Elektrėnų savivaldybėje – nelaimė: rastas mirusio vyro kūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį 16.45 val. Valakiškių kaime, namuose, rastas apdegęs mirusio vyro (gim. 1953 m.) kūnas.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Įtariama, kad gaisras kilo dėl neatsargaus rūkymo lovoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Pirminiais duomenimis, šiemet per gaisrus Lietuvoje žuvo 64 žmonės, dar 155 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Nuo metų pradžios šalyje kilo 8,4 tūkst. gaisrų.
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