Šie prieskoniai – aukso vertės: jų nauda organizmui neišmatuojama

Nors stebuklingos piliulės nuo peršalimo nėra, stiprinti imunitetą galime kasdien – praturtindami mitybą natūraliais augalais ir prieskoniais, rašoma Centro poliklinikos pranešime.
Prieskoniai imuniteto stiprinimui
Imbieras – vienas galingiausių šaltojo sezono sąjungininkų. Jis turi priešuždegiminį ir imunitetą stiprinantį poveikį, lengvina atsikosėjimą, malšina skausmą, šalina pykinimą. Šviežią imbierą tinka dėti į arbatą, troškinius, sriubas.
Ciberžolė – pasižymi stipriu priešuždegiminiu poveikiu. Jos veiklioji medžiaga kurkuminas slopina uždegimus, veikia antibakteriškai, gerina medžiagų apykaitą. Šis prieskonis labai populiarus gaminant gėrimus, aliejus, sūrius. Kepiniams suteikia maloniai geltoną spalvą. Labai tinka gardinti patiekalus su ankštiniais – ypač pupeles ir lęšius.
Česnakas – natūralus antibakterinis ir antivirusinis augalas. Tyrimai rodo, kad reguliarus česnako vartojimas gali padėti sumažinti peršalimo riziką. Geriausia jį naudoti žalią, įmaišant į šiltus patiekalus jau po gaminimo.
Cinamonas – ne tik suteikia malonų kvapą ir skonį, bet ir padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje, tonizuoja, gerina medžiagų apykaitą bei šildo organizmą. Puikus priedas arbatoms, košėms ar kepiniams.
Raudonėlis – turi stiprių antimikrobinių savybių, padedančių kovoti su bakterijomis, stiprina imunitetą. Taip pat gali palengvinti atsikosėjimą, gerina virškinimą, tonizuoja, veikia priešuždegimiškai. Džiovintą raudonėlį verta naudoti ruošiant daržovių, mėsos ar ankštinių patiekalus. Jaunų lapelių dedama į salotas, sriubas.
Juodieji pipirai – didina kitų prieskoninių augalų poveikį, padeda gerinti virškinimą, turi antibakterinių savybių, veiksmingas sergant peršalimo ligomis. Juodieji pipirai ne tik suteikia aštresnį skonį, bet ir paryškina kiekvieno produkto skonį bei kvapą, todėl jie tinkami beveik į visus patiekalus, net ir desertus.
Gvazdikėlis – vienas stipriausių natūralių antibakterinių prieskonių. Gvazdikėliuose esantis eugenolis padeda slopinti uždegimus ir skausmą. Puikiai dera su cinamonu – pvz., šildančioms arbatoms. Taip pat tinka gardinti daržoves, košes.
Kuminas – stiprina imunitetą, gerina medžiagų apykaitą. Prieskonio savybės geriausiai atsiskleidžia, kai prieš pat vartojimą kumino sėklos paskrudinamos sausoje keptuvėje ir sumalamos. Maltu kuminu tinka gardinti salotas, jogurtą ar kitus patiekalus, kurių nereikia kaitinti ant ugnies. Nemaltos kumino sėklos tinka įvairiems daržovių patiekalams, troškiniams, tirštoms sriuboms.
Kardamonas – stiprina imuninę sistemą, lengvina atsikosėjimą, veikia antiseptiškai, bendrai stiprina visą organizmą. Tinka naudoti arbatoms, desertams, duonai. Norint naudoti kardamono sėklas, reikia prieš tai sutraiškyti vaisiaus kapsulę grūstuvėje ir pašalinti jos liekanas. Susmulkinti prieskoniai turi būti dedami patiekalo kepimo ar virimo pabaigoje.
Juodgrūdė – veikia antibakteriškai, ramina nervų sistemą, skatina atsikosėjimą. Tinka į daržovių sriubas, troškinius, į varškę, duoną.
Įtraukdami šiuos prieskonius į kasdienį racioną, ne tik sustiprinsime savo organizmo apsaugą, bet ir suteiksime daugiau skonio rudens bei žiemos patiekalams. Imuniteto stiprinimas prasideda tiesiog nuo šaukštelio prieskonių mūsų virtuvėje.
Šaltinis: Centro poliklinika
