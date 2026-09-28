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TV3 naujienos > Aktualijos

COVID-19 atvejų kreivė kyla aukštyn – specialistai šiuos žmones ragina nedelsti

2026-09-28 17:45 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-28 17:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinacija, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Gripas (nuotr. S. Žiūros ir 123rf.com)

Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinacija, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

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Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. 

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Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta – jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį.

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„Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, jog žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo. Skiepytis rekomenduojama viso gripo sezono metu. Po vakcinacijos imuninė apsauga susiformuoja maždaug per 10–14 dienų, todėl pasiskiepyti lapkričio–gruodžio mėnesiais taip pat yra prasminga, atsižvelgiant į įprastą gripo sergamumo piką“, – teigiama pranešime.

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COVID-19 liga rodiklis siekė 646,3 atvejo

Praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 646,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

NVSC teigimu, šie skaičiai panašūs į ankstesnių sezonų tuo pačiu laikotarpiu.

Gripo sergamumo kilimas Lietuvoje dažniausiai registruojamas rudenį, o didžiausias sergamumas – sausio–vasario mėnesiais.

Gripo sezonas įprastai prasideda rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje.

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