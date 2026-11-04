Mirė vos 35-erių atlikėja

Liūdną žinią seserys pranešė pirmadienį paskelbtame „YouTube“ vaizdo įraše. Jos atskleidė, kad Nicole mirė rugsėjo 28 dieną, po to, kai jai buvo diagnozuotas krūties vėžys.
Pralaimėjo kovą su liga
Seserys, kilusios iš Nešvilio, Tenesio valstijoje, savo interneto svetainėje pasidalijo jautria žinute:
„Nicole, vyriausiosios iš mūsų trijų seserų, labai trūks. Ji buvo mūsų lyderė ir geriausia draugė. Mums skauda širdį, tačiau žinome, kad ji yra danguje ir vieną dieną vėl ją pamatysime.“
Natalie ir Nika pasakojo, kad Nicole apie krūties vėžį sužinojo 2022 metais, kai sulaukė ligoninės slaugytojos skambučio dėl biopsijos rezultatų.
„Prisimenu, kaip visiškai palūžau iš šoko, – sakė Natalie. – Visą gyvenimą džiaugėmės gera sveikata, todėl tai buvo didžiulis sukrėtimas. Verkiau ir išbėgau į koridorių pasakyti Nikai.“
Nicole buvo diagnozuotas trečios stadijos krūties vėžys – itin agresyvi ligos forma. Nepaisant diagnozės, ji išliko pozityvi ir tikėjo, kad Dievas padės jai įveikti ligą.
Iš pradžių seserims buvo pranešta, kad Nicole gerai reaguoja į gydymą. Tačiau vėliau vėžys išplito ir pasiekė ketvirtą stadiją. Po sudėtingos operacijos Nicole vėl pradėjo gydymą. Seserys šį laikotarpį prisiminė kaip „labai gąsdinantį“.
Galiausiai medikai Nicole pranešė, kad jai liko gyventi maždaug trys mėnesiai. Tačiau ji gyveno dar metus ir mirė rugsėjį.