TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Šefas F. Meschino: kaip iš „Nykštuko“ ledų be laktozės sukurti vakarienės kulminaciją

2025-09-16 09:36
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Italų kilmės šefas F. Meschino tiki, kad geri ledai neturi ribų – jie gali teikti malonumą visiems. Pasak jo, desertai be laktozės yra tokie pat skanūs, todėl jais verta dalintis su kiekvienu prie stalo. Ledai, anot kulinarijos eksperto, – ne tik vaikystės prisiminimas ar vasaros klasika, bet ir erdvė kūrybai, kur svarbiausia kontrastai, jausmas ir tai, kad produktas tinka visiems be išimties. Būtent šį požiūrį į desertus atspindi ir naujiena rinkoje – šią vasarą pristatytas „Nykštuko“ plombyras be laktozės. Tai legendiniai ledai, kuriuos daugelis prisimena iš vaikystės, tik dabar – pritaikyti visiems be išimties, be jokių kompromisų skoniui.

Šefas F. Meschino: kaip iš „Nykštuko“ ledų be laktozės sukurti vakarienės kulminaciją

Desertai – ne apie sudėtingumą, o apie emociją

„Ledai man yra vienas iš tų paprastų malonumų, kurie visada sugeba nustebinti. Nors niekada neturėjau didelės patirties juos gaminant – tai pripažįstu – visada juos laikiau tobulu desertu. Tačiau, kai jie derinami su tinkamais ingredientais, gali tapti dar geresni. Asmeniškai man visada patiko kontrastas tarp šilto ir šalto: mėgstamiausias būdas mėgautis ledais – su karšta kava arba tirpintu šokoladu, kaip klasikinis „affogato“. Taip pat su ką tik iškeptu obuolių pyragu arba minkšta brioche bandelė. Tai deriniai, kurie primena namus, jaukumą ir dalijimąsi akimirkomis“, – sako garsus šefas.

Pasak jo, eksperimentavimas yra neatsiejama virtuvės dalis: „Virtuvėje man patinka eksperimentuoti, Tad nenuostabu, jog esu sukūręs keletą patiekalų, kuriuose ledai tapo pagrindiniu akcentu – ypač tada, kai norėjau nustebinti.“

Legendinis skonis visiems

F. Meschino įsitikinęs, kad geri ledai turi būti prieinami kiekvienam – be išimčių. Būtent tokia filosofija tapo pagrindu ir „Nykštuko“ naujajam produktui. „Nykštukas“vardas, kurį puikiai žino ir vaikai, ir jų tėvai, ir net seneliai. Per daugiau nei 20 metų ištobulinta receptūra, šviežia grietinėlė, tirpstantis skonis – tai neatsiejama šio prekės ženklo DNR.

„Matydami, kad vis daugiau žmonių ieško desertų be laktozės, bet nenori atsisakyti kokybės ir įprasto skonio, sukūrėme „Nykštuką“ visiems – be išimčių. Lietuvoje net trečdalis žmonių vienaip ar kitaip netoleruoja laktozės – kai kam tai pasireiškia diskomfortu, kai kam – rimtesnėmis virškinimo problemomis. Su amžiumi šis jautrumas dar labiau išryškėja, o desertų pasirinkimas tokiems žmonėms iki šiol buvo labai ribotas, ypač kai kalba eina apie plombyrą – tikrus, sodrius, grietinėlės skonio ledus“, – sako „Pieno žvaigždžių“ ledų gamybos technologė Vitalija Masiulienė.

Naujasis „Nykštuko“ plombyras be laktozės siūlomas dviejų populiarių skonių – vanilinio ir braškinio. Skonis išlikęs toks pat, kaip ir įprasto plombyro – švelnus, sodrus, natūralus. – o vafliniai puodeliai šiems ledams buvo sukurti pagal specialią receptūrą. Tai ne šiaip alternatyva, o lygiai toks pat gardus, nostalgiškas „Nykštukas“.

„Nykštukas“ be laktozės pasiekiamas dviejų didžiųjų prekybos tinklų šaldikliuose – „Rimi“ ir „Iki“.

Desertai be laktozės – visiems

F. Meschino pasakoja, kad pats asmeniškai neturi laktozės netoleravimo, tačiau jo artimoje aplinkoje yra žmonių, kuriems ši problema aktuali: „Todėl natūraliai pradėjau ieškoti alternatyvų. Džiaugiuosi, kad vis didėjantis laktozės neturinčių produktų pasirinkimas padeda spręsti šį iššūkį – ir tai apima net ledus. Svarbiausia – ingredientų kokybė.“

Pasak F. Meschino, naujieji „Nykštuko“ ledai gali tapti pagrindu improvizacijoms – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems skirtuose desertuose, juk svarbiausias aspektas ledų patiekaluose – kontrastai ir temperatūrų žaismas: „Skirtingos tekstūros, šilto ir šalto deriniai, o kartais ir šiek tiek nostalgijos. Geriausi mano prisiminimai apie ledus – iš karštų vasaros dienų, kai užtekdavo vienos porcijos, kad pasijustum laimingas. Tačiau, kaip tikras italas, tikiu, kad geriems ledams visada yra laikas ir vieta – visus metus, bet kuriuo metu.“

F. Meschino dalijasi trimis idėjomis, kaip originaliai patiekti ledus be laktozės:

Affogato su apelsino žievele

Klasikinis itališkas desertas su gaiviu citrusiniu akcentu.

Jums reikės:

  • 1–2 rutuliukų „Nykštuko“ vanilinių ledų be laktozės
  • Mažo puodelio stiprios espresso kavos
  • Šviežios apelsino žievelės

Kaip patiekti: Ledus sudėkite į puodelį arba dubenėlį. Ant jų užpilkite karštą espresso ir pagardinkite šviežiai nutarkuota apelsino žievele. Rekomenduojama patiekti iškart, kol ledai dar tirpsta nuo kavos šilumos – taip atsiskleis visas skonių kontrastas.

Vaniliniai ledai su sausainių trupiniais ir Maldon druska

Saldus ir sūrus – klasikinis derinys, kuris niekada nenuvilia.

Jums reikės:

  • 2 rutuliukų „Nykštuko“ vanilinių ledų be laktozės
  • 2–3 mėgstamų sausainių (pvz., trapios tešlos ar šokoladinių)
  • Žiupsnelio Maldon ar kitokios stambios druskos

Kaip patiekti: Sausainius sutrupinkite ir apibarstykite ant ledų. Ant viršaus užberkite žiupsnelį druskos – ji paryškins saldumą ir sukurs įdomų kontrastą. Skanauti geriausia nedelsiant.

Braškiniai ledai su šviežiomis uogomis ir mėta

Vasariškas desertas, kurį patieksite per minutę.

Jums reikės:

  • 2 rutuliukų „Nykštuko“ braškinių ledų be laktozės
  • Saujos šviežių braškių ar aviečių
  • Šviežių mėtos lapelių

Kaip patiekti: Ledus dėkite į dubenėlį ar desertinę taurę, papuoškite šviežiomis uogomis ir keliais mėtos lapeliais. Puikiai tinka tiek vaikų vakarėliui, tiek romantiškai vakarienei.

