Kaip praneša leidinys „Deadline“, naujo filmo projektas šiuo metu yra ankstyvoje kūrimo stadijoje. Patvirtinta, kad „20th Century Studios“, priklausanti „Disney“, pradėjo darbus prie tęsinio, kuriame vaidintų M. Culkinas.
Skelbia neįtikėtiną žinią
Scenarijų kurs ir filmą prodiusuos S. Rogenas bei E. Goldbergas. Jie prie projekto dirbs kartu su pačiu M. Culkinu, kuris ir pasiūlė naujo filmo idėją.
Anksčiau aktorius su „Disney Motion Pictures“ vadovu Davidu Greenbaumu aptarė savo viziją. Šįkart istorija būtų pasakojama iš vyresnio tėvo perspektyvos.
Pranešama, kad M. Culkinas apie galimą sugrįžimą kalbėjosi su D. Greenbaumu dar vasarą, kai internete pasklido kalbos apie jo sugrįžimą į kultinę franšizę.
Dabar jau suaugusio ir vaikų turinčio Kevino McCallisterio istorija galėtų atskleisti, kaip pasikeitė kadaise vienas namuose likusio berniuko gyvenimas.
Pirmąjį filmą „Vienas namuose“ 1990 metais režisavo Chrisas Columbusas. Jis taip pat režisavo 1992-ųjų tęsinį „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“.
Abu filmai pasaulio kino teatruose kartu uždirbo 836,3 mln. JAV dolerių.
Tiesa, kol kas neaišku, ar prie naujojo projekto prisijungs ir C. Columbusas. 1997 metais pasirodė trečioji franšizės dalis, kurioje M. Culkinas jau nebevaidino. Tuomet visų filmų franšizės pajamos pasaulyje pasiekė 915,7 mln. JAV dolerių.
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