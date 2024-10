Šį vandenį orchidėjoms vadina magišku: rezultatas nustebins

Šis natūralus metodas gali atgaivinti jūsų orchidėjas, skatinti jų augimą ir užtikrinti ilgesnį žydėjimą. Sužinokite, kas slypi už šio magiško vandens paslapties ir kaip juo tinkamai pasirūpinti savo mėgstamomis gėlėmis!

Kas yra stebuklingas vanduo orchidėjoms?

Mes kalbame apie vandenilio peroksidą. Visada verta rinktis tą, kurio koncentracija yra 3%, nes jis pats efektyviausias. Pasirodo, jis taip pat gerai veikia augalus, kaip ir odą. Pirma, jis išvalys gėles, antra, pašalins joms pavojingas grybelines ir bakterines ligas.

Vandenilio peroksidą galite sėkmingai naudoti profilaktiškai, nes jis užkirs kelią šaknų puvimui ir kenkėjams. Net substrate iš orchidėjų parduotuvės gali atsirasti kenkėjų kiaušinėlių ar lervų. Tačiau orchidėjos šiltnamiuose gali tapti sraigių grobiu.

Kaip laistyti gėles vandenilio peroksidu?

Šią priemonę namuose verta panaudoti visapusiškai. Ypač jei gėlė nustojo augti arba auga lėtai, prastai žydi ir praranda intensyvią spalvą. Rekomenduojama vandenilio peroksidą naudoti nuo persodinimo stadijos. Tiesiog supilkite vandenilio peroksidą į purškimo buteliuką ir purkškite augalų šaknis.

Per visą orchidėjos auginimo sezoną turėtumėte paruošti naminį laistymo tirpalą. Norėdami jį paruošti, turite sumaišyti vandenilio peroksidą su vandeniu santykiu 1:4, o po to laistyti orchidėjas šiuo mišiniu kartą per 2 savaites. Tokiu būdu gėlės bus skatinamos augti.

Jūs tikrai šito nežinojote

Reguliarus laistymas yra raktas į sėkmę. Orchidėjos lapus rekomenduojama papurkšti kasdien, nes kaip egzotiškas augalas natūraliai prie to prisitaikęs. Taip pat kartą per dvi savaites verta 15 minučių panardinti augalo šaknis į vandens vonelę.

Šaltinis: Zinoti.lt