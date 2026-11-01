Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vaikas iš filmo „Vienas namuose 3“ užaugo: pamatykite, kaip atrodo dabar

2026-11-01 18:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 18:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Alexas D. Linzas 1997 metais gavo vaidmenį, apie kurį svajojo kiekvienas vaikas aktorius, tačiau, nepaisant to, kad jis atliko pagrindinį vaidmenį filme „Vienas namuose 3“, jo karjera netrukus pasuko visai kitu keliu. 

Alex D. Linz (nuotr. Vida Press)
GALERIJA (11)

Alexas D. Linzas 1997 metais gavo vaidmenį, apie kurį svajojo kiekvienas vaikas aktorius, tačiau, nepaisant to, kad jis atliko pagrindinį vaidmenį filme „Vienas namuose 3“, jo karjera netrukus pasuko visai kitu keliu. 

REKLAMA
0

Kino franšizių kontekste Alexui D. Linzui teko perimti, ko gero, patį sunkiausią vaidmenį. Kino gerbėjai puikiai prisimena Alexą dėl jo garsiausio vaidmens – jis suvaidino Aleksą Pruittą 1997 m. pasirodžiusioje šeimos komedijoje „Vienas namuose 3“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alex D. Linz

Pasuko kitu keliu

A. D. Linzas buvo pirmasis aktorius, atlikęs pagrindinį vaidmenį „Vienas namuose“ franšizės filmuose po visuotinio populiarumo sulaukusio Macaulay Culkino, kuris vaidino Keviną McCallisterį, rašė mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Reikia pripažinti, kad Alexas atliko charizmatišką vaidmenį, suteikdamas personažui savito išdykusio žavesio – technologijomis besidomintį aštuonerių berniuką, kuris turi apginti savo namus nuo nusikaltėlių gaujos. To visiškai pakako manyti, kad jo laukia didelė ir sėkminga ateitis aktorystėje.

REKLAMA

Tačiau dar būdamas paauglys jis pasitraukė iš Holivudo ir pasirinko paprastesnį gyvenimą bei karjerą už dėmesio ribų. Dabar jam 36-eri ir jis visiškai neatpažįstamas – ir ne tik todėl, kad praėjo ketvirtis amžiaus.

Jis nebeturi putlių skruostų ir firminės „dubens“ formos šukuosenos. Šiandien jis turi trumpesnius, netvarkingus plaukus, užsiaugino barzdą ir nešioja akinius.

REKLAMA
REKLAMA

Alexas, kilęs iš Santa Barbaros Kalifornijoje, aktorinį debiutą atliko 1995 m., būdamas šešerių, kai pasirodė serialo „Cybill“ serijoje. Vėliau jis turėjo kelis nedidelius vaidmenis filmuose, įskaitant „The Cable Guy“ ir „The Siege at Ruby Ridge“.

Tik vėliau jis gavo svarbesnį vaidmenį romantinėje komedijoje „One Fine Day“, kur vaidino kartu su Michelle Pfeiffer ir George’u Clooney.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvo keliami dideli lūkesčiai

Tačiau tikrasis proveržis įvyko 1997 m., kai jis buvo pakviestas vaidinti Aleksą filme „Vienas namuose 3“.

Pirmieji du franšizės filmai buvo vieni pelningiausių visų laikų šeimai skirtų filmų, o trečiajai daliai, kurioje taip pat vaidino jauna Scarlett Johansson, buvo keliami dideli lūkesčiai, nes čia pasirodė visiškai nauja aktorių komanda ir šeima.

REKLAMA

Deja, filmas sulaukė tik vidutiniško įvertinimo – gerbėjai ilgėjosi senosios McCallisterių šeimos. Nors tai nebuvo visiška finansinė nesėkmė, palyginti su pirmaisiais dviem filmais, jis buvo laikomas nesėkmingu.

Po filmo pasirodymo Alexas ir toliau vaidino, įgarsino jaunąjį Tarzaną animaciniame „Disney“ filme, vėliau pasirodė tokiuose filmuose kaip „Bruno“ (2000 m.) ir 2001 m. „Max Keeble’s Big Move“. Jis taip pat pasirodė televizijos serialuose, įskaitant „ER“ ir „Providence“.

REKLAMA

Iki 2007 m. jo aktoriaus karjera faktiškai buvo pasibaigusi. Besimokydamas Alexanderio Hamiltono vidurinėje mokykloje Los Andžele, jis išbandė save muzikoje – buvo vietinės garaže grojusios grupės „The Fez Armada“ lyderis.

Vėliau jis įstojo į Kalifornijos universitetą Berklyje, kur 2011 m. įgijo menų bakalauro laipsnį. Dar nebaigęs studijų, 2017 m. jis taip pat įgijo miesto ir regioninio planavimo magistro laipsnį Kalifornijos universitete.

Nuo 2023 m. Alexas dirba teisės tyrėju Los Andžele. Jis taip pat yra vyriausiasis gamtos mokslų dėstytojas. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų