„Vienas namuose“ vaidinusių vaikų gyvenimai: ką jie veikia dabar?

Filmas tapo tikru kalėdiniu hitu ir uždirbo 476,7 mln. dolerių, o po jo pasirodė sėkmingas tęsinys „Vienas namuose 2: pasiklydęs Niujorke“, kuriame vaidina tie patys aktoriai ir žvaigždės.

Macaulay Culkinas

Interviu „Vanity Fair“ aktorius Macaulay Culkinas sakė, kad negali žiūrėti filmo taip, kaip kiti žmonės, nes nuolat prisimena užkulisių akimirkas, rašo dailystar.co.uk.

„Prisimenu tą dieną filmavimo aikštelėje, kaip slėpiau savo „Pepsi“ už sofos. Negaliu žiūrėti taip, kaip kiti žmonės“, – kalbėjo jis.

Filme „Vienas namuose“ Macaulay Culkinas suvaidino savimi pasitikintį vaiką Keviną, kuris išgelbsti savo namus nuo vagių Hario ir Marvo.

Sėkmingai pasirodžius filmui „Vienas namuose 2“ ir tokiems filmams kaip „Mano mergina“, Macaulay vaidino ir kituose devintojo dešimtmečio pradžios filmuose, įskaitant „Turtuolis Ričis“ ir „Susidorojimas su tėčiu“, o po to padarė pertrauką tarp vaidmenų kine iki 2008 m., kai suvaidino suaugusįjį filme „Išgelbėtas!“.

Anksčiau jis teigė, kad jo tėvas Kit Culkin vaikystėje buvo žiaurus ir smurtaudavo. Jis sakė, kad jautė, jog tėvas jam pavydi, nes viską, ką jis bandė daryti savo gyvenime, Macaulay pasiekė iki kol jam sukako 10 metų.

Jis padavė tėvus į teismą, kad šie negalėtų kontroliuoti jo fondo, kurio vertė, kaip pranešama, siekė 15-20 mln. dolerių.

Culkinas ir vėliau turėjo problemų dėl narkotikų, buvo trumpam įkalintas, bet galiausiai buvo nuteistas vienerių metų lygtine bausme ir įpareigotas sumokėti mokesčius.

Pastaraisiais metais jis vėl sulaukė sėkmės dėl filmo „Amerikietiška siaubo istorija“ (American Horror Story).

Aktorius yra vedęs aktorę Brendą Song ir kartu augina du vaikus.

Devinas Ratray

Devinas Ratray šventiniame filme atliko pikto vyresniojo Kevino brolio Buzzo McCallisterio vaidmenį.

Devintojo dešimtmečio viduryje jis atliko keletą nedidelių vaidmenų filmuose „Mažieji monstrai“, „Denisas grėsmė" ir „Princas ir aš“.

Tačiau vėliau aktoriaus reikalai pakrypo blogesne linkme, kai jis pats pasidavė Oklahomos policijai po to, kai, kaip įtariama, 2021 m. užpuolė savo merginą per konfliktą. 44-erių vyras buvo apkaltintas smurtu šeimoje bei keliais kitais nusikaltimais.

Vėliau jis buvo paleistas už 16 000 dolerių užstatą.

Angela Goethals

Angela vaidino Linnie, dar vieną iš penkių Kevino brolių ir seserų. Būtent ji pasakė Kevinui, kad jis yra „tai, ką prancūzai vadina nekompetetinguoju“.

Kai vaidino Linnie, Angelai buvo vos 13 metų, ir ji buvo viena iš trijų pagrindinių aktorių, negrįžusių į antrąją filmo dalį, kuris pasirodė po dvejų metų.

Vėliau ji vaidino filmuose „Jerry Maguire“, „Spanglish“ ir tokiuose populiariuose serialuose kaip „Grėjaus anatomija“ ir „CSI“.

Vienas paskutinių jos vaidmenų buvo 2006 m. juodosios komedijos siaubo dokumentiniame filme „Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon“.

Po to Angela ištekėjo už kolegos aktoriaus Russello Soderio. Pora kartu augina vieną vaiką.