.

Odetos troškinys (nuotr. Samčio užrašai)

„Šis kaimiškas troškinys tapo mano mėgstamiausiu vakarienės receptu šaltomis dienomis. Sekmadieniais dažnai pagaminu didelę porciją – kitą dieną jis dar skanesnis, o mano šeima mėgsta likučius pietums darbo dienomis. Niekas neprilygsta dubeniui karšto troškinio šaltą dieną, ar nemanote“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.

REKLAMA

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reikės:

  • 1 kg kiaulienos kumpio;
  • 3 svogūnai;
  • 2 skiltelės česnako;
  • 2 šaukštai miltų;
  • 1 šaukštas universalių prieskonių mišinio;
  • 1/2 šaukšto česnakinių pipirų;
  • 1/2 šaukšto persilado;
  • druskos ir pipirų pagal skonį;
  • 1 šaukštelis rūkytos paprikos miltelių;
  • aliejaus kepimui.

Padažui:

REKLAMA
REKLAMA
  • 0.5 l daržovių sultinio arba vandens;
  • 4 šaukštai pomidorų padažo;
  • 3 šaukštai grietinės;
  • 1 šaukštas miltų;
  • 1 šaukštelis saldžios paprikos miltelių;
  • 1 šaukštelis kmynų.

Kiaulienos kumpį supjaustykite vieno kąsnio gabaliukais ir pagardinkite prieskoniais. Mėsos gabaliukus pabarstykite miltais, kad apsidengtu jų mase. Įkaitintoje su aliejumi keptuvėje mėsą gerai apkepiname (mėsa turi kepti laisvai,kad nesiliestų, tuomet geriau apkepa, apskrunda).

REKLAMA

Apkeptą mėsa išimame iš keptuvės ir laikome šiltai, kol prireiks. Keptuvėje su sviestu pakepinkite griežinėliais pjaustytus svogūnus ir smulkintus česnakus. Į keptuvę įberkite šaukštą miltų ir trumpai pamaišant pakepinkite, supilkite sultinį, pomidorų padažą, grietinę ir išmaišykite.

Kai padažas pradeda virti, atgal sudėkite mėsą, berkite saldžios paprikos miltelius ir kmynais ir troškinkite 25-30 min. ant vidurinio kaitrumo viryklės vis pamaišant. Tiekite su norimu garnyru. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kiaulienos troškinys su kopūstais (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
Šis troškinys taps rudens hitu: pigu, greita ir be proto skanu

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų