Renginiai Klaipėdoje: štai kur spalį galite apsilankyti nemokamai

Klaipėdos miesto savivaldybė su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo spalio mėnesio renginių sąrašu.
Spalio 5-10 dienos
Tarptautinis festivalis „INKULTŪRACI-JA“
2026 m. spalio 5–10 d. Klaipėdoje vyks jau 14-ą kartą organizuojamas tarptautinis kultūros festivalis „Inkultūracija“, skirtas profesionaliosios literatūros sklaidai ir aktualių kultūrinių temų refleksijai. Festivalio programa kvies tyrinėti žodžio ir teksto laisvės temą, atskleisti literatūros galią kalbėti apie sudėtingus visuomenės klausimus bei kurti prasmingą dialogą tarp kūrėjų ir auditorijos.
Festivalio metu planuojama surengti apie 18 įvairaus formato renginių: knygų pristatymus, literatūrinius skaitymus, diskusijas, performansus, kūrybines dirbtuves, literatūrinius pasivaikščiojimus bei garso instaliacijas. Programoje dalyvaus apie 30 literatūros ir kultūros kūrėjų iš Lietuvos ir užsienio – rašytojai, vertėjai, žurnalistai, literatūros kritikai ir atlikėjai.
Minint Lietuvos radijo šimtmetį, 2026 metų festivalio programoje ypatingas dėmesys bus skiriamas literatūros ir garso dialogui. Klaipėdos muziejų erdvėse lankytojai galės klausytis specialiai ekspozicijoms pritaikytų literatūros kūrinių. Festivalio programą papildys profesionalams skirta diskusija „Specialistų tribūna“, kurioje bus nagrinėjami žodžio laisvės, cenzūros ir kultūros vaidmens visuomenėje klausimai.
Festivalio renginiai vyks Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje ir įvairiose miesto kultūros erdvėse –Lietuvos jūrų muziejuje, Prano Domšaičio galerijoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kultūros erdvėse „HOFAS“, „Malūno loftas“ ir kitur. Spalio 10 d. įvyks tradicinė Knygų mugė, kurioje dalyvaus apie 20 leidyklų ir kultūros organizacijų. Dalis festivalio renginių bus filmuojami, jų įrašai skelbiami Bibliotekos „Youtube“ kanale.
Festivalio tikslas – stiprinti profesionaliosios literatūros matomumą, skatinti kritinį mąstymą ir dėmesingą skaitymą bei kurti atvirą erdvę literatūriniam dialogui tarp kūrėjų ir visuomenės.
Daugiau informacijos: https://inkulturacija.lt/
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