Filmą režisavo Chrisas Columbusas, o scenarijų parašė Johnas Hughesas. Filme gausu komiškų situacijų, kalėdinės nostalgijos ir daugybės įsimintinų frazių.
„Vienas namuose“ buvo daugiausia pajamų 1990 metais uždirbęs filmas, o 1991-aisiais M. Culkinas už Kevino vaidmenį buvo nominuotas „Auksiniam gaubliui“ geriausio miuziklo ar komedijos aktoriaus kategorijoje, rašo people.com.
Praėjus tiek metų po filmo pasirodymo, gerbėjai vis dar jaučia ryšį su Makalisterių šeima ir „Vienas namuose“ neabejotinai žiūrimas daugelio namuose artėjant Kalėdoms, tad kviečiame pamatyti, kaip dabar atrodo pagrindinis pirmosios filmo dalies aktorius M. Culkinas ir blogiukus įkūniję Joe Pescis bei Danielis Sternas.
TV3 žiniasklaidos grupė šventiniu laikotarpiu kviečia įsijungti šventę ir žiūrėti filmą „Vienas namuose“ jau šį sekmadienį, 19.30 val., per TV3 televiziją!
Macaulay Culkinas – Kevinas Makalisteris
Tuomet dešimtmetis M. Culkinas atliko pagrindinį Kevino, jauniausio iš penkių Makalisterių vaikų, vaidmenį. Kevino svajonė likti vienam namuose greitai virsta juokingu košmaru ir gudrumo dvikova, kai du nevykę vagys bando įsilaužti į jo namus.
Po jautraus vaidmens 1991 m. filme „Mano mergytė“ aktorius sugrįžo į tęsinį „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“ (1992). Jis taip pat vaidino filmuose „Turtuolis Ričis“ (1994), „Knygų valdovas“ (1994), „Vakarėlių monstras“ (2003) ir „Išgelbėta“ (2004).
2021 m. jis pasirodė 10-ajame serialo „Amerikietiška siaubo istorija“ sezone, o 2023 m. gruodį gavo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.
Kalbant apie jo asmeninį gyvenimą, 1998 m. M. Culkinas vedė aktorę Rachel Miner, tačiau pora išsiskyrė 2000 m., o skyrybos buvo įformintos 2002 m. Po to jis pasitraukė iš viešumos ir nuo 2002 iki 2011 m. draugavo su aktore Mila Kunis.
2017 m. meilę jis vėl rado su buvusia vaikų žvaigžde Brenda Song, išgarsėjusia seriale „The Suite Life of Zack & Cody“. Pora 2021 m. balandį susilaukė pirmojo sūnaus Dakotos, o kitų metų sausį susižadėjo.
2023 m. kovą M. Culkino brolis ir kolega iš filmo „Vienas namuose“ Kieranas Culkinas patvirtino, kad pora 2022 m. gruodį susilaukė antrojo sūnaus Carsono.
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