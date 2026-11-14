Prisimenate šį berniuką iš filmo „Vienas namuose 3“? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

Aktorius taip pat vaidino Michelle Pfeiffer herojės sūnų 1996 metų filme „Viena graži diena“ („One Fine Day“), kuriame pasirodė ir George'as Clooney. Vėliau jis nusprendė atsisveikinti su Holivudu ir pasirinko karjerą viešajame sektoriuje, rašoma dailymail.co.uk.
Praėjus dešimtmečiams po pasitraukimo iš kino industrijos, Alexas D. Linzas retai pasirodo viešumoje. Vis dėlto neseniai jis buvo pastebėtas prie savo namų Los Andžele.
Aktorius sunkiai atpažįstamas
Buvęs aktorius buvo užfiksuotas atliekantis kiemo darbus. Barzdotas vyras vilkėjo garstyčių spalvos darbines kelnes, mūvėjo sodo pirštines, avėjo pilkus „Crocs“ batus ir rankoje nešėsi šluotą. Jis tvarkė šaligatvį bei ravėjo piktžoles.
Pats Alexas D. Linzas leidiniui „Daily Mail“ patvirtino, kad yra vedęs ir neseniai susilaukė vaiko. Laisvalaikiu jis mėgsta buriuoti, muzikuoti, savanoriauti, aktyviai dalyvauja profesinės sąjungos veikloje ir užsiima sodininkyste.
Karjerą pradėjo būdamas šešerių
Alexas D. Linzas, kilęs iš Santa Barbaros Kalifornijoje, aktoriaus karjerą pradėjo būdamas šešerių. Pirmą kartą televizijoje jis pasirodė serialo „Cybill“ serijoje, o 1995 metais vaidino populiarioje muilo operoje „The Young and the Restless“.
Lūžis jo karjeroje įvyko 1996 metais, kai jis buvo pakviestas vaidinti filme „Viena graži diena“ kartu su Michelle Pfeiffer ir George'u Clooney.
Tarptautinį pripažinimą jam pelnė vaidmuo filme „Vienas namuose 3“, kuriame jis perėmė pagrindinio herojaus estafetę iš Macaulay Culkino. Filme taip pat vaidino jaunoji Scarlett Johansson, o juostą režisavo Raja Gosnellas.
Filmas pasakojo apie berniuką, kuris, sirgdamas vėjaraupiais ir likęs namuose, turi apginti savo namus nuo tarptautinių nusikaltėlių grupuotės.
Nors filmas sulaukė gana prieštaringų vertinimų, jis visame pasaulyje uždirbo 79,1 mln. JAV dolerių. Palyginimui, originalusis „Vienas namuose“ buvo surinkęs net 476,7 mln. dolerių.
Pasuko visai kitu gyvenimo keliu
Po „Vienas namuose 3“ sėkmės Alexas D. Linzas toliau vaidino. 2001 metais jis pasirodė „Disney“ filme „Max Keeble's Big Move“, taip pat vaidino serialuose „ER“ ir „Providence“. Paskutinis jo vaidmuo kine buvo 2007 metų nepriklausomoje dramoje „Choose Connor“.
Besimokydamas Los Andželo Alexanderio Hamiltono vidurinėje mokykloje, jis netgi buvo vietinės roko grupės „The Fez Armada“ lyderis.
Vis dėlto vėliau vyras galutinai paliko aktorystę ir įstojo į Kalifornijos universitetą Berklyje, kurį 2011 metais baigė ir įgijo menų bakalauro laipsnį.
2017 metais Kalifornijos universitete Los Andžele (UCLA) jis baigė miestų ir regionų planavimo magistrantūros studijas.
Vėliau dirbo „Watershed Conservation Authority“, o nuo 2020 metų prisidėjo prie aplinkosaugos, teritorijų planavimo ir transporto politikos projektų Los Andželo miesto planavimo departamente.
Taigi kadaise milijonams žiūrovų pažįstamas vaikų aktorius šiandien gyvena toli nuo Holivudo šurmulio ir savo karjerą sieja ne su kino pasauliu, o su miestų planavimu bei aplinkosaugos projektais.
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