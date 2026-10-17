2 pojūčiai kojose išduoda aukštą cholesterolį: numojus ranka gali baigtis liūdnai

Ši liga taip pat siejama su didesne širdies ir kraujagyslių komplikacijų rizika. Apie sutrikusią kojų kraujotaką gali įspėti du pojūčiai, kurių nereikėtų ignoruoti.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Kojos skausmas ir tirpimas – pavojaus signalai
San Francisko universiteto (UCSF) duomenimis, sutrikdytas kraujo tekėjimas į jūsų kojas gali sukelti kojų skausmą ir tirpimą.
Kaip paaiškina UCSF, tai gali būti gangrenos (audinių mirties) pirmtakas. Labai rimtais atvejais tai gali baigtis kojos amputacija.
Kiti PAD simptomai:
- Blauzdos ar pėdos šaltis, ypač lyginant su kita koja;
- Pirštų, pėdų ar kojų opos, kurios negyja;
- Kojų spalvos pasikeitimas;
- Plaukų slinkimas arba lėtesnis plaukų augimas ant pėdų ir kojų;
- Lėtesnis kojų nagų augimas;
- Blizganti kojų oda;
- Silpnas kojų ar pėdų pulsas arba jo nėra;
- Erekcijos disfunkcija vyrams.
Kaip apsisaugoti nuo komplikacijų grėsmės
Norint išvengti su cholesteroliu susijusių komplikacijų, tokių kaip PAD, labai svarbu diagnozuoti aukštą cholesterolio kiekį – tai gali padėti imtis tolimesnių veiksmų, rašo express.co.uk
Kadangi didelis cholesterolio kiekis paprastai nesukelia simptomų, tai galite sužinoti tik atlikę kraujo tyrimą.
„Jūsų šeimos gydytojas gali pasiūlyti atlikti tyrimus, jei mano, kad jūsų cholesterolio lygis gali būti aukštas“, – aiškina NHS.
Sveikatos institucija tęsia: „Tai gali būti dėl jūsų amžiaus, svorio ar kitos jūsų būklės (pvz., aukšto kraujospūdžio ar diabeto). Yra du būdai atlikti cholesterolio tyrimą:
- imti kraujo mėginį iš venos;
- imti kraujo mėginį iš piršto.“
Kaip mažinti cholesterolį?
Nustačius oficialią diagnozę, jums paprastai bus patariama atsisakyti nesveiko gyvenimo būdo, kad sumažintumėte aukštą cholesterolio kiekį.
Yra keletas maisto produktų, kurie yra ne tik sveikos mitybos dalis, bet ir gali aktyviai padėti sumažinti cholesterolio kiekį. Be to, kuo akyliau stebite ką valgote, tuo didesnės galimybės sumažinti cholesterolio kiekį.
Anot labdaros organizacijos „Heart UK“, sočiųjų riebalų mažinimas ir dalies jų pakeitimas nesočiaisiais riebalais yra puikus būdas sumažinti cholesterolio kiekį. Maisto produktai, kurių sudėtyje yra nesočiųjų riebalų, yra šie:
- Augaliniai aliejai: alyvuogių, saulėgrąžų, kukurūzų, rapsų, riešutų ar įvairių sėklų aliejai;
- Avokadai, riešutai ir sėklos;
- Riebalų užtepėlės, pagamintos su augalinės kilmės aliejais;
- Riebi žuvis.
Riebi žuvis yra ypač geras sveikų nesočiųjų riebalų, ypač omega-3 riebalų rūgščių, šaltinis, pažymi „Heart UK“.
„Stenkitės suvalgyti dvi porcijas žuvies per savaitę, iš kurių bent viena turi būti riebi. Viena porcija yra 140 g, bet per savaitę galite valgyti dvi ar tris mažesnes porcijas.
Tinka konservuota, šaldyta arba šviežia žuvis, pvz., lašiša, sardinės, upėtakiai, silkės ir skumbrės“, – pataria labdaros organizacija.
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