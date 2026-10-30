Šie 10 produktų mažina cholesterolį: valgykite kasdien

Ypač naudingi tie, kuriuose gausu tirpių skaidulų, nesočiųjų riebalų ir antioksidantų. Kardiologai išskyrė 10 maisto produktų, kuriuos verta dažniau įtraukti į savo valgiaraštį, rašoma prevention.com.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
1. Avižos ir kiti viso grūdo produktai
Avižos, rudieji ryžiai ir kiti viso grūdo produktai yra puikus tirpių skaidulų šaltinis. Jos virškinamos lėčiau, o žarnyne gali prisijungti prie cholesterolio ir padėti pašalinti jį iš organizmo.
Nurodoma, kad kasdien suvartojant 5–10 gramų tirpių skaidulų galima sumažinti blogojo MTL cholesterolio kiekį. Ypač naudingos virtos avižos – pusėje puodelio jų yra apie 2 gramus tirpių skaidulų.
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