Ispaniška paslaptis sultingai žuviai: Gian Luca parodys, kaip kepti ją druskoje

Šį sekmadienio rytą Gian Luca kvies į provinciją netoli Alikantės, kur susitiks su lietuviu Andriumi. Vyras jau virš 20 metų gyvena Ispanijoje, kur užsiima buriavimu bei žvejyba. O šio sekmadienio laidoje Andrius mokys Gian Lucą žvejoti Viduržemio jūroje!
Tiesa, ar žinojote, kad Gian Lucai žvejyba – visiškai naujas dalykas? Jis ne tik mokysis rišti mazgus ir išsirinkti tinkamus kabliukus, bet ir bandys perprasti įvairiausias gudrybes, kurios leistų prisivilioti daugiau žuvų.
„Kaip žvejys neturiu jokios patirties, o ypač – jūroje. Todėl, kai Andrius pradėjo rodyti meškeres, su kuriomis gaudomos virš 20 kilogramų sveriančios žuvys, prasidėjo jaudulys – viskas tapo rimta. Labai bijojau, kada ateis momentas jas traukti… Gavau tiek informacijos, kad pasijutau lyg pirmą dieną mokykloje“, – įspūdžiais dalinsis Gian Luca, o ar jam pavyks pagauti didelį tuną, sužinosite laidoje.
Čia pat laive jis parodys ir tai, kaip pasigaminti sevičė. Tai – vis labiau populiarėjantis patiekalas iš žalios žuvies.
O dar vienu itin gardžiu receptu Gian Luca pasidalins ir grįžęs į studiją. Šįkart jis parodys, kaip išsikepti žuvį druskoje. Šis ispaniškas kepimo būdas padės išsaugoti jos minkštumą ir sultingumą.
Druskoje keptas vilkešeris
Reikės:
- 500 g visos išdarinėtos žuvies;
- 700 g stambios druskos;
- 300 g smulkios druskos;
- 2 kiaušinių baltymai;
- 1 vnt. citrinos;
- 15 g šviežių krapų;
- 15 g šviežių petražolių;
- 5 g šviežių šalavijų;
- 5 g šviežių rozmarinų;
- 3 skiltelės česnako;
- 4 vnt. lauro lapų;
- 15 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus.
Gaminimo eiga
Stambiai supjaustome krapus, petražoles, šalavijus ir rozmarinus. Nutarkuojame citrinos žievelę. Įlašiname citrinos sulčių į kiaušinio baltymus ir juos išplakame. Citrinos sultys padės jiems geriau išsiplakti. Dedame stambią druską į kiaušinio baltymus, tada šiek tiek smulkintų žolelių, tada – smulkią druską. Tokia seka dėliojame ingredientus tol, kol jie baigiasi. Papildomai įspaudžiame citrinos sulčių ir įdedame česnako.
Ant kepimo formos dedame du lapelius kepimo popieriaus ir iš kiaušinio baltymų ir druskos masės padarome žuviai lovytę. Uždedame lauro lapų. Paguldome žuvį, į jos vidų įdedame česnako, lauro lapų ir užklojame kiaušinio baltymu ir druskos tešla.
Kepame 200 laipsnių orkaitėje konvekciniu režimu. Pusė kilogramo žuvies kepa pusę valandos. Iškepusią žuvį su virtuvinio plaktuko pagalba išlaisviname iš druskos tešlos, ir padarome filė su šaukšto ir peilio pagalba. Su šaukštu užčiuopiame žuvies stuburą, o tada lengvai judindami peilį nuo peleko iki uodegos atskiriame žuvies mėsą nuo kaulų ir atverčiame.
Prieš valgant pašlakstome citrinos sultimis, paskaniname citrinos žievele ir ypač tyru alyvuogių aliejumi. Skanaus.
„La maistas. Ispanija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!
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