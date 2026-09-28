Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Renginiai > Renginiai Klaipėdoje

Renginiai Klaipėdoje: štai kur spalį galite apsilankyti nemokamai

2026-09-28 10:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 10:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Visai ne už kalnų ateis spalio mėnuo ir nors saulėtas ir šiltas dienas gali pakeisti lietingos, vis tik norintiems išeiti iš namų prasiblaškyti pateikiame spalio mėnesio nemokamų renginių sąrašą Klaipėdoje.

XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalis (nuotr. pranešimo spaudai)

Visai ne už kalnų ateis spalio mėnuo ir nors saulėtas ir šiltas dienas gali pakeisti lietingos, vis tik norintiems išeiti iš namų prasiblaškyti pateikiame spalio mėnesio nemokamų renginių sąrašą Klaipėdoje.

REKLAMA
0

Klaipėdos miesto savivaldybė su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo spalio mėnesio renginių sąrašu.

Spalio 5-10 dienos

Tarptautinis festivalis „INKULTŪRACI-JA“

2026 m. spalio 5–10 d. Klaipėdoje vyks jau 14-ą kartą organizuojamas tarptautinis kultūros festivalis „Inkultūracija“, skirtas profesionaliosios literatūros sklaidai ir aktualių kultūrinių temų refleksijai. Festivalio programa kvies tyrinėti žodžio ir teksto laisvės temą, atskleisti literatūros galią kalbėti apie sudėtingus visuomenės klausimus bei kurti prasmingą dialogą tarp kūrėjų ir auditorijos.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Festivalio metu planuojama surengti apie 18 įvairaus formato renginių: knygų pristatymus, literatūrinius skaitymus, diskusijas, performansus, kūrybines dirbtuves, literatūrinius pasivaikščiojimus bei garso instaliacijas. Programoje dalyvaus apie 30 literatūros ir kultūros kūrėjų iš Lietuvos ir užsienio – rašytojai, vertėjai, žurnalistai, literatūros kritikai ir atlikėjai.  

REKLAMA
REKLAMA

Minint Lietuvos radijo šimtmetį, 2026 metų festivalio programoje ypatingas dėmesys bus skiriamas literatūros ir garso dialogui. Klaipėdos muziejų erdvėse lankytojai galės klausytis specialiai ekspozicijoms pritaikytų literatūros kūrinių. Festivalio programą papildys profesionalams skirta diskusija „Specialistų tribūna“, kurioje bus nagrinėjami žodžio laisvės, cenzūros ir kultūros vaidmens visuomenėje klausimai.  

REKLAMA

Festivalio renginiai vyks Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje ir įvairiose miesto kultūros erdvėse –Lietuvos jūrų muziejuje, Prano Domšaičio galerijoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kultūros erdvėse „HOFAS“, „Malūno loftas“ ir kitur. Spalio 10 d. įvyks tradicinė Knygų mugė, kurioje dalyvaus apie 20 leidyklų ir kultūros organizacijų. Dalis festivalio renginių bus filmuojami, jų įrašai skelbiami Bibliotekos „Youtube“ kanale. 

Festivalio tikslas – stiprinti profesionaliosios literatūros matomumą, skatinti kritinį mąstymą ir dėmesingą skaitymą bei kurti atvirą erdvę literatūriniam dialogui tarp kūrėjų ir visuomenės.  

Daugiau informacijos: https://inkulturacija.lt/

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų