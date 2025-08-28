Siaubingai tragedijai sukrėtus Lietuvą – pokyčiai garsioje gimnazijoje

Pirmasis šią naujieną pranešė portalas 15min.
Prieš kelias savaites visą šalį, taip pat ir Žvėryno gimnazijos bendruomenę, sukrėtė itin žiaurus nusikaltimas.
Direktorės pasitraukimo priežastys kol kas nežinomos
Nelaimės akivaizdoje dėl savo veiksmų Ž. Vaškevičienė sulaukė nemažai kritikos iš mokinių tėvų. Vis dėlto, tikslios priežastys, kodėl ji palieka pareigas, kol kas nežinomos.
Portalo 15min duomenimis, laikinai gimnazijai vadovaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika. Šią informaciją naujienų portalui patvirtino ir sostinės savivaldybė.
„Žvėryno gimnazijos direktorė nuo rugsėjo 1-osios palieka pareigas, laikinai vadovauti pavesta Rimantui Remeikai“, – teigiama savivaldybės pranešime.
