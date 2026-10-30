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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie 10 produktų mažina cholesterolį: valgykite kasdien

2026-10-30 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Padidėjęs cholesterolio kiekis gali tapti rimta grėsme širdies ir kraujagyslių sveikatai. Nors kai kuriais atvejais jam kontroliuoti prireikia vaistų, ne mažiau svarbų vaidmenį atlieka ir kasdienė mityba. Specialistai pabrėžia, kad tam tikri produktai gali padėti sumažinti blogojo cholesterolio kiekį ir palaikyti gerą kraujagyslių būklę.

Padidėjęs cholesterolio kiekis gali tapti rimta grėsme širdies ir kraujagyslių sveikatai. Nors kai kuriais atvejais jam kontroliuoti prireikia vaistų, ne mažiau svarbų vaidmenį atlieka ir kasdienė mityba. Specialistai pabrėžia, kad tam tikri produktai gali padėti sumažinti blogojo cholesterolio kiekį ir palaikyti gerą kraujagyslių būklę.

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Ypač naudingi tie, kuriuose gausu tirpių skaidulų, nesočiųjų riebalų ir antioksidantų. Kardiologai išskyrė 10 maisto produktų, kuriuos verta dažniau įtraukti į savo valgiaraštį, rašoma prevention.com.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Padidėjęs cholesterolio kiekis

1. Avižos ir kiti viso grūdo produktai

Avižos, rudieji ryžiai ir kiti viso grūdo produktai yra puikus tirpių skaidulų šaltinis. Jos virškinamos lėčiau, o žarnyne gali prisijungti prie cholesterolio ir padėti pašalinti jį iš organizmo.

Nurodoma, kad kasdien suvartojant 5–10 gramų tirpių skaidulų galima sumažinti blogojo MTL cholesterolio kiekį. Ypač naudingos virtos avižos – pusėje puodelio jų yra apie 2 gramus tirpių skaidulų.

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