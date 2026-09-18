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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Gian Luca populiarų ispanišką desertą perkėlė į namų virtuvę: „Jei jo nesuvalgai Ispanijoje, galima sakyti, kad ten nebuvai“

2026-09-18 09:13 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-18 09:13
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Sekmadieniai skirti ne tik kelionėms, bet ir skaniausiam maistui, o Gian Luca Demarco žino, kaip visa tai sujungti į vieną. Jau šį sekmadienio rytą TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Ispanija“ jis ne tik tęs savo nuotykius Valensijoje, bet ir išmokys pasigaminti vieną populiariausių ispaniškų desertų – churros su karštu šokoladu.

Sekmadieniai skirti ne tik kelionėms, bet ir skaniausiam maistui, o Gian Luca Demarco žino, kaip visa tai sujungti į vieną. Jau šį sekmadienio rytą TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Ispanija“ jis ne tik tęs savo nuotykius Valensijoje, bet ir išmokys pasigaminti vieną populiariausių ispaniškų desertų – churros su karštu šokoladu.

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Gian Luca apsilankys pačiame Valensijos senamiestyje esančiame vienuolyne, kuriame tam, kad išlaikytų savo bendruomenę, vienuolės pačios gamina ir parduoda įvairiausius konditerinius gaminius.

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FOTOGALERIJA. „La maistas. Ispanija“ TV3 televizijos laida

Išmokys pasigaminti ispaniško stiliaus skrebutį

Laidoje pamatysime ir tai, kaip vyksta visas desertų pirkimo ir pardavimo procesas. Atėjęs prie durų, Gian Luca čia paskambins, o tuomet su vienuole bendraus per nedidelį langelį. Užsakymas ir pinigai bus perduoti per specialią angą. Toks principas pasirinktas neatsitiktinai – būtent tai leidžia vienuolėms išlaikyti uždarą gyvenimo būdą.

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„Pats sau pavyzdžiu, kad galiu tokius dalykus ragauti. Nebijokite daryti dvigubo gero darbo: sau, ragaujant tokius dalykus, ir vienuolėms, su tokiu palaikymu“, – sakys vienuolių desertais besimėgaudamas Gian Luca.

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O vėliau jis aprodys ir kitas gražiausias Valensijos vietas, kurios bent trumpam leis pasijusti taip, tarsi ir patys vaikščiotumėte šio miesto gatvelėmis.

Kaip įprasta, Gian Luca savo įspūdžius perkels ir į lėkštę. Šįkart jis išmokys pasigaminti ispaniško stiliaus pusryčių skrebutį, o desertui – daugelio dievinamus churros su karštu šokoladu.

„Jei važiuoji į Ispaniją ir nesuvalgai churros, galima sakyti, kad Ispanijoje nebuvai. Be to, churros nesunkiai galima pasigaminti ir namuose. Tai užtrunka labai nedaug laiko, o sukuria tikrą šventę“, – drąsiai sakys Gian Luca ir atskleis šio deserto paslaptis žiūrovams.

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Čiuros (churros) namų sąlygomis su karštu šokoladu

Reikės:

  • 200 g miltų;
  • 300 g vandens;
  • 40 g saulėgrąžų aliejaus;
  • 2 kiaušinių;
  • 1 žiupsnelio smulkios druskos;
  • 2 litrų saulėgrąžų aliejaus kepimui;
  • cukraus pagal skonį.

Karštam šokoladui:

  • 200 ml grietinėlės;
  • 180 g juodojo šokolado;
  • 75 g cukraus;
  • 50 g sviesto;
  • „Philadelphia“ sūrio.

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Gaminimo eiga

Į puodą pilame vandenį, saulėgrąžų aliejų ir dedame žiupsnelį druskos. Kai pradeda virti, beriame miltus. Kai pamatysite baltą plėvelę, tešla bus paruošta. Tuomet ją išimkite ir sudėkite į dubenėlį. Išsklaidykite tešlą per visą paviršių ir leiskite atvėsti.

Tuomet po vieną įmaišome kiaušinius. Įkaitiname aliejų iki 175 laipsnių. Tešlą įdedame į konditerinį maišelį. Atsargiai įspaudžiame čiuras į aliejų ir kepame. Iškepusias pabarstome cukrumi.

Gaminame karštą šokoladą. Vandens vonelėje išlydome juodąjį šokoladą. Įdedame cukraus, šaukštą „Philadelphia light“ sūrio, sviesto ir įpilame grietinėlės. Valgome mirkydami čiuras į karštą šokoladą. Skanaus!

„La maistas. Ispanija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

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