Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Šefas dalijasi tobulos bavariškos karkos receptu: „Tokios paragauti galite tik legendiniame „Oktoberfeste“

REKLAMA / 2025-09-10 14:20 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Kauno „Oktoberfesto“ virtuvės šefas Nauris Laukaitis sako, kad šventės patiekalai yra daugiau nei tik maistas – tai dalis atmosferos, be kurios festivalis prarastų pusę savo žavesio. „Alus yra šventės širdis, o maistas – jos siela. Be karkos, šnicelio ar brecelių ta dvasia neatsiskleistų“, – teigia jis, kviesdamas į Kauną rugsėjo 19 ir 20 d. patirti tikrąją Bavarijos skonių kelionę.

Šefas dalijasi tobulos bavariškos karkos receptu: „Tokios paragauti galite tik legendiniame „Oktoberfeste“
17

Kauno „Oktoberfesto“ virtuvės šefas Nauris Laukaitis sako, kad šventės patiekalai yra daugiau nei tik maistas – tai dalis atmosferos, be kurios festivalis prarastų pusę savo žavesio. „Alus yra šventės širdis, o maistas – jos siela. Be karkos, šnicelio ar brecelių ta dvasia neatsiskleistų“, – teigia jis, kviesdamas į Kauną rugsėjo 19 ir 20 d. patirti tikrąją Bavarijos skonių kelionę.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Karkos paslaptis ir šventės skonis

Paklaustas apie garsiausią „Volfas Engelman Nealkoholinis“ organizuojamo „Oktoberfesto“ patiekalą – karką – šefas šypsosi: jokių paslapčių, tik daug kantrybės. 

REKLAMA

„Prieskoniai suteikia charakterį, bet tik trečdalį sėkmės. Visa kita – lėtas kepimas, rūpestis ir laikas. Tik tada mėsa tampa minkšta, o odelė – traški. Galima sakyti, kad karka pati pasirenka, kada yra paruošta“, – pasakoja jis. 

Šių metų festivalio meniu karka bus ruošiama pagal autentišką receptą, tačiau su dviguba pagarba tiek Bavarijos, tiek Lietuvos skoniui – su raugintais kopūstais, kaip įprasta Vokietijoje, ir su bulvėmis, kaip mėgstama Lietuvoje

REKLAMA
REKLAMA

„Norėjosi, kad nei vokietis, nei lietuvis neliktų nuskriaustas. Galiausiai juk šventės tikslas – ne ginčytis dėl recepto, o kartu pavalgyti ir pasilinksminti“, – priduria šefas.

Tačiau karka – tik pradžia. Ant festivalio stalų atkeliaus ir kitas klasikinis „Oktoberfesto“ patiekalas – šnicelis. Jis daugeliui atrodo paprastas, bet, pasak šefo, būtent paprastume slypi visas grožis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Svarbiausia – gera mėsa, plona, tolygiai išmušta išpjova ir auksinė plutelė. Viskas turi būti lengva, trašku ir sultinga. Jei kas nors skuba ir pasako „ai, užteks ir taip“, tada išeina ne šnicelis, o paprastas karbonadas“, – juokauja N. Laukaitis.

REKLAMA

Lietuvių ir vokiečių virtuvė – panašesnė, nei atrodo

Iš pirmo žvilgsnio lietuviškos ir vokiškos vaišės atrodo visai kitokios – vieni siūlo cepelinus, kiti dešreles, vieni mėgsta šaltieną, kiti raugintus kopūstus. Tačiau šefas sako, kad iš tiesų panašumų daugiau nei skirtumų. 

REKLAMA

„Abi virtuvės mėgsta sotumą, paprastumą ir gausą. Nesvarbu, ar ant stalo cepelinai, ar karka – esmė ta pati: visi turi būti sotūs ir linksmi. Abi virtuvės – apie bendrystę, sujungiančią žmones prie vieno stalo“, – sako jis. 

Štai kodėl, anot šefo, Bavarijos patiekalai taip lengvai prigijo ir Lietuvoje – jie atitinka mūsų bendravimo tradiciją: daug maisto, daug žmonių, daug džiaugsmo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Deriniai – nuo užkandžių iki desertų

Anot bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorės Audronės Saulėnienės, šiųmetėje šventėje bus galima paragauti ir naujojo karališko putojančio gėrimo iš Kaltenbergo pilies, prie kurio puikiai dera daugelis bavariškų patiekalų. 

REKLAMA

„Prie šio gėrimo puikiai tinka šnicelis, dešrelės, breceliai su sūrio padažu, rauginti kopūstai, taip pat bavarų virtuvės pasididžiavimas – obuolių štrudelis. Šių visų patiekalų bus galima paragauti ir šių metų šventėje. Apyniuotas Kaltenbergo pilies gėrimas puikiai dera ir prie vištienos bei marinuotų užkandžių“, – geriausius derinius vardija A. Saulėnienė.

REKLAMA

N. Laukaitis pabrėžia, kad geriausiam skoniui atsiskleisti labai svarbu pasirinkti tinkamą gėrimo ir patiekalo derinį.

„Lengvesni gėrimai kviečia rinktis traškius užkandžius: keptą duoną, sūrio užtepėles, salotas su vištiena. Šnicelis bei dešrelės taip pat puikiai susidraugauja su šviesesniais skoniais. Kvietiniai gėrimai labai universalūs – tinka tiek prie brecelių, minkštų sūrių, tiek prie žuvų užkandžių ir saldžiarūgščių patiekalų. O tamsesni, sodresni skonio variantai gražiausiai dera su rūkyta mėsa, šonine ar ta pačia karka“, – pasakoja šefas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis dalijasi ir tradicinės lėtai keptos bavariškos karkos receptu.

Receptas: tradicinė lėtai kepta bavariška karka

Ingredientai (4 porcijoms):

  • 2 didelės kiaulienos karkos
  • 2 litrai vandens
  • 2 svogūnai, perpjauti pusiau
  • 4 skiltelės česnako
  • 3 laurų lapai
  • 1 šaukštas juodųjų pipirų žirnelių
  • 2 šaukštai druskos
  • 1 šaukštas kmynų
  • Aliejaus arba lydyto sviesto aptepti

Paruošimas

REKLAMA
  • Karkas nuplaukite, įtrinkite druska ir kmynais.
  • Dideliame puode užvirkite vandenį, sudėkite svogūnus, česnakus, laurų lapus, pipirus. Sudėkite karkas ir virkite apie 1,5 val., kol mėsa suminkštės.
  • Išimkite karkas, nusausinkite, odelę įpjaukite deimanto formos raštu ir gausiai aptepkite aliejumi ar lydytu sviestu.
  • Kepkite iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 1 val., kol odelė taps traški ir aukso spalvos. Kepimo metu kelis kartus apšlakstykite sultimis.
  • Patiekite su raugintais kopūstais ir bulvėmis – taip, kaip daroma tiek Bavarijoje, tiek Lietuvoje.

Renginio organizatoriai primena, kad šiemet Kauno „Oktoberfestas“ pasitiks dalyvius su atnaujintu konceptu – šventė vyks dvigubai didesnėje palapinėje nei pernai. „Nors stalų rezervacijai beveik neliko, šventėje laukiami visi – festivalis, kaip ir kasmet, nemokamas. Norintys prisėsti ar tiesiog pasidėti bokalą tikrai ras vietos. Viduje specialiai tiems, kurie stalų nerezervavo iš anksto, paliksime 10 laisvų sėdimų stalų, prie kurių iš viso galės susėsti 80 žmonių. 20 tokių stalų bus ir lauke. Be to, visoje teritorijoje turėsime ir 50 stovimų stalų. Čia pat bus įsikūrusi ir žaidimų zona, kur lauks „Margo miško“ įtraukiantys mediniai žaidimai ir daugybė kitų pramogų. Tad nedvejokite ir atvykite, vietos tikrai užteks visiems!“ – kviečia A. Saulėnienė.

REKLAMA

Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, adresu Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Šventinius kostiumus galite išsinuomoti čia:

Jei norite įsigyti savo aprangą, tai galite padaryti čia: dirndl.com.

Akimirkos iš 2024 metų „Oktoberfesto“ Kaune (nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš 2024 metų „Oktoberfesto“ Kaune (nuotr. aut. Ignas Gaižauskas)

Straipsnį parengė: „Volfas Engelman“.

Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų