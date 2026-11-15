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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šiemet netekome net 3 „Vienas namuose“ filmo aktorių: gerbėjai prisimins amžinai

2026-11-15 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiekvienais metais visi laukia kalėdinio sezono tam, kad būtų galima prisėsti ant sofos ir su visa šeima kartu pasižiūrėti žymųjį filmą „Vienas namuose“ ir „Vienas namuose 2“, kuriame aštuonerių Kevinas (aktorius Macaulay Culkin) lieka paliktas vienas per šventes. Vis tik svarbu prisiminti, kad nuo šventinės klasikos premjeros prabėgo 36 metai, tad, deja, ne visi su mumis juokęsi aktoriai šiai dienai gyvi.

Šeštadienį – antroji „Vienas namuose“ dalis
GALERIJA (39)

Kiekvienais metais visi laukia kalėdinio sezono tam, kad būtų galima prisėsti ant sofos ir su visa šeima kartu pasižiūrėti žymųjį filmą „Vienas namuose“ ir „Vienas namuose 2“, kuriame aštuonerių Kevinas (aktorius Macaulay Culkin) lieka paliktas vienas per šventes. Vis tik svarbu prisiminti, kad nuo šventinės klasikos premjeros prabėgo 36 metai, tad, deja, ne visi su mumis juokęsi aktoriai šiai dienai gyvi.

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Šie metai filmo gerbėjams atnešė itin skaudžių netekčių, nes Anapilin iškeliavo netgi kelios ryškios žvaigždės, be kurių šis filmas nebūtų toks, kokį šiltai atsimename širdyje.

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(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vienas namuose“ aktoriai

Catherine O‘Hara (Kate McCallister)

Neabejotinai skaudžiausia šių metų netektis „Vienas namuose“ gerbėjams – Kevino mamos Kate McCallister vaidmens kūrėjos Catherine O'Hara mirtis.

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Ne vieną apdovanojimą pelniusi kanadiečių aktorė mirė 2026 m. sausio 30 dieną Los Andželo ligoninėje, būdama 71 metų, rašoma bbc.com.

JAV išduotame mirties liudijime nurodyta, kad tiesioginė jos mirties priežastis – plaučių embolija (kraujo krešulys plaučiuose), o kaip ilgalaikė priežastis įvardytas tiesiosios žarnos vėžys, su kuriuo ji kovojo nuo 2025-ųjų kovo.

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Po žinios apie legendinės aktorės netektį užuojautos ir pagerbimo žodžiai skrieja iš viso pasaulio.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Catherine O‘Hara

Nors ištisoms kartoms ji amžinai išliks šaukianti „Kevin!“, pastaruoju metu C. O'Hara demonstravo neblėstantį talentą ir kituose įvertintuose projektuose – serialuose „The Studio“ bei „The Last of Us“.

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