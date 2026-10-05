Šie ženklai išduoda, kad sergate koronavirusu: štai ką reikia žinoti

Kai kuriais atvejais geriausia tiesiog likti namuose, ilsėtis ir vengti kontakto su kitais. Tačiau yra simptomų, kurių ignoruoti nereikėtų – jie gali būti ženklas, kad medicininės pagalbos reikia nedelsiant, rašoma mirror.co.uk.
Pajutus simptomus ragina neskubėti išeiti iš namų
NHS rekomenduoja žmonėms, kuriems pakilo temperatūra arba kurie jaučiasi pernelyg blogai, kad galėtų atlikti įprastą kasdienę veiklą, likti namuose ir vengti kontakto su kitais žmonėmis.
Tai nereiškia, kad susirgus būtina visiškai atsiriboti nuo medicininės pagalbos. Tačiau jeigu simptomai yra lengvi ir juos galima kontroliuoti namuose, pirmiausia patariama ilsėtis ir stebėti savo būklę.
NHS teigia, kad dauguma žmonių, susirgusių COVID-19, pasijunta geriau per kelias savaites. Vis dėlto kai kuriems pasveikimas gali užtrukti ilgiau.
Svarbu ir tai, kad COVID-19 simptomai gali būti labai panašūs į kitų kvėpavimo takų infekcijų požymius. Todėl vien pagal savijautą ne visada įmanoma nustatyti, kokia liga žmogus serga.
Ką daryti susirgus?
Jeigu jaučiate COVID-19 būdingus simptomus, NHS rekomenduoja kuo daugiau ilsėtis ir gerti pakankamai skysčių. Tai padeda išvengti dehidratacijos.
Jeigu jaučiatės prastai, skausmui ar temperatūrai mažinti galima vartoti paracetamolį arba ibuprofeną, jei šie vaistai jums tinka ir nėra gydytojo nurodymų jų nevartoti.
Kosulį suaugusiesiems ir vyresniems nei vienerių metų vaikams gali padėti palengvinti ir arbatinis šaukštelis medaus.
NHS taip pat nenurodo bendro reikalavimo visiems, pajutusiems COVID-19 simptomus, atlikti greitąjį testą.
Jeigu žmogus nusprendžia testuotis ir gauna teigiamą rezultatą, suaugusiesiems rekomenduojama stengtis likti namuose ir vengti kontakto su kitais žmonėmis penkias dienas nuo testo atlikimo dienos.
Taip pat rekomenduojama dešimt dienų vengti kontakto su žmonėmis, kuriems infekcija galėtų būti ypač pavojinga.
COVID-19 simptomai gali būti įvairūs
NHS nurodo, kad COVID-19 gali pasireikšti įvairiais simptomais. Tarp jų:
- aukšta temperatūra, karščio, šalčio ar drebulio pojūtis;
- naujas, nuolatinis kosulys;
- uoslės ar skonio praradimas arba jų pokyčiai;
- dusulys;
- nuovargis ar išsekimas;
- kūno skausmai;
- galvos skausmas;
- gerklės skausmas;
- užsikimšusi arba varvanti nosis;
- apetito praradimas;
- viduriavimas;
- pykinimas ar vėmimas.
Ne visi simptomai pasireiškia vienu metu, o jų stiprumas gali skirtis.
Kada jau reikėtų kreiptis pagalbos?
Likimas namuose, kai simptomai lengvi, nereiškia, kad medicininės pagalbos reikėtų vengti bet kokia kaina.
NHS rekomenduoja kreiptis į šeimos gydytoją, jeigu žmogus nerimauja dėl savo būklės, simptomai stiprėja arba sveikata negerėja.
Ypač svarbu nedelsti žmonėms, kuriems yra didesnė sunkios COVID-19 eigos rizika. Tai gali būti nėščiosios, 60 metų ir vyresni žmonės bei asmenys, kurių imuninė sistema yra nusilpusi.
Kai kuriais atvejais pagalbos reikia nedelsiant. NHS nurodo skambinti skubiosios medicinos pagalbai, jeigu žmogus labai sunkiai serga, staiga pajunta krūtinės skausmą, taip sunkiai kvėpuoja, kad ramybės metu negali ištarti trumpų sakinių, pradeda kosėti krauju, alpsta arba jį ištinka traukuliai.
Taigi pagrindinė NHS žinutė paprasta: jei COVID-19 simptomai lengvi ir juos galima kontroliuoti namuose, nereikėtų skubėti iškart vykti pas gydytoją ar kontaktuoti su kitais žmonėmis.
Tačiau būklę būtina stebėti ir, simptomams stiprėjant ar atsiradus pavojingiems požymiams, medicininės pagalbos kreiptis nedelsiant.
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