Vaikas iš filmo „Vienas namuose 3“ užaugo: pamatykite, kaip atrodo dabar

Kino franšizių kontekste Alexui D. Linzui teko perimti, ko gero, patį sunkiausią vaidmenį. Kino gerbėjai puikiai prisimena Alexą dėl jo garsiausio vaidmens – jis suvaidino Aleksą Pruittą 1997 m. pasirodžiusioje šeimos komedijoje „Vienas namuose 3“.
Pasuko kitu keliu
A. D. Linzas buvo pirmasis aktorius, atlikęs pagrindinį vaidmenį „Vienas namuose“ franšizės filmuose po visuotinio populiarumo sulaukusio Macaulay Culkino, kuris vaidino Keviną McCallisterį, rašė mirror.co.uk.
Reikia pripažinti, kad Alexas atliko charizmatišką vaidmenį, suteikdamas personažui savito išdykusio žavesio – technologijomis besidomintį aštuonerių berniuką, kuris turi apginti savo namus nuo nusikaltėlių gaujos. To visiškai pakako manyti, kad jo laukia didelė ir sėkminga ateitis aktorystėje.
Tačiau dar būdamas paauglys jis pasitraukė iš Holivudo ir pasirinko paprastesnį gyvenimą bei karjerą už dėmesio ribų. Dabar jam 36-eri ir jis visiškai neatpažįstamas – ir ne tik todėl, kad praėjo ketvirtis amžiaus.
Jis nebeturi putlių skruostų ir firminės „dubens“ formos šukuosenos. Šiandien jis turi trumpesnius, netvarkingus plaukus, užsiaugino barzdą ir nešioja akinius.
Alexas, kilęs iš Santa Barbaros Kalifornijoje, aktorinį debiutą atliko 1995 m., būdamas šešerių, kai pasirodė serialo „Cybill“ serijoje. Vėliau jis turėjo kelis nedidelius vaidmenis filmuose, įskaitant „The Cable Guy“ ir „The Siege at Ruby Ridge“.
Tik vėliau jis gavo svarbesnį vaidmenį romantinėje komedijoje „One Fine Day“, kur vaidino kartu su Michelle Pfeiffer ir George’u Clooney.
Buvo keliami dideli lūkesčiai
Tačiau tikrasis proveržis įvyko 1997 m., kai jis buvo pakviestas vaidinti Aleksą filme „Vienas namuose 3“.
Pirmieji du franšizės filmai buvo vieni pelningiausių visų laikų šeimai skirtų filmų, o trečiajai daliai, kurioje taip pat vaidino jauna Scarlett Johansson, buvo keliami dideli lūkesčiai, nes čia pasirodė visiškai nauja aktorių komanda ir šeima.
Deja, filmas sulaukė tik vidutiniško įvertinimo – gerbėjai ilgėjosi senosios McCallisterių šeimos. Nors tai nebuvo visiška finansinė nesėkmė, palyginti su pirmaisiais dviem filmais, jis buvo laikomas nesėkmingu.
Po filmo pasirodymo Alexas ir toliau vaidino, įgarsino jaunąjį Tarzaną animaciniame „Disney“ filme, vėliau pasirodė tokiuose filmuose kaip „Bruno“ (2000 m.) ir 2001 m. „Max Keeble’s Big Move“. Jis taip pat pasirodė televizijos serialuose, įskaitant „ER“ ir „Providence“.
Iki 2007 m. jo aktoriaus karjera faktiškai buvo pasibaigusi. Besimokydamas Alexanderio Hamiltono vidurinėje mokykloje Los Andžele, jis išbandė save muzikoje – buvo vietinės garaže grojusios grupės „The Fez Armada“ lyderis.
Vėliau jis įstojo į Kalifornijos universitetą Berklyje, kur 2011 m. įgijo menų bakalauro laipsnį. Dar nebaigęs studijų, 2017 m. jis taip pat įgijo miesto ir regioninio planavimo magistro laipsnį Kalifornijos universitete.
Nuo 2023 m. Alexas dirba teisės tyrėju Los Andžele. Jis taip pat yra vyriausiasis gamtos mokslų dėstytojas.
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