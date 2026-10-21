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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inicijuoja pokyčius: siūlo atsisakyti 65 metų amžiaus cenzo valstybės tarnyboje, didinti merų atlyginimus

2026-10-21 16:46 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 16:46
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Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo atsisakyti 65 metų amžiaus cenzo valstybės tarnyboje, tarnautojams leisti derinti skirtingas veiklas, didinti merų atlyginimų koeficientus.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo atsisakyti 65 metų amžiaus cenzo valstybės tarnyboje, tarnautojams leisti derinti skirtingas veiklas, didinti merų atlyginimų koeficientus.

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Kaip trečiadienį pranešė VRM, ji pateikė Vyriausybei parengtas Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama didinti valstybės tarnybos patrauklumą.

Jomis taip pat siekiama sudaryti daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus bei lanksčiau valdyti valstybės institucijų žmogiškuosius išteklius.

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„Norime, kad valstybės tarnyba būtų patraukli tiek patyrusiems profesionalams, tiek naujiems specialistams. Todėl siūlome įstaigoms daugiau lankstumo formuojant ir stiprinant savo komandas bei sudarome sąlygas išsaugoti sukauptą patirtį. Taip pat atveriame kelią į valstybės tarnybą ir tiems specialistams, kurie patirties įgijo kitose srityse. Kartu grąžiname dalį socialinių garantijų ir tobuliname darbo užmokesčio sistemą“, – pranešime cituojamas ministras Martynas Katelynas.

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Atsisakoma 65 metų amžiaus cenzo

Siekiant sudaryti sąlygas išlaikyti kompetentingus ir aukštą profesinę kvalifikaciją turinčius tarnautojus, projekte siūloma atsisakyti 65 metų amžiaus valstybės tarnybos cenzo pareigas einantiems tarnautojams.

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Kaip teigia ministerija, koreguojant šią amžiaus ribą atsižvelgta į visuomenės bei pačios valstybės tarnybos senėjimo tendenciją.

Įstatymo projekte numatyta sudaryti daugiau galimybių valstybės tarnautojams derinti skirtingas veiklas. Jie galėtų eiti kitas valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje arba dirbti pagal darbo sutartį. Numatyta ir galimybė dalį darbo laiko dirbti valstybės tarnautojo pareigose kitoje įstaigoje.

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Pakeitimais taip pat siūloma valstybės tarnautojams per penkerius metus nuo išėjimo iš valstybės tarnybos atkurti savo statusą ir be konkurso grįžti į valstybės tarnybą.

„Tai leis išlaikyti ryšį su specialistais, kurie patirties įgijo privačiame sektoriuje ar tarptautinėse institucijose, ir sudaryti sąlygas ją pritaikyti valstybės tarnyboje“, – teigia ministerija.

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Jei bus pritarta pataisoms, po 2024 metais įvykusios valstybės tarnybos reformos iš karjeros valstybės tarnybos pasitraukę asmenys turės galimybę per penkerius metus atkurti valstybės tarnautojo statusą.

Be to, įstatymo projekte patyrusiems statutiniams pareigūnams, diplomatams, žvalgybos pareigūnams ir profesinės karo tarnybos kariams būtų sudaroma galimybė juos perkelti į valstybės tarnautojo pareigas. Šiuo metu toks perkėlimas galimas tik laikinai.

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Siūlo didinti atlyginimus merams

Siekiant valstybės tarnybai konkuruoti dėl specialistų darbo rinkoje, siūloma grąžinti priedą už tarnybos stažą iki 30 metų ir suteikti įstaigų vadovams daugiau galimybių lanksčiai spręsti dėl darbo užmokesčio.

Taip pat siūloma didinti merų pareiginės algos koeficientus, atsižvelgiant į, ministerijos teigimu, šiuo metu darbo rinkoje nekonkurencingą miesto vadovų atlyginimą.

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Ministerija taip pat siūlo grąžinti socialinių garantijų paketą valstybės tarnautojams.

Jiems būtų garantuojamos einamos pareigos ir darbo užmokestis, kai jie siunčiami į tarnybinę komandiruotę, išvyksta į teismą, gydymo įstaigą, laidotuves ar moko kitus viešojo sektoriaus darbuotojus.

Taip pat numatoma dviejų mėnesių dydžio išeitinė išmoka atsistatydinus dėl senatvės pensijos amžiaus ir įstaigų vadovams, baigusiems kadenciją. Grąžinama teisė pasiimti iki vienų metų nemokamų atostogų. Be to, įstaigų darbo apmokėjimo sistemoje bus galima numatyti papildomas skatinimo priemones, kurių vertė neviršytų vienos minimalios mėnesinės algos.

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Projektu siūloma atsisakyti centralizuotos specialistų atrankos Viešojo valdymo agentūroje (VVA). Konkursus į specialistų pareigas vykdytų pačios įstaigos, o VVA toliau centralizuotai atrinktų įstaigų vadovus.

VRM teigimu, tai leistų įstaigoms lanksčiau valdyti žmogiškuosius išteklius, o VVA daugiau dėmesio skirtų vadovų atrankai, organizacinės kultūros stiprinimo įrankiams, analitinei veiklai, valstybės įstaigų vadovų kadencijos susitarimų stebėsenai bei Valstybės tarnybos įstatymo priežiūrai.

Numatoma, kad nauja įstatymo redakcija įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 dienos.

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