  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Siaubingai tragedijai sukrėtus Lietuvą – pokyčiai garsioje gimnazijoje

2025-08-28 11:02 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-28 11:02

Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė Žaneta Vaškevičienė nusprendė pasitraukti iš pareigų. Apie tai mokyklos bendruomenė sužinojo likus vos kelioms dienoms iki naujųjų mokslo metų pradžios.

Vilniaus Žvėryno gimnazija (nuotr. https://www.zverynogimnazija.lt/)

Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė Žaneta Vaškevičienė nusprendė pasitraukti iš pareigų. Apie tai mokyklos bendruomenė sužinojo likus vos kelioms dienoms iki naujųjų mokslo metų pradžios.

0

Pirmasis šią naujieną pranešė portalas 15min.

Prieš kelias savaites visą šalį, taip pat ir Žvėryno gimnazijos bendruomenę, sukrėtė itin žiaurus nusikaltimas.

Direktorės pasitraukimo priežastys kol kas nežinomos

Nelaimės akivaizdoje dėl savo veiksmų Ž. Vaškevičienė sulaukė nemažai kritikos iš mokinių tėvų. Vis dėlto, tikslios priežastys, kodėl ji palieka pareigas, kol kas nežinomos.

Portalo 15min duomenimis, laikinai gimnazijai vadovaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika. Šią informaciją naujienų portalui patvirtino ir sostinės savivaldybė.

„Žvėryno gimnazijos direktorė nuo rugsėjo 1-osios palieka pareigas, laikinai vadovauti pavesta Rimantui Remeikai“, – teigiama savivaldybės pranešime.

