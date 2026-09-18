Gian Luca populiarų ispanišką desertą perkėlė į namų virtuvę: „Jei jo nesuvalgai Ispanijoje, galima sakyti, kad ten nebuvai“

Gian Luca apsilankys pačiame Valensijos senamiestyje esančiame vienuolyne, kuriame tam, kad išlaikytų savo bendruomenę, vienuolės pačios gamina ir parduoda įvairiausius konditerinius gaminius.
Išmokys pasigaminti ispaniško stiliaus skrebutį
Laidoje pamatysime ir tai, kaip vyksta visas desertų pirkimo ir pardavimo procesas. Atėjęs prie durų, Gian Luca čia paskambins, o tuomet su vienuole bendraus per nedidelį langelį. Užsakymas ir pinigai bus perduoti per specialią angą. Toks principas pasirinktas neatsitiktinai – būtent tai leidžia vienuolėms išlaikyti uždarą gyvenimo būdą.
„Pats sau pavyzdžiu, kad galiu tokius dalykus ragauti. Nebijokite daryti dvigubo gero darbo: sau, ragaujant tokius dalykus, ir vienuolėms, su tokiu palaikymu“, – sakys vienuolių desertais besimėgaudamas Gian Luca.
O vėliau jis aprodys ir kitas gražiausias Valensijos vietas, kurios bent trumpam leis pasijusti taip, tarsi ir patys vaikščiotumėte šio miesto gatvelėmis.
Kaip įprasta, Gian Luca savo įspūdžius perkels ir į lėkštę. Šįkart jis išmokys pasigaminti ispaniško stiliaus pusryčių skrebutį, o desertui – daugelio dievinamus churros su karštu šokoladu.
„Jei važiuoji į Ispaniją ir nesuvalgai churros, galima sakyti, kad Ispanijoje nebuvai. Be to, churros nesunkiai galima pasigaminti ir namuose. Tai užtrunka labai nedaug laiko, o sukuria tikrą šventę“, – drąsiai sakys Gian Luca ir atskleis šio deserto paslaptis žiūrovams.
Čiuros (churros) namų sąlygomis su karštu šokoladu
Reikės:
- 200 g miltų;
- 300 g vandens;
- 40 g saulėgrąžų aliejaus;
- 2 kiaušinių;
- 1 žiupsnelio smulkios druskos;
- 2 litrų saulėgrąžų aliejaus kepimui;
- cukraus pagal skonį.
Karštam šokoladui:
- 200 ml grietinėlės;
- 180 g juodojo šokolado;
- 75 g cukraus;
- 50 g sviesto;
- „Philadelphia“ sūrio.
Gaminimo eiga
Į puodą pilame vandenį, saulėgrąžų aliejų ir dedame žiupsnelį druskos. Kai pradeda virti, beriame miltus. Kai pamatysite baltą plėvelę, tešla bus paruošta. Tuomet ją išimkite ir sudėkite į dubenėlį. Išsklaidykite tešlą per visą paviršių ir leiskite atvėsti.
Tuomet po vieną įmaišome kiaušinius. Įkaitiname aliejų iki 175 laipsnių. Tešlą įdedame į konditerinį maišelį. Atsargiai įspaudžiame čiuras į aliejų ir kepame. Iškepusias pabarstome cukrumi.
Gaminame karštą šokoladą. Vandens vonelėje išlydome juodąjį šokoladą. Įdedame cukraus, šaukštą „Philadelphia light“ sūrio, sviesto ir įpilame grietinėlės. Valgome mirkydami čiuras į karštą šokoladą. Skanaus!
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