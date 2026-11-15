Šiemet netekome net 3 „Vienas namuose“ filmo aktorių: gerbėjai prisimins amžinai

Šie metai filmo gerbėjams atnešė itin skaudžių netekčių, nes Anapilin iškeliavo netgi kelios ryškios žvaigždės, be kurių šis filmas nebūtų toks, kokį šiltai atsimename širdyje.
Catherine O‘Hara (Kate McCallister)
Neabejotinai skaudžiausia šių metų netektis „Vienas namuose“ gerbėjams – Kevino mamos Kate McCallister vaidmens kūrėjos Catherine O'Hara mirtis.
Ne vieną apdovanojimą pelniusi kanadiečių aktorė mirė 2026 m. sausio 30 dieną Los Andželo ligoninėje, būdama 71 metų, rašoma bbc.com.
JAV išduotame mirties liudijime nurodyta, kad tiesioginė jos mirties priežastis – plaučių embolija (kraujo krešulys plaučiuose), o kaip ilgalaikė priežastis įvardytas tiesiosios žarnos vėžys, su kuriuo ji kovojo nuo 2025-ųjų kovo.
Po žinios apie legendinės aktorės netektį užuojautos ir pagerbimo žodžiai skrieja iš viso pasaulio.
Nors ištisoms kartoms ji amžinai išliks šaukianti „Kevin!“, pastaruoju metu C. O'Hara demonstravo neblėstantį talentą ir kituose įvertintuose projektuose – serialuose „The Studio“ bei „The Last of Us“.
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