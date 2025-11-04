 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Santaros klinikas masiškai palieka gydytojai: prakalbo apie spaudimą

2025-11-04 21:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 21:49

Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai, remdamasi savo šaltiniais antradienį pranešė LRT televizija.

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. ELTA / Dainius Labutis

Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai, remdamasi savo šaltiniais antradienį pranešė LRT televizija.

REKLAMA
1

LRT šaltinių teigimu, jau dvejus metus neurochirurgijos centre tvyro įtampa – kolegos esą elgiasi neetiškai, vyksta spaudimas, o administracija lieka nuošalyje.

„Daugelį tų dalykų svarstyta Santaros klinikų reagavimo komandoje, Etikos komisijoje, tačiau rezultatas toks“, – televizijai teigė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs asmuo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad Santaros klinikos liko be gydytojų, galinčių dirbti funkcinės neurochirurgijos srityje.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Santaros klinikos LRT teigė, kad nuo rudens gydymo įstaigą paliko 3 neurochirurgai.

„Pastaruosius porą metų turėjome eilę iššūkių dėl neurochirurgijos centro, dėl darbo santykių jame. Organizacijos pozicija buvo tokia, kad reikia, jog centras būtų efektyvus. Deja, kai kurių darbuotojų sprendimas buvo nebetęsti darbo“, – LRT sakė Santarų klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.

REKLAMA

Savo ruožtu naujasis neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis teigia nežinantis, kodėl kolegos išėjo iš darbo.

„Kolektyvo sąstate šiai dienai turime 11 žmonių, yra tikrai pakankamas (skaičius – ELTA). Visa atmosfera centre yra gera ir mes užtikriname dabar paslaugas pilna apimtimi“, – tvirtino jis.

Neurochirurgijos sričiai priklauso epilepsijos chirurgija, gilioji smegenų stimuliacija, Parkinsono operacijos.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų