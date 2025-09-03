„Maxima“ parduotuvėse – naujai pažymėtos prekės: štai ką reiškia šis simbolis

Justinos Mėlinauskaitės, „Mamų unijos“ vadovės, teigimu, kiekvienas verslo prisidėjimas – didžiulė parama sergantiems Lietuvos vaikams, rašoma pranešime spaudai.
„Tai, kad verslas aktyviai dalyvauja vėžio paliestus vaikus globojančioje akcijoje yra įrodymas, kad mūsų bendruomenė auga, stiprėja ir tuo pačiu suteikia dar didesnį saugumą sergančių vaikų šeimoms, kurios gydymo metu susiduria ne tik su liga, bet ir kitais, su ja susijusiais iššūkiais“, – sako J. Mėlinauskaitė.
Šiuo ženklu pažymėtų prekių įsigijimas – parama vėžiu sergantiems vaikams
Minėto ietuviško prekybos tinklo draugystė su „Mamų unija“, jau daugelį metų globojančia vėžiu sergančius vaikus ir jų artimuosius, yra ilgametė.
„Mamų unijos“ iniciatyvos tiesiogiai liečia mūsų globojamą socialinės atsakomybės sritį, nukreiptą į vaikų ir jaunimo sveikatą bei švietimą.
Jau 17 metų esame aktyvus partneris, tad Auksinio kaspino akcija, kuri tęsis iki pat lapkričio pabaigos – ne išimtis.
Norime būti dalis pokyčio, kurį kuria „Mamų unija“ tam, kad šeimos, kurioms reikia pagalbos, galėtų jos sulaukti laiku“, – teigia Jolanta Bivainytė, minėto prekybos tinklo generalinė direktorė.
Šios iniciatyvos metu kiekviena įsigyta akcijos ženklu pažymėta prekė ar paaukotos lėšos minėto prekybos tinklo parduotuvėse prisidės prie vėžiu sergančių vaikų gerovės.
Tai – solidarumo ženklas
Prie akcijos prisijungia lietuviškų daržovių augintojas „Kietaviškių“. Įmonės grupių vadovas Mindaugas Pupienis pabrėžia, kad tokia parama – ne tik parodomasis gestas, bet ir tikras solidarumo ženklas:
„Verslai išties dažnai gauna prašymus paremti, padėti, prisidėti. Lengva atsistoti greta būsimo sporto čempiono ar ateities mokslo žvaigždės, tačiau kur kas sunkiau stovėti šalia tų, kurie šiandien tiesiog kovoja dėl savo gyvybės.
Tikiu, kad nėra per mažų pastangų dėl mūsų vaikų, todėl bendradarbiavimą su „Mamų unija“ laikome išties prasmingu ir labai reikalingu socialiniu projektu.“
Bendruomenės parama – ypač svarbi
Prie paramos jungiasi ir vienas didžiausių maisto pramonės atstovų – AB „Kauno grūdai“. Generalinio direktoriaus Andriaus Pranckevičiaus teigimu, įmonė siekia, kad socialinė atsakomybė taptų ne formalumu, o tikra pagalba:
„Įmonių socialinė atsakomybė nėra vien tik formalumas. Prisijungdami prie „Mamų unijos“ iniciatyvos norime prisidėti prie pagalbos šeimoms, kurios kasdien kovoja su viena sunkiausių ligų – vaikų vėžiu. Tokiose situacijose ypatingai svarbu jausti bendruomenės paramą ir palaikymą.
Tikiu, kad kiekvienas sprendimas ir pastangos prisidėti prie sergančių vaikų ir jų artimųjų gerovės, tampa žingsniu į priekį kuriant prasmę, viltį ir bendrystės vertybėmis grįstą rytojų.“
Jungiasi ne pirmus metus
Jau tradicija tapo, kad prie Auksinio kaspino mėnesio jungiasi „Malsena plius“ ir „Amber Pasta“. Abiejų įmonių generalinis direktorius Marius Dužinas primena, jog ši partnerystė tęsiasi jau ne vienerius metus:
„Įmonės „Malsena plius“ ir „Amber Pasta“ tiki, kad maži geri darbai gali įžiebti didelę viltį. Jau ne vienerius metus dalyvaudami „Auksinio kaspino mėnesis“ iniciatyvoje, kartu su „Mamų unija“ siekiame padėti vaikams, kovojantiems su vėžiu, ir palaikyti jų šeimas. Tai mūsų būdas parodyti, kad jie nėra vieni savo kovoje.“
Skatina visuomenę prisidėti
Antrus metus prie iniciatyvos jungiasi ir higieninio popieriaus gamintoja „Grigeo Tissue“. Įmonės vadovas Almantas Tamošiūnas pabrėžia, kad svarbu ne tik suteikti finansinę paramą, bet ir skatinti visuomenę aktyviai įsitraukti:
„Per pastaruosius dvejus partnerystės su „Mamų unija“ metus inicijavome dvi paramos kampanijas, kurių metu vaikams ir jų šeimoms surinkome daugiau nei 35 tūkst. eurų.
Mums svarbu, kad parama taptų bendruomenine iniciatyva – kad kiekvienas žmogus jaustųsi galintis prisidėti prie pagalbos sergantiems vaikams.
Prisijungdami prie Auksinio kaspino mėnesio iniciatyvos tęsiame šį kelią – siekiame ne tik suteikti finansinę paramą, bet ir nuosekliai skatinti visuomenę prisidėti prie kilnaus tikslo.
Tikime, kad kiekvienas pasirinkimas parduotuvėje gali tapti realia pagalba tiems, kuriems jos šiuo metu reikia labiausiai“, – sako vadovas.
Dalyvavimas – prasminga veiklos dalis
Prie Auksinio kaspino akcijos prisijungia ir didžiausia Baltijos šalyse užkandžių gamintoja OHO GROUP UAB, kuri jau ne pirmus metus palaiko iniciatyvą.
Bendrovės direktorius Gediminas Krutulis išskiria bendrystės svarbą: „Mes tikime bendrystės jėga – kai verslas, pirkėjai ir organizacijos susivienija dėl kilnaus tikslo, gimsta tikrasis pokytis. Džiaugiamės galėdami būti šios iniciatyvos dalimi ir kviečiame prisidėti kiekvieną.
„Mamų unijos“ veikla mums artima. Tai ne tik parama, bet ir tikras žmogiškasis ryšys su šeimomis, kurios kasdien susiduria su sunkia kova.
Tikime, kad verslas turi galimybę kurti ne tik produktus, bet ir prasmę, tad prisijungimas prie Auksinio kaspino iniciatyvos mums yra ne formalumas, o sąmoningas pasirinkimas būti šalia“, – sako OHO GROUP UAB direktorius Gediminas Krutulis.
Verslas turi pareigą prisidėti prie gerovės
Lietuviškos kosmetikos gamintoja „BIOK laboratorija“ savo dalyvavimą akcijoje vadina įmonės socialinės atsakomybės tąsa.
Laikinai einanti pareigas direktorė Ieva Bielūnaitė-Jankauskienė dalijasi, kad jau daugelį metų įmonėje gyvuoja požiūris, kad net maži žingsniai gali sukurti didelį pokytį:
„Mums itin svarbu ne tik kurti aukštos kokybės lietuvišką kosmetiką, bet ir būti atsakinga bendruomenės dalimi.
Kiekviena pagalba socialiniams projektams gali turėti reikšmingą poveikį, nesvarbu, ar skiriame laiką savanorystei, prisidedame finansine parama pasirinktoms iniciatyvoms, ar tiesiog palaikome kitus prisidėdami parama produktais – maži veiksmai gali turėti daug didesnę įtaką, nei įsivaizduojame.
Ypač jautriai žvelgiame į pagalbą vaikams, kovojantiems su onkologinėmis ligomis – jų stiprybė ir viltis įkvepia kiekvieną iš mūsų.
Prisidėdami prie „Mamų unijos“ organizuojamos akcijos kartu su visuomenės pagalba norime suteikti daugiau šviesos, palaikymo ir tikėjimo jų šeimoms bei paskatinti kitus imtis žingsnių pozityvios kaitos link – taip, kaip jiems yra prasmingiausia.“
Auksinis kaspinas – tylus, bet galingas ženklas
Vadovės Justinos Mėlinauskaitės teigimu, rugsėjis – tai laikas, kai visame pasaulyje sužimba auksinis kaspinas. Jis tylus, bet galingas solidarumo ženklas vaikams, kovojantiems su onkologinėmis ligomis.
„Mūsų tikslas – kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę sveikti, o šeimos niekada neliktų vienos su liga. Džiaugiuosi, kad prie šios misijos jungiasi tiek daug šalies verslų – kartu mes galime padovanoti vaikams daugiau jėgų, tikėjimo ir šviesos jų kelyje.“
Šiais metais labdaros ir paramos fondo „Mamų unijos“ organizuojamus Auksinio kaspino mėnesio renginius globoja Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus. Su jais susipažinti galite fondo svetainėje www.mamuunija.lt.
