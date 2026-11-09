Netikėtai pranešta apie žinomos aktorės mirtį

Apie moters mirtį lapkričio 5 dieną pranešė televizija ABC News. Žinią patvirtino jos dukterėčia Rhonda Scott. Pasak jos, Kimmarie mirė lapkričio 4-ąją, trečiadienį, po to, kai buvo nuvežta į Los Andželo „Cedars-Sinai“ ligoninę.
Dukterėčia prasitarė kas nutiko
Dukterėčia pasakojo, kad medikai moteriai diagnozavo tai, ką ji įvardijo kaip širdies aneurizminę būklę. Vis dėlto oficiali mirties priežastis kol kas nėra patvirtinta.
„Ji spinduliavo tokia stipria ir ryškia šviesa, kad kiekvienas, su ja susitikęs, pajusdavo tik teigiamą energiją. Jos mums be galo trūks, o jos gyvenimą ir toliau amžinai pagerbsime“, – jautriai atsisveikindama sakė Rhonda.
Kimmarie Johnson 1998 metais pasirodė populiaraus jaunimo serialo „Beverly Hills, 90210“ serijoje, kurioje įkūnijo Judy. Ji taip pat vaidino 2000 metų komedijoje „Dude, Where's My Car?“, kurioje pagrindinius vaidmenis atliko Ashtonas Kutcheris ir Seannas Williamas Scottas.
Aktorė pasirodė ir televizijos serialuose „V.I.P.“ bei „Wanda at Large“.
Be vaidybos, Johnson dirbo modeliu ir prodiusere, taip pat įkūrė savo odos priežiūros prekių ženklą „SkinGlow by Kimmarie“.
Šių metų rugpjūtį ji papuošė skaitmeninio žurnalo „Grazia Slovenia“ numerio viršelį. Balandį aktorė taip pat dalyvavo Los Andžele vykusioje filmo „Michael“ – biografinės juostos apie Michaelą Jacksoną – premjeroje.