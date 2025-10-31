Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ši gatvė Lietuvoje – neeilinė: vienintelė tokia Europoje

2025-10-31 16:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 16:05

Vilniaus rajono savivaldybė įteikė neįtikėtiną dovaną vėžiu sergančius vaikus globojančiam fondui „Mamų unija“ – kelias šalia Šeimos namų ir reabilitacijos centro, kuriame reabilitacijos paslaugos suteikiamos vėžiu sergantiems vaikams, pavadintas Auksinio kaspino alėjos vardu.

Auksinis kaspinas visame pasaulyje simbolizuoja vaikų kovą su vėžiu. Taip pavadinta gatvė bus vienintelė visoje Europoje, rašoma pranešime spaudai.

Įteikta neįtikėtina dovana vėžiu sergančius vaikus globojančiam fondui
Fondas padėjo šimtams vaikų

„Džiaugiamės, kad mūsų rajone įsikūrė vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms svarbus fondas su Šeimos namais ir reabilitacijos centru.

Gera įprasminti fondo veiklą ir suteikti Auksinio kaspino alėjos pavadiną keliui, kuriuo atvyksta vėžio paliestos šeimos“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

Jam antrina Riešės bendruomenės narys ir minėtame fonde su šeima savanoriaujantis Vilniaus rajono tarybos narys Stasys Mušeikis:

„Tikimės, kad Auksinio kaspino alėjos atsiradimas ne tik padės šviesti visuomenę vėžio tema, bet ir didins bendruomenės įsitraukimą, savanorystės veiklos taps daug patrauklesnės“.

Pasak fondo vadovės Justinos Mėlinauskaitės, fondas gruodžio mėnesį švęs 17 metų gimtadienį.

Per šiuos metus fondas parėmė šimtus vaikų ir jų šeimų, padėjo ligoninėms, organizavo vaistus ir keliones vaikams, kurių vėžys Lietuvoje nėra gydomas.

Vilniaus rajone pastatyti Šeimos namai, kuriuose apsistoja šeimos gydymo ar procedūrų metu, taip pat jau dvejus metus sėkmingai veikia ir plečiasi Šeimos namų reabilitacijos centras, kuriame vaikams teikiamos paslaugos nemokamai.

„Gera jausti savivaldybės dėmesį ir matyti mūsų veiklos vertinimą. Džiaugiamės, kad mūsų fondas veikia gražiausiomis bendruomenės jungimo formomis, kurios įtraukia ir politikus, ir vietos bendruomenes, ir verslus. Tik drauge susivieniję mes galime pasiekti geriausių rezultatų“, – sako fondo vadovė Justina Mėlinauskaitė.

Pasak jos, planuojama Auksinio kaspino alėją papuošti ypatingai, kad vaikai į Šeimos namus ir Reabilitacijos centrą galėtų atvykti su gera nuotaika ir emocijomis.

„Ši alėja primins pasakų miestą, kuriame vyksta tikrų tikriausi stebuklai“, – sako J. Mėlinauskaitė.

„Mamų unija“ šiuo metu globoja 528 šeimas iš visos Lietuvos.

